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Боррель: Россия цинично использует продовольствие как оружие

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

Москва предлагает наиболее уязвимым странам двусторонние договоренности о продаже зерна по сниженным ценам и притворяется, что решает проблему, которую сама же и создала, заявил глава европейской дипломатии.

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Продажа зерна в Нигерии
Фото: Sunday Alamba/AP Photo/picture alliance

Предлагая нуждающимся государствам зерно по низким ценам, Россия создает новые зависимости и играет против мировой продовольственной безопасности. Об этом говорится в письме верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, направленном правительствам 20 развивающихся стран. Выдержки из этого послания цитирует в среду, 2 августа, агентство Reuters.

"В то время как весь мир борется против проблем с поставками и растущими ценами, Россия предлагает наиболее уязвимым странам двусторонние договоренности о продаже зерна по сниженным ценам и притворяется, что решает проблему, которую сама же и создала", - подчеркнул Боррель. Действия Москвы он назвал "циничной политикой, при которой продовольствие сознательно используется в качестве оружия, чтобы создать новые зависимости".

По словам главы европейской дипломатии, ЕС сознательно не стал вводить санкции в отношении поставок российского продовольствия третьим странам, чтобы избежать продовольственного кризиса. Однако его создает сама Россия, отказываясь от продления срока действия "зерновой сделки".

Отказ РФ от продления "зерновой сделки"

В июле Кремль объявил о фактическом окончании "зерновой сделки", обвинив стороны в невыполнении договоренностей, которые касались России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва вернется к этому соглашению, как только будут выполнены договоренности, касающиеся России.

"Зерновая сделка", заключенная летом 2022 года, позволила Украине возобновить экспорт аграрной продукции морским путем. По данным ООН, за время действия сделки Украина экспортировала 32,8 млн тонн зерновых и масличных культур, в основном - кукурузу и пшеницу.

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