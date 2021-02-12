 2✡21: 1700 лет еврейской жизни в Германии. Досье DW | История | DW | 19.02.2021

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История

2✡21: 1700 лет еврейской жизни в Германии. Досье DW

В воскресенье, 21 февраля, концертом в Кельнской синагоге открывается юбилейный год - год 1700-летия еврейской жизни в Германии.

2✡21. Еврейская жизнь в Германии. Логотип юбилейного года

2021 год торжественно отмечается в Германии как год 1700-летия еврейской жизни (1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland). Первым письменным свидетельством о евреях в Германии считается указ римского императора Константина Великого, изданный в 321 году. Еврейские общины существовали во многих немецких городах, и евреи - ремесленники и торговцы - много сделали для их развития. Они называли Германию Ашкеназ, отсюда всех евреев Центральной и Восточной Европы стали называть ашкеназами. Своеобразный диалект немецкого языка - идиш - стал родным языком европейских евреев.

Евреи в Германии: 1700 лет вместе

Еврейская жизнь в Германии знает и черные страницы - погромы, убийства и изгнания Средневековья, трагедию Холокоста, когда нацистами и их пособниками были убиты 6 миллионов евреев. Многочисленные мероприятия в рамках года 1700-летия еврейской жизни в Германии, на которые выделены из бюджета 25 миллионов евро, должны стать, кроме всего прочего, важным фактором борьбы против антисемитизма, который еще жив в Европе. А почти полностью уничтоженная во времена нацистской диктатуры еврейская жизнь в Германии в последние годы возрождается снова благодаря иммигрантам-евреям из бывшего Советского Союза.

Досье DW - #2021JLID 

Ниже в досье "1700 лет еврейской жизни в Германии" собраны публикации DW на эти темы. С программой юбилейного года можно ознакомиться на официальном сайте организационного комитета - 2021jlid.de.

Юбилейный год - #2021JLID

Евреи в Германии: 1700 лет вместе

17 веков насчитывает история евреев в Германии - история, в которой много славных и много трагических страниц.  

В бундестаге дописали свиток Торы

На церемонии в бундестаге произошла символическая передача эстафеты памяти от переживших Холокост новому поколению евреев в ФРГ. Ее участники вспомнили обо всех жертвах национал-социализма.  

В День памяти жертв Холокоста в бундестаге выступила уроженка Киева. Кто она?

27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста, в бундестаге выступила Марина Вайсбанд - 33-летняя уроженка Киева, живущая в Германии. Почему именно она, и что о ней известно?  

Жизнь евреев в Германии: от античности - до наших дней

Почти 1700 лет насчитывает история евреев на территории Германии. Центр преследуемого искусства в Золингене совместно с ООН посвятили ей необычную виртуальную выставку "Семь мест в Германии".  

1700-летию еврейской жизни в Германии посвятили почтовую марку

Церемония, на которой была представлена юбилейная почтовая марка к 1700-летию еврейской жизни в Германии, прошла в Дюссельдорфе.  

"Шаломчик" - в Кельне появился трамвай со Звездой Давида

В Кельне готовятся отметить 1700-летие еврейской жизни в Германии. Именно здесь находится самая старая еврейская община к северу от Альп.  

Холокост

Память о Холокосте в Германии: важно каждое имя

Нацисты заводили карточки учета на узников концлагерей. В Международный день памяти жертв Холокоста фотографии таких карточек можно увидеть на стене посольства Франции в центре Берлина.  

Имена на асфальте: необычный проект в память жертв Холокоста

Стоя на коленях на асфальтированной дороге во Франкфурте-на-Майне, люди пишут мелом имена евреев, живших в этом городе и погибших от руки нацистов.  

Как красивое платье спасло жизнь: свидетели Холокоста и их истории

Оккупация, гетто, страх и лишения - все это им удалось пережить детьми. Своими историями уроженки Борисова, Ленинграда, Вильнюса и Киева делятся с немецкими школьниками.  

