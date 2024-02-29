Шоумен Помидоров: Физическая работа здорово вправляет мозги

Музыкант, радиоведущий и шоумен Александр Помидоров знает, как не жаловаться на жизнь даже в трудные времена. В интервью DW он рассказал, как работа на стройке помогает ему преодолеть хандру.

Александр Помидоров - легенда белорусского радио, музыкант и шоумен. Его история похожа на историю многих белорусов: участие в протестах, задержание, увольнение, эмиграция. Сегодня Помидоров живет в Варшаве, время от времени дает концерты, ведет мероприятия. А еще открывает себя с новой стороны, работая на стройках и в магазинах. Для рубрики "Добры люты" DW встретилась с Помидоровым и спросила его, как ему удается справляться с плохими новостями и переживаниями за политзаключенных в Беларуси.

Средство Помидорова против жалобы на жизнь

Deutsche Welle: Александр, спасибо, что приехали в Берлин. Вы уже несколько лет не живете в Беларуси. Чем вы занимаетесь?

Александр Помидоров: С 2021 года я не живу в Беларуси, пришлось уехать, как и многим из нас. Вся моя жизнь связана с медиа: радио, телевидением, прессой, шоу-бизнесом. И в Польше, где я живу сейчас, я тоже веду какие-то массовые мероприятия, корпоративы. Понятно, что возрастная категория уже выводит меня из топового сегмента. Но ведь никто не мешает работать руками. Этой работы огромное количество.

- А вы работаете?

- Да, работаю. Я попал в очень интересную компанию, которая занимается сборкой и разборкой сценических конструкций для больших шоу. Когда ты собственными руками это делаешь, монтируешь сцену для шоу Guns N’ Roses, или ColdPlay, или Rammstein...

- Какая была самая впечатляющая конструкция?

- Самая четкая - по организации, по "орднунгу" (Ordnung - порядок с немецкого. - Ред.) - это, конечно, Rammstein. Они впереди всех. Но, помимо этого, никто не мешает работать на стройке. Я, например, работал на реконструкции одного из трех оставшихся после войны зданий в Варшаве.

- У вас всегда был такой талант делать что-то руками?

- Нет! В этом и весь интерес. Потому что, если сидеть и ждать, когда меня позовут работать по моей основной специальности, можно потом бесконечно жаловаться на жизнь. А работы ведь до фига.

О первом столкновении с милицей в детстве

- Что вам этот новый опыт работы дал в жизни? Он вас чему-то научил?

- Физическая работа очень здорово вправляет мозги. Она избавляет тебя от ненужных рефлексий, от каких-то идиотских мыслей, от каких-то метаний. У тебя просто не остается времени на какие-то посиделки ненужные или на какие-то раздумья о судьбе нации. Об этом прекрасно можно думать во время того, как ты снимаешь бетонную стяжку. А еще, когда слышишь звук, который издает инструмент, внезапно может прийти какая-то идея, возникает мелодия.

- Вы пишете сейчас песни?

Музыкант и радиоведущий Александр Помидоров сейчас живет в эмиграции Фото: DW

- Да, но их немного. Я думаю потому, чтопосле 2020 года мы все инвалиды. Люди, которые прошли через репрессии, через тюрьму, даже просто через задержание, пережили большой стресс. Это очень здорово бьет по голове. Не каждый может с этим справиться. И за это нельзя осуждать. Допустим, у меня достаточно богатый опыт. Впервые я столкнулся с милицией, когда мне было лет семь или восемь. Но это было лайтово, когда просто пожурили в детской комнате милиции.

- А что это была за история?

- Ну, что за история... Мы грабили автоматы с газированной водой (смеется). Грабили кладовки в подвалах соседних домов: где-то варенье, где-то макулатуру. Мы вскрывали кладовки и возили макулатуру на Тимирязева в пункт приема, сдавали или просто продавали за какие-то мелкие деньги людям, которые сдавали макулатуру. Тогда это было очень популярно

О травме 2020 года: у нас поломанная психика

- И вам было всего восемь лет?

- Об этом можно написать огромное количество книг... Мое поколение ведь много чего пережило. Но если вернуться к пенитенциарной системе. Я с этим столкнулся давно, поэтому у меня есть свой подход. Но глупо считать, что ты к этому всему готов. Несмотря на имеющийся опыт, это все равно отражается на тебе.

