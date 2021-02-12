2✡21: 1700 лет еврейской жизни в Германии. Досье DW

В воскресенье, 21 февраля, концертом в Кельнской синагоге открывается юбилейный год - год 1700-летия еврейской жизни в Германии.
2021 год торжественно отмечается в Германии как год 1700-летия еврейской жизни (1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland). Первым письменным свидетельством о евреях в Германии считается указ римского императора Константина Великого, изданный в 321 году. Еврейские общины существовали во многих немецких городах, и евреи - ремесленники и торговцы - много сделали для их развития. Они называли Германию Ашкеназ, отсюда всех евреев Центральной и Восточной Европы стали называть ашкеназами. Своеобразный диалект немецкого языка - идиш - стал родным языком европейских евреев.
Еврейская жизнь в Германии знает и черные страницы - погромы, убийства и изгнания Средневековья, трагедию Холокоста, когда нацистами и их пособниками были убиты 6 миллионов евреев. Многочисленные мероприятия в рамках года 1700-летия еврейской жизни в Германии, на которые выделены из бюджета 25 миллионов евро, должны стать, кроме всего прочего, важным фактором борьбы против антисемитизма, который еще жив в Европе. А почти полностью уничтоженная во времена нацистской диктатуры еврейская жизнь в Германии в последние годы возрождается снова благодаря иммигрантам-евреям из бывшего Советского Союза.
Ниже в досье "1700 лет еврейской жизни в Германии" собраны публикации DW на эти темы. С программой юбилейного года можно ознакомиться на официальном сайте организационного комитета - 2021jlid.de.
17 веков насчитывает история евреев в Германии - история, в которой много славных и много трагических страниц.
На церемонии в бундестаге произошла символическая передача эстафеты памяти от переживших Холокост новому поколению евреев в ФРГ. Ее участники вспомнили обо всех жертвах национал-социализма.
27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста, в бундестаге выступила Марина Вайсбанд - 33-летняя уроженка Киева, живущая в Германии. Почему именно она, и что о ней известно?
Почти 1700 лет насчитывает история евреев на территории Германии. Центр преследуемого искусства в Золингене совместно с ООН посвятили ей необычную виртуальную выставку "Семь мест в Германии".
Церемония, на которой была представлена юбилейная почтовая марка к 1700-летию еврейской жизни в Германии, прошла в Дюссельдорфе.
Нацисты заводили карточки учета на узников концлагерей. В Международный день памяти жертв Холокоста фотографии таких карточек можно увидеть на стене посольства Франции в центре Берлина.
Стоя на коленях на асфальтированной дороге во Франкфурте-на-Майне, люди пишут мелом имена евреев, живших в этом городе и погибших от руки нацистов.
Оккупация, гетто, страх и лишения - все это им удалось пережить детьми. Своими историями уроженки Борисова, Ленинграда, Вильнюса и Киева делятся с немецкими школьниками.
Райнер Хёс, внук коменданта Освенцима Рудольфа Хёса, осужден за мошенничество. Выяснилось, что он пытался использовать прошлое своей семьи и память о жертвах Холокоста для незаконного личного обогащения.
Немецкий фотограф Мартин Шёллер снимал Джорджа Клуни, Джулию Робертс и Дональда Трампа. Но своим самым эмоциональным проектом он считает эту выставку.
Она относится к числу великих политических мыслителей XX века: нестандартная, провоцирующая и инспирирующая. Немецкий исторический музей в Берлине вышел из локдауна с выставкой, посвященной Ханне Арендт.
В январе 1945 года москвич Иван Мартынушкин, будучи офицером Красной армии, освобождал нацистский лагерь смерти Освенцим. В 75-ю годовщину тех событий он поделился с DW своими воспоминаниями.
27 января 1945 года Красная армия освободила Освенцим. Но отношение к ССCР как освободителю не всегда и не везде однозначна. Как оценивает это немецкий историк Йорг Ганценмюллер?