Наживаясь на памяти о Холокосте: преступная авантюра внука коменданта Освенцима

Райнер Хёс, внук коменданта Освенцима Рудольфа Хёса, осужден за мошенничество. Выяснилось, что он пытался использовать прошлое своей семьи и память о жертвах Холокоста для незаконного личного обогащения.  

"Оставшиеся в живых": портреты переживших Холокост

Немецкий фотограф Мартин Шёллер снимал Джорджа Клуни, Джулию Робертс и Дональда Трампа. Но своим самым эмоциональным проектом он считает эту выставку.  

"Никто не имеет права подчиняться", или Учиться думать с Ханной Арендт

Она относится к числу великих политических мыслителей XX века: нестандартная, провоцирующая и инспирирующая. Немецкий исторический музей в Берлине вышел из локдауна с выставкой, посвященной Ханне Арендт.  

Трагедия Освенцима не может быть забыта

В январе 1945 года москвич Иван Мартынушкин, будучи офицером Красной армии, освобождал нацистский лагерь смерти Освенцим. В 75-ю годовщину тех событий он поделился с DW своими воспоминаниями.  

Немецкий историк об освобождении Освенцима

27 января 1945 года Красная армия освободила Освенцим. Но отношение к ССCР как освободителю не всегда и не везде однозначна. Как оценивает это немецкий историк Йорг Ганценмюллер?  

Ангела Меркель почтила память жертв концлагеря Освенцим

Совместно с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким канцлер ФРГ прошла через ворота с печально известной надписью Arbeit macht frei, возложила венок у "черной стены", осмотрела газовую камеру и крематорий.  

Главный обвинитель: как нищий эмигрант судил нацистских преступников

Он был нищим эмигрантом. В Америке его не взяли в школу, потому что он не знал английский язык. Сегодня это - человек-легенда, один из самых известных юристов в мире.  

"Шиндлер из Оснабрюка": праведник или нацист?

Немецкий юрист Ханс Кальмайер отправил в концлагеря сотни евреев. А сотни спас от неминуемой гибели. Можно ли именем такого человека назвать в Германии музей?  

"Просто стоял на вышке": как в Германии судят бывшего охранника лагеря

75 лет прошло со времени окончания Второй мировой войны, но оставшихся еще в живых бывших нацистов в Германии продолжают судить. Почему только сейчас?  

Instagram девочки, погибшей в годы Холокоста

В Instagram появился профиль Евы Хейман. 13-летняя девочка танцует, играет, смеется. Скоро в ее жизни произойдут страшные события.  

Антисемитизм

Антисемитизм в Германии: поводы разные, мотив - один

Число нападений на евреев в ФРГ в 2019 году возросло, говорится в отчете центра RIAS. Самая распространенная форма антисемитизма - это оправдание или отрицание Холокоста.  

Уполномоченный по антисемитизму обеспокоен итогами опроса DW о Холокосте

Опрос показал, что 37 процентов немцев больше не хотят слышать о нацистских преступлениях. Многие немцы считают, что их принуждают помнить о Холокосте, констатировал Феликс Кляйн.  

Центральный совет евреев в Германии просит усилить охрану синагог

По словам главы Центрального совета евреев, в ФРГ необходима "эффективная надлежащая защита" еврейских объектов. Подозреваемого по делу о нападении у синагоги в Гамбурге рекомендовали передать под наблюдение психиатров.  

Комментарий: Смертельная опасность для евреев в Германии

Люди, пришедшие в синагогу в Галле в праздник Йом Кипур, чудом не стали жертвами массового убийства от рук неонациста. Антисемитизм нельзя банализировать, убеждена главный редактор DW Инес Поль.  

Раввин из Кельна: Причины антисемитизма - иррациональны

Согласно опросу, каждый четвертый житель ФРГ придерживается антисемитских взглядов. О выводах исследования DW поговорила с раввином Кельнской синагоги Иехиэлем Брукнером.  

Меркель призвала к нулевой терпимости к антисемитизму

Каждый член общества должен противостоять человеконенавистничеству и расизму, подчеркнула канцлер ФРГ по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.  

