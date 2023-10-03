Прорыв на переговорах Варшавы и Киева по экспорту зерна

В вопросе экспорта зерна из Украины между Киевом и Варшавой достигнут прорыв: транзит через Польшу будет ускорен благодаря тому, что контроль переносится с украинско-польской границы в литовский порт Клайпеду.

Польша и Украина добились прорыва в споре по вопросу экспорта украинского зерна. В ходе онлайн-встречи министров сельского хозяйства Польши, Украины и Литвы Роберта Телуса, Николая Сольского и Кястутиса Навицкаса, прошедшей во вторник, 3 октября, достигнута трехсторонняя договоренность о переносе фитосанитарного, санитарного и ветеринарного контроля с украинско-польской границы в литовский порт Клайпеду.

С 4 октября экспортные товары, которые будут отправляться морем через литовские порты, больше не будут проверяться на украинско-польской границе, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

Согласно договоренности, Литва возьмет на себя "полную ответственность" за проверку товара. По словам Телуса, Польша продолжит создавать транзитные коридоры, "потому что это хорошо для польских фермеров, для Украины, для Европейского Союза и для всего мира".

Таким образом, будет ускорен транзит украинской продукции через Польшу на рынки Африки и Ближнего Востока.

Сольский: Контроль перенесен в Литву по предложению Украины

По словам украинского министра сельского хозяйства Николая Сольского, контроль будет перенесен в Литву по предложению Украины. Как указывается в сообщении министерства аграрной политики и продовольствия Украины , Роберт Телус и Кястутис Навицкас отметили, что правительства их стран поддерживают такой механизм контроля и считают его конструктивным шагом.

Традиционный экспортный маршрут украинского зерна через Черное море был заблокирован из-за развязанной Россией войны против Украины. Чтобы защитить фермеров в транзитных странах, в частности в Польше, Венгрии, Болгарии и Румынии, ЕС ввел ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции наземным транспортом. Зерно из Украины разрешалось провозить через территорию транзитных стран, но не продавать там. Когда срок введенных Еврокомиссией ограничений истек, Польша, Венгрия и Словакия продлили запрет самостоятельно, что вызвало напряженность в отношениях с Киевом.

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