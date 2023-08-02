Ударом РФ по порту Измаила повреждены 40 тысяч тонн зерна

После российского налета на порт в Измаиле цены на зерно на Чикагской бирже выросли на пять процентов.

Нападение России на украинский порт на Дунае в Измаиле, расположенный недалеко от границы с Румынией, вызвало возмущенную реакцию руководства соседней страны. Президент Румынии Клаус Йоханнисв среду, 2 августа, осудил "продолжающиеся удары по украинской гражданской инфраструктуру на Дунае как "военные преступления".

Глава румынского государства подчеркнул, что считает бомбардировки портовых сооружений и промышленной инфраструктуры на Дунае "неприемлемыми". Они нанесли ущерб "способности Украины доставлять продовольствие нуждающимся в мире", заявил Йоханнес.

Последствия налета на порт в Измаиле

В результате российского удара в Измаиле и инфраструктуре Украинского Дунайского пароходства на складах и в элеваторах было повреждено почти 40 тысяч тонн зерновых, сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. По его данным, зерно ожидали страны Африки, Китай и Израиль.

В результате российской атаки в порту были разрушены здания, а следовавшие сюда для загрузки украинского зерна сухогрузы были остановлены. Согласно данным слежения за судами, они остановились в устье Дуная и уже бросили якорь. Многие из них шли в надежде прорвать российскую блокаду, отмечает Reuters.

По данным агентства, после российского удара по измаильскому порту подскочили мировые цены на продовольствие, в том числе на зерно. Так, цены на пшеницу на Чикагской бирже утром в среду подскочили на 5 процентов.

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