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Агрокомиссар ЕС - за продление зернового эмбарго для Украины

Ксения Польская
12 сентября 2023 г.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству выступает за продление запрета на импорт зерна из Украины в пять соседних с ней государств. Он полагает, что это не мешает наращиванию вывоза зерновых из страны.

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Перевозка украинских зерновых по Дунаю
Перевозка украинских зерновых по ДунаюФото: Getty Images

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил в Европарламенте во вторник, 12 сентября, что он поддерживает идею продления временного запрета на ввоз украинского зерна в Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию. По его мнению, эта экстренная мера, принятая Европейской комиссией, эффективна и действенна. "Введение временных превентивных мер структурировало и стабилизировало рынки приграничных с Украиной стран. Оно не ограничило экспорт украинских зерновых по "линиям солидарности", - сказал он, выступая перед депутатами в Страсбурге.

По данным Еврокомиссара, до введения временного запрета на импорт украинской сельхозпродукции в пять стран по "линиям солидарности" из Украины вывозили в среднем по 2,9 млн тонн зерновых в месяц - в общей сложности 34,8 млн тонн с мая 2022 года по апрель 2023 года. Между тем, после введения временного эмбарго ежемесячный показатель составил 3,2 млн тонн - всего 9,6 млн тонн с мая по июль 2023 года.

Войцеховский подчеркнул, что на рост экспорта по "линиям солидарности" повлиял выход России из черноморской "зерновой сделки", а также масштабные усилия Евросоюза и его стран по развитию альтернативных маршрутов, главным образом дунайского коридора. Благодаря этим усилиям логистические затраты на данном направлении удалось сократить почти на 50 процентов, указал еврокомиссар. По его прогнозам, в сентябре по этой линии удастся вывезти 3 млн тонн зерновых из Украины, а к концу года - довести показатель до 4 млн тонн в месяц.

Координационная платформа по украинскому зерну рассмотрит тему транспортных субсидий

Между тем, для использования дальнейших альтернативных маршрутов, например, железнорожных, ведущих к Балтике и Адриатике, необходимы финансовые дотации, указал Войцеховский, поскольку высокая стоимость перевозки делает маршруты неконкурентоспособными. Так, по приведенным им оценкам украинской стороны, для компенсации дополнительных затрат на такой транзит необходимо исходить из расчета по 20-40 евро на тонну продукции.

Еврокомиссар намерен представить этот план на следующем заседании координационной платформы с участием Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии, а также Украины, Молдовы и Еврокомиссии, которое пройдет в среду, 13 сентября. 15 сентября истекает срок действия временного запрета на ввоз четырех украинских продуктов в пять соседних стран. Киев призывает не продлевать его, а Варшава заявляет, что если этого не сделает Брюссель, она введет меру в одностороннем порядке.

В Европарламенте прозвучала критика в адрес Еврокомиссии, которую некоторые депутаты обвинили в том, что она вовремя не отреагировала на проблемы с украинским зерном на польском рынке и политику польского правительства.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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