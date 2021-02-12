2✡21: 1700 лет еврейской жизни в Германии. Досье DW

2021 год торжественно отмечается в Германии как год 1700-летия еврейской жизни (1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland). Первым письменным свидетельством о евреях в Германии считается указ римского императора Константина Великого, изданный в 321 году. Еврейские общины существовали во многих немецких городах, и евреи - ремесленники и торговцы - много сделали для их развития. Они называли Германию Ашкеназ, отсюда всех евреев Центральной и Восточной Европы стали называть ашкеназами. Своеобразный диалект немецкого языка - идиш - стал родным языком европейских евреев.

Евреи в Германии: 1700 лет вместе

Еврейская жизнь в Германии знает и черные страницы - погромы, убийства и изгнания Средневековья, трагедию Холокоста, когда нацистами и их пособниками были убиты 6 миллионов евреев. Многочисленные мероприятия в рамках года 1700-летия еврейской жизни в Германии, на которые выделены из бюджета 25 миллионов евро, должны стать, кроме всего прочего, важным фактором борьбы против антисемитизма, который еще жив в Европе. А почти полностью уничтоженная во времена нацистской диктатуры еврейская жизнь в Германии в последние годы возрождается снова благодаря иммигрантам-евреям из бывшего Советