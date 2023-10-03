  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Воссоединение Германии
Ситуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

Прорыв на переговорах Варшавы и Киева по экспорту зерна

Евгений Жуков
3 октября 2023 г.

В вопросе экспорта зерна из Украины между Киевом и Варшавой достигнут прорыв: транзит через Польшу будет ускорен благодаря тому, что контроль переносится с украинско-польской границы в литовский порт Клайпеду.

https://p.dw.com/p/4X4RF
Сбор урожая зерновых под Одессой
Сбор урожая зерновых под ОдессойФото: Nina Liashonok/abaca/picture alliance

Польша и Украина добились прорыва в споре по вопросу экспорта украинского зерна. В ходе онлайн-встречи министров сельского хозяйства Польши, Украины и Литвы Роберта Телуса, Николая Сольского и Кястутиса Навицкаса, прошедшей во вторник, 3 октября, достигнута трехсторонняя договоренность о переносе фитосанитарного, санитарного и ветеринарного контроля с украинско-польской границы в литовский порт Клайпеду.

С 4 октября экспортные товары, которые будут отправляться морем через литовские порты, больше не будут проверяться на украинско-польской границе, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

Согласно договоренности, Литва возьмет на себя "полную ответственность" за проверку товара. По словам Телуса, Польша продолжит создавать транзитные коридоры, "потому что это хорошо для польских фермеров, для Украины, для Европейского Союза и для всего мира".

Таким образом, будет ускорен транзит украинской продукции через Польшу на рынки Африки и Ближнего Востока.

Сольский: Контроль перенесен в Литву по предложению Украины

По словам украинского министра сельского хозяйства Николая Сольского, контроль будет перенесен в Литву по предложению Украины. Как указывается в сообщении министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Роберт Телус и Кястутис Навицкас отметили, что правительства их стран поддерживают такой механизм контроля и считают его конструктивным шагом.

Традиционный экспортный маршрут украинского зерна через Черное море был заблокирован из-за развязанной Россией войны против Украины. Чтобы защитить фермеров в транзитных странах, в частности в Польше, Венгрии, Болгарии и Румынии, ЕС ввел ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции наземным транспортом. Зерно из Украины разрешалось провозить через территорию транзитных стран, но не продавать там. Когда срок введенных Еврокомиссией ограничений истек, Польша, Венгрия и Словакия продлили запрет самостоятельно, что вызвало напряженность в отношениях с Киевом.

Смотрите также:

Сельское хозяйство в Украине пострадало из-за войны

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Кении грозит голод из-за роста цен после выхода России из зерновой сделки (31.07.2023)

Кении грозит голод из-за роста цен после выхода России из зерновой сделки (31.07.2023)

Резкий рост цен на зерно, вызванный выходом России из зерновой сделки, сильно ударил по Кении. Весь регион переживает самую сильную засуху за последние четыре десятилетия. Сотни тысяч людей зависят от продовольственной помощи. Беднейшие слои населения едва могут позволить себе покупить еду раз в день.
Продовольственная безопасность31 июля 2023 г.03:01 мин.
external

Как Путин разорвал зерновую сделку и что теперь будет. DW Новости (18.07.2023)

Как Путин разорвал зерновую сделку и что теперь будет. DW Новости (18.07.2023)

Кремль решил не продлевать зерновую сделку с Киевом. Это вызвало крайне негативную реакцию в мире. Многие боятся обострения глобального продовольственного кризиса. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, критикуя решение Путина, заявила, что он наносит удар по самым уязвимым людям. Россия использует голод как оружие, уверен глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
18 июля 2023 г.30:34 мин.

Микола Сольський: Ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль переноситься з українсько-польського кордону в порт Клайпеди

Міністерство аграрної політики та продовольства України
minagro.gov.ua
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Здание парламента Армении в Ереване

Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Политика3 октября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Берлин. Объединение Германии

Как Путин историю Германии переписал

Как Путин историю Германии переписал

История3 октября 2023 г.
Проект Монумента свободы и единства архитерктурно-дизайнерского бюро Milla & Partner в Штутгарте

Почему в Германии до сих пор нет памятника объединению

Почему в Германии до сих пор нет памятника объединению

Культура3 октября 2023 г.
external

Как быть с домом, где родился Гитлер?

Как быть с домом, где родился Гитлер?

Общество2 октября 2023 г.02:00 мин.
external

Российская оппозиция за силовое сопротивление

Российская оппозиция за силовое сопротивление

Общество2 октября 2023 г.02:34 мин.
Карикатура - синяя птица (бывший символ Twitter) говорит из запертой клетки, обращаясь к владельцу соцсети X Илону Маску: "Илон, прекрати постить дурацкие мемы".

Мем Маска о Зеленском, или К кому не прислушивается Илон

Мем Маска о Зеленском, или К кому не прислушивается Илон

Политика2 октября 2023 г.
Заседание специальной сессии Генассамблеи ООН

Поляки и венгры сильно разошлись во взглядах на Россию и США

Поляки и венгры сильно разошлись во взглядах на Россию и США

Общество2 октября 2023 г.
На главную страницу