Совместно с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким канцлер ФРГ прошла через ворота с печально известной надписью Arbeit macht frei, возложила венок у "черной стены", осмотрела газовую камеру и крематорий.
Он был нищим эмигрантом. В Америке его не взяли в школу, потому что он не знал английский язык. Сегодня это - человек-легенда, один из самых известных юристов в мире.
Немецкий юрист Ханс Кальмайер отправил в концлагеря сотни евреев. А сотни спас от неминуемой гибели. Можно ли именем такого человека назвать в Германии музей?
75 лет прошло со времени окончания Второй мировой войны, но оставшихся еще в живых бывших нацистов в Германии продолжают судить. Почему только сейчас?
Число нападений на евреев в ФРГ в 2019 году возросло, говорится в отчете центра RIAS. Самая распространенная форма антисемитизма - это оправдание или отрицание Холокоста.
Опрос показал, что 37 процентов немцев больше не хотят слышать о нацистских преступлениях. Многие немцы считают, что их принуждают помнить о Холокосте, констатировал Феликс Кляйн.
По словам главы Центрального совета евреев, в ФРГ необходима "эффективная надлежащая защита" еврейских объектов. Подозреваемого по делу о нападении у синагоги в Гамбурге рекомендовали передать под наблюдение психиатров.
Люди, пришедшие в синагогу в Галле в праздник Йом Кипур, чудом не стали жертвами массового убийства от рук неонациста. Антисемитизм нельзя банализировать, убеждена главный редактор DW Инес Поль.
Согласно опросу, каждый четвертый житель ФРГ придерживается антисемитских взглядов. О выводах исследования DW поговорила с раввином Кельнской синагоги Иехиэлем Брукнером.
Каждый член общества должен противостоять человеконенавистничеству и расизму, подчеркнула канцлер ФРГ по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.
Когда Йорай Файнберг 6 лет назад открыл ресторан в Берлине, то чувствовал себя желанным гостем. Сейчас он все чаще становится объектом антисемитских нападок. Ненависть растет и в Сети.
В Германии сегодня - 130 синагог. Это немало для страны, еврейская жизнь которой была полностью уничтожена национал-социалистами. Несколько синагог удалось восстановить. Но далеко не все.
В ганзейском Любеке завершена реконструкция синагоги имени Саломона Карлебаха, построенной в Старом городе в 1880 году.
Берлинские психотерапевты и раввины объединились для того, чтобы во время пандемии дистанционно оказывать помощь прихожанам еврейских общин.
Первые свидетельства о здешней еврейской общине датированы XIII веком.
Самая большая еврейская община Германии в Берлине - "аванс доверия нашей демократии", заявил глава МИД ФРГ на первой церемонии ординации равинов в берлинской синагоге.
Власти столицы Тюрингии и этой федеральной земли передали ЮНЕСКО заявку на внесение Старой синагоги и других еврейских памятников Эрфурта в список Всемирного наследия.
Эту ритуальную еврейскую купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.
"Heiliger Sand" - "Святой песок" - самое старое из сохранившихся на своем изначальном месте еврейских кладбищ Европы. Здешнюю общину называли "Малым Иерусалимом".
В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО сейчас значится немногим более четырех десятков немецких объектов. Через пять лет в него могут попасть места, связанные с историей немецких евреев.
О жертвах нацизма в Германии сейчас напоминают многочисленные мемориалы.
Около 10 млн посетителей принял со времени своего открытия Еврейский музей в Берлине. 23 августа, несмотря на пандемию, он открывается снова - с совершенно новой экспозицией.
В Берлине проходит выставка фотографии, рассказывающая о жизни еврейских иммигрантов из бывшего СССР, которые переселились в Германию в последние 20 лет.
Этот молитвенник является одним из старейших еврейских манускриптов, созданных в немецкоязычных странах Европы.
Часть постоянной экспозиции Еврейского музея посвящена судьбе Анны Франк, родившейся во Франкфурте. А первая выставка расскажет о женском начале в боге.
Историю одного из первых еврейских гетто в Европе рассказывает новый музей во Франкфурте-на-Майне.