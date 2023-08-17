В ЕС не спешат продлевать запрет на импорт зерна из Украины

Пять соседних с Украиной стран, сама Украина, Молдова и Еврокомиссия работают над оптимизацией транзита украинского зерна. Призывы к продлению запрета на его импорт в Брюсселе считают преждевременными.

Специальная координационная платформа Еврокомиссии с Украиной, Молдовой и пятью странами ЕС - Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией встретилась шестой раз, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе в четверг, 17 августа. "Любой призыв к продлению превентивных мер после 15 сентября мы считаем преждевременным, - заявил он, имея в виду временный запрет на импорт ряда сельскохозяйственных продуктов из Украины в пять стран Евросоюза. - Мы полагаем, что необходимо дать время платформе для достижения результатов".

По словам Уйвари, сторонам уже удалось укрепить доверие и улучшить обмен информацией, а также согласовать конкретные действия по устранению узких мест в логистике и улучшению пропускной способности "линий солидарности". Он подчеркнул, что в первую очередь это касается Дунайского маршрута, но также Балтики и Адриатического коридора. Как указывается в официальном сообщении Еврокомиссии, распространенном по итогам встречи, есть подвижки "в поиске прагматичных решений, чтобы зерно могло выйти за пределы Украины и попасть в нуждающиеся в нем страны внутри Евросоюза и за его пределами". На встрече 17 августа стороны обсуждали сельскохозяйственное производство и цены, транспортные возможности, включая альтернативные маршруты, прогресс срочных мер и дальнейшие шаги.

Встречи платформы участятся

"Мы уверены, что эти действия, согласованные в контексте координационной платформы, повысят эффективность "линий солидарности", - заявил официальный представитель Еврокомиссии. Там пообещали, что встречи будут проводиться чаще, чтобы оптимизировать транзит украинского зерна.

Координационная платформа была создана в мае по взаимной договоренности Еврокомиссии, ее главы Урсулы фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского. Работа над решением логистических проблем с транспортировкой украинского зерна ведется под руководством еврокомиссара по торговле Валдиса Домбровскиса, сообщил Уйвари. Обсуждаются меры улучшения пропускной способности "линий солидарности" и упрощения формальных процедур, чтобы зерно могло выйти из Украины, а движение торговых потоков не прерывалось.

Временный запрет импорта

2 мая ЕС ввел временный запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию в качестве меры поддержки собственных фермеров, недовольных падением цен на сельскохозяйственную продукцию из-за украинских поставок. Евросоюз объявил, что собирается отменить все ограничения до 15 сентября, однако сейчас они необходимы "из-за исключительных обстоятельств", включающих логистические сложности и недостаток мощностей по хранению. Однако соседние с Украиной страны неоднократно говорили о необходимости продлить запрет до конца 2023 года.

Между тем Россия сорвала сделку о вывозе украинского зерна по Черному морю и с тех пор атакует портовую инфраструктуру Украины, ее хранилища зерна и угрожает сухогрузам.

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