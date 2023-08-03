Евросоюз добивается вывоза зерна из Украины

Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС принимают меры на европейском и мировом уровне для скорейшего вывоза зерна из Украины. Речь идет об укреплении "линий солидарности" и международном давлении на РФ.

Еврокомиссия в рамках специальной координационной платформы ведет интенсивную работу с Украиной, Молдовой и пятью странами ЕС - Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией - над решением логистических проблем с транспортировкой украинского зерна. В этом формате представители стран встречались с Еврокомиссией уже пять раз, сообщила ее пресс-секретарь Мириам Гарсия на брифинге в Брюсселе в четверг, 3 августа. По ее словам, обсуждаются меры улучшения пропускной способности "линий солидарности" и упрощения процедур, чтобы зерно могло выйти из Украины и движение торговых потоков не прерывалось.

"Мы уверены, что продолжим работу в рамках координационной платформы в позитивном и конструктивном ключе, чтобы устранить все узкие места в логистике, и далее оказывать полную поддержку Украине и гарантировать, что зерно достигнет пунктов назначения в ЕС и на мировых рынках, поскольку это очень важно для продовольственной безопасности", - сказала официальная представительница Еврокомиссии. Цель Брюсселя - найти решения проблем и улучшить транспортную ситуацию до 15 сентября, когда истечет срок ограничительных мер, введенных для поддержки фермеров в соседних с Украиной странах.

Письмо Борреля импортерам украинского зерна

Между тем стало известно, что верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель направил письмо в страны, традиционно закупающие украинское зерно. В нем он призвал правительства к более активным совместным действиям в поддержку вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины по Черному морю в формате "зерновой сделки".

"Если международное сообщество выступит четко и в унисон, Россия может пересмотреть свое решение и возобновить участие в этой жизненно важной инициативе. Поэтому я хотел бы попросить вас поддержать призыв к России вернуться к переговорам и воздержаться от атак на сельскохозяйственную инфраструктуру Украины", - сказано в письме, попавшем в распоряжение DW.

В нем также утверждается, что главным бенефициаром блокировки "зерновой сделки" является Россия. По прогнозам Борреля, она получит дополнительную выгоду от возросших цен на продовольствие и увеличит свою долю на мировом рынке зерна, резко ограничив экспортные возможности своего основного конкурента - Украины. Кроме того, в письме приводятся такие данные: с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года экспорт пшеницы из РФ достиг около 45 миллионов тонн - это более чем на 10% выше, чем в среднем за предыдущие годы. Между тем доходы России от экспорта удобрений увеличились в 2022 году на 150% из-за выросших цен.

"В то время как весь мир борется против проблем с поставками и растущими ценами, Россия предлагает наиболее уязвимым странам двусторонние договоренности о продаже зерна по сниженным ценам и притворяется, что решает проблему, которую сама же и создала. Это циничная политика преднамеренного использования продовольствия в качестве оружия для создания новых зависимостей", - пишет главный дипломат Евросоюза.

Он сообщил, что ЕС продолжит поддерживать усилия ООН и Турции по возобновлению Черноморской зерновой инициативы и укреплять "линии солидарности", чтобы смягчить последствия выхода России из "зерновой сделки". Кроме того, по словам Борреля, Евросоюз увеличил финансовую поддержку наиболее нуждающимся странам, предоставив 18 млрд евро до 2024 года на решение проблем продовольственной безопасности.

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