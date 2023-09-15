Еврокомиссия не продлила запрет на ввоз украинского зерна

В Брюсселе сочли, что зерно из Украины больше не мешает рынкам соседних стран. В Польше не согласны и теперь вводят собственное эмбарго.

Еврокомиссия не стала продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, когда истекает срок действия соответствующих мер, сообщается на сайте Еврокомиссии в пятницу, 15 сентября.

В ЕК указали, что благодаря работе специальной координационной платформы и временным мерам, введенным в мае этого года, влияние украинского зерна на рынок пяти соседних государств исчезло и удалось наладить экспорт в третьи страны за пределами ЕС.

Украина также согласилась в течение 30 дней ввести дополнительные меры, как например, систему экспортного лицензирования, чтобы избежать скачков цен в соседних странах. Кроме того, Киев должен отдельно следить за экспортом четырех категорий товаров. "Европейская комиссия будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают", - заявили в Брюсселе.

Соседние с Украиной страны выступали за продление эмбарго

Из-за российского вторжения в Украину и последовавшей за этим военной блокады Черного моря, экспорт украинской сельхозпродукции морем оказался ограничен. В результате большие объемы экспортировались по суше. В граничащих с Украиной Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии из-за этого возник избыток продукции, что привело к обвалу цен на собственные товары. Пять стран на время запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции из Украины.

Позже они отменили эти меры, когда Еврокомиссия согласилась установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Теперь это эмбарго отменено.

Польша вводит собственный запрет на ввоз украинской сельхозпродукции

Варшава неоднократно выступала против снятия ограничений на уровне Евросоюза и грозилась, что в таком случае введет собственное эмбарго. Украина же просила, чтобы ЕС сохранил открытыми так называемые "коридоры солидарности", позволяющие ей экспортировать зерно по суше через Польшу и другие восточноевропейские страны. Франция, Германия и Испания поддерживают позицию Киева, заявляя, что торговые ограничения подрывают целостность внутреннего рынка ЕС и усилия европейцев по поддержке Украины.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий узнал о решении Еврокомиссии во время встречи с избирателями и подтвердил, что Варшава введет собственный запрет. "Я бы хотел, чтобы они (Еврокомиссия. - Ред.) продлили запрет, но они этого не сделали. Знаете, что мы сейчас будем делать? Мы продлим этот запрет, несмотря на их несогласие, несмотря на отсутствие согласия Европейской комиссии. Мы продлим запрет на ввоз украинского зерна. Мы не будем слушать Берлин, фон дер Ляйен, Туска или Вебера, потому что это в интересах польского фермера", - заявил глава правительства Польши.

Аналогичный запрет также ввела Венгрия, сообщает агентство AFP.

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