Антисемитизм в Германии: быть евреем становится небезопасно

Когда Йорай Файнберг 6 лет назад открыл ресторан в Берлине, то чувствовал себя желанным гостем. Сейчас он все чаще становится объектом антисемитских нападок. Ненависть растет и в Сети.  

Немецкий раввин: Я прячу кипу под другим головным убором

19 июля Центральный совет евреев Германии отмечает 70-летний юбилей. DW поговорила с раввином Юрием Кадниковым о проблемах еврейских общин и об антисемитизме в Германии.  

Синагоги и общины

Где молятся немецкие евреи?

В Германии сегодня - 130 синагог. Это немало для страны, еврейская жизнь которой была полностью уничтожена национал-социалистами. Несколько синагог удалось восстановить. Но далеко не все.  

Для синагоги в Любеке изготовили мебель из иерусалимской сосны

В ганзейском Любеке завершена реконструкция синагоги имени Саломона Карлебаха, построенной в Старом городе в 1880 году.  

Ханука в Германии: кто помогает еврейской общине в трудные времена?

Берлинские психотерапевты и раввины объединились для того, чтобы во время пандемии дистанционно оказывать помощь прихожанам еврейских общин.  

В тюрингском Мюльхаузене отмечают 175-летие синагоги

Первые свидетельства о здешней еврейской общине датированы XIII веком.  

В Берлине состоялось первое после войны посвящение в раввины

Самая большая еврейская община Германии в Берлине - "аванс доверия нашей демократии", заявил глава МИД ФРГ на первой церемонии ординации равинов в берлинской синагоге.  

Впервые после Холокоста: во Франкфурте посвящают в раввины

26 сентября во Франкфурте-на-Майне состоялось посвящение трех новых раввинов - первое в этом городе после Второй мировой войны и пятая такая церемония за это время в Германии.  

История, музеи, мемориалы

Еврейские памятники Эрфурта на пути во Всемирное наследие

Власти столицы Тюрингии и этой федеральной земли передали ЮНЕСКО заявку на внесение Старой синагоги и других еврейских памятников Эрфурта в список Всемирного наследия.  

Самая старая миква севернее Альп

Эту ритуальную еврейскую купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.  

"Святой песок" - самое старое еврейское кладбище Европы

"Heiliger Sand" - "Святой песок" - самое старое из сохранившихся на своем изначальном месте еврейских кладбищ Европы. Здешнюю общину называли "Малым Иерусалимом".  

"Иерусалим на Рейне" - кандидат во Всемирное наследие

В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО сейчас значится немногим более четырех десятков немецких объектов. Через пять лет в него могут попасть места, связанные с историей немецких евреев.  

Преступления нацизма. Места памяти жертв в Германии

О жертвах нацизма в Германии сейчас напоминают многочисленные мемориалы.  

В Берлине снова открывается Еврейский музей

Около 10 млн посетителей принял со времени своего открытия Еврейский музей в Берлине. 23 августа, несмотря на пандемию, он открывается снова - с совершенно новой экспозицией.  

"Русские. Евреи. Немцы" - летопись Михаэля Керстгенса

В Берлине проходит выставка фотографии, рассказывающая о жизни еврейских иммигрантов из бывшего СССР, которые переселились в Германию в последние 20 лет.  

В Кельн вернулся уникальный еврейский молитвенник - Амстердамский махзор

Этот молитвенник является одним из старейших еврейских манускриптов, созданных в немецкоязычных странах Европы.  

Во Франкфурте-на-Майне открывается Еврейский музей

Часть постоянной экспозиции Еврейского музея посвящена судьбе Анны Франк, родившейся во Франкфурте. А первая выставка расскажет о женском начале в боге.  

Немецкий музей Еврейского переулка

Историю одного из первых еврейских гетто в Европе рассказывает новый музей во Франкфурте-на-Майне.  

В Кельне начинают строительство Еврейского музея

Еврейский музей будет возведен в Кельне около Старой ратуши, недалеко от собора - на месте, где раньше находился средневековый еврейский квартал.  

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Школьный урок в бывшем концлагере Заксенхаузен  

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Виртуальные "камни преткновения" в Мюнхене  

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