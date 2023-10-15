Арестович: Киев усугубляет ошибки контрнаступления

Блогер и бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович раскритиковал действия официального Киева на фоне наблюдаемых проблем в контрнаступлении ВСУ. В постах, опубликованных в своем Telegram-канале в субботу, 14 октября, Арестович назвал нынешнее украинское руководство "исчерпавшим предел компетентности" и призвал к проведению очередных выборов в стране.

По мнению Арестовича, который в преддверии начала контрнаступления ВСУ не раз оптимистично высказывался о нем, его ожидания не были завышенными, однако "мы совершили ряд ошибок, которые загнали ситуацию в стратегический тупик". К ним блогер в первую очередь отнес растрачивание ресурсов "ради мифа о фортеце Бахмут" - сначала на оборону города на невыгодных рубежах", а затем на "попытку взять груды щебня". По его словам, войска, которые заняты на Бахмутском направлении, нужны на юге для прорыва, но ошибку "продолжают усугублять".

Кроме того, Арестович упрекнул руководство Украины в отсутствии строительства крупных оборонных сооружений, подобных "линии Суровикина" на всех участках фронта, где идет оборона. По его мнению, такие сооружения " снизили бы нагрузку на наши силы и позволили бы часть из них перенаправить на участки наступления".

Арестович обвиняет в ошибках Киев, а не военных

По словам Арестовича, решения о дислоцировании войск и строительства укреплений "не могло принять военное руководство, только политическое". Он связывает это с "стратегическими ошибками в государственном управлении, внешней и внутренней политике" - коррупции, возможном сокращении помощи Украине, "затягиванием гаек" внутри страны и "разрушением отношений с ближайшими соседями".

Арестович сравнивает решения Киева с теми, которые для продолжениявойны против Украины принимает Москва: "Россия принимает людоедские, но адекватные текущей обстановке решения, а наше руководство - коррупционные и неадекватные, на что постоянноуказывают наши основные спонсоры и партнеры". По его словам, пока Москва пытается дотянуть до выборов президента США в 2024 году, Киев "глушит бизнес, гражданские свободы и политических конкурентов, ссорится с соседями и основными партнерами, поощряет коррупцию".

Решением проблемы блогер видит проведение выборов в Украине - "потому что наше руководство исчерпало предел компетенции, загнало ситуацию в тупик и продолжает настаивать на своей ошибочной политике". Выборы же, по мнению Арестовича, "дают надежду провести перезагрузку, разрушить монополию некомпетентности и дать шанс тем, кто способен принимать решения, соответствующие реальной обстановке".

При этом в Украине на основании ныне действующего военного положения, введенного после российского вооруженного вторжения, проведения выборов не предусмотрено. Первоначально запланированные на октябрь 2023 года парламентские выборы в стране были отложены на неопределенный срок, под вопросом стоит и проведение президентских выборов, которые должны состояться весной 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отверг требования о проведении выборов в военное время, сославшись, в частности, на нехватку финансирования Украины, зависящей от иностранных кредиторов. При этом он заявил, что после войны не станет баллотироваться на новый срок.

Против блогера заведено уголовное дело

Арестович, ранее занимавший должность внештатного советника Офиса президента Украины, подал с нее в отставку в январе 2023 года после волны критики из-за его высказывания о падении российской ракеты на жилой дом в Днепре. Он предположил, что ракета попала в жилое здание после того, как ее сбили украинские военные - хотя позднее отказался от своих слов.

12 октября депутат Верховной рады Украины Инна Совсун заявила, что следственные органы страны возбудили дело против Арестовича. Поводом стала ее жалоба на блогера из-за его мизогинных высказываний о женщинах, сделанных во время одного из выступлений.

Статья УК Украины о "распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию", по которой ведется следствие в отношении Арестовича, предполагает наказание вплоть до трех лет ограничения свободы.

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