- Как на вас это отразилось?

- Даже несмотря на тот минимальный вегетарианский срок, который мы получили, невозможно расслабиться, когда выходишь (из тюрьмы - Ред.). Ты сразу включаешься в какую-то работу, потому что в камереостались ребята, которым тоже надо помогать. Уже уехав, в феврале, я думал, что меня отпустило. Но нет. Потом я думал, что меня отпустило летом. Нет, опять накрывает. Сны какие-то жуткие идут, все там оно тебя перемалывает. И даже сейчас - уже сколько времени прошло - я не могу на 100% сказать, что все в порядке, потому что наша пенитенциарная система никоим образом не поменялась. Все одно и то же. Это машина, которая построена для того, чтобы человека уничтожить. Мы все инвалиды, мы все поломанные, у нас поломанные психика. И когда нас отпустит, я не могу сказать.

Голос Помидорова еще звучит на белорусском радио. Такое возможно?

- Вы знаете, что сейчас происходит на белорусском радио, в белорусской музыкальной сфере внутри страны?

Я слушаю белорусское радио, но то, что я там слышу, все больше и больше вгоняет меня даже не в депрессию, а в какое-то изумленное состояние.

- А что там? Кто там поет?

- Ну...Не надо это слушать (морщится). Я могу вам сказать, что даже на "Авторадио", голосом которого я все еще являюсь....

- Интересно, вас в стране нет...

-....а голос есть. То есть, я не записываю ничего нового, но радио разговаривает моим голосом, старыми записями. Но даже там людей серьезно ограничивают в том, что они могут сказать в прямом эфире. И это ужасно.

Трудности даже у провластных исполнителей?

- А что насчет допуска музыкантов? Там полная политическая зачистка?

- Существует список. И с концертами там все очень плохо.

- То есть, для не "ябатьковских" исполнителей места вообще нет?

- Так дажеу "ябатьковских" начинаются проблемы. Они (власти. - Ред.) же должны отчитаться в том, что нашли врагов. И они начинают их искать уже даже среди своих. Александра Антоновича Солодуху сейчас тоже очень редко согласовывают на массовые мероприятия, как мне рассказывают мои друзья.

- Солодуху, который пел "Любимую не отдают"?

- Да, потому что он когда-то весело выплясывал в клубе "Граффити", совместно выступая с группой РСП. А еще когда-то Солодуха пел в дуэте с Александром Михайловичем Кулинковичем. Вот это могут припоминать. Вы посмотрите, сейчас в террористы записали Лесли Найф (из группы Gods Tower. - Ред.), и просто под запретом находится группа "Карма", под запретом концерты по-белорусски. В Советском Союзе такой ерунды не было. В то время, если ты играл рок по-белорусски, ты был "атщэпенец", но ты играл.

Что не так с белорусским шоу-бизнесом

- Много белорусских музыкантов, которые сейчас находятся за границей, ездят с концертами по разным странам. Как это работает? Это заслуга диаспоры, которая вас приглашает? Ведь кажется, что для многих это довольно успешная история.

- Хотелось бы, чтобы она была действительно успешной. У белорусов еще очень много не построено. У украинской диаспоры давно налажен серьезный бизнес. Или, например, русская диаспора: после начала войны в Украине огромное количество людей из России уехало, в том числе люди из шоу-бизнеса. И они быстро создали структуры, интегрированные, к примеру, в польский шоу-бизнес. И здесь тут же пошли концерты топовых людей как Noize MC или Монеточка. В нашем случае шоу-бизнеса нет, и создавать его никто не спешит.

- А что мешает? Среди белорусов ведь столько талантов.

- Я не могу сказать, потому что я не администратор. Сейчас можно говорить о том, что наши артисты постепенно уже едут в организованные туры. К сожалению, мы выходим в чужих странах. С другой стороны, то, что мы были вынуждены уехать, дало нам возможность как-то реализоваться здесь. И это хорошо, потому что, когда мы вернемся, это будет совсем другая история. Мы уже не повторим ошибки, которые делали раньше. Мы будем строить систему совсем по-другому. В Беларуси ведь ездить-не-переездить, там можно не вылезать из гастролей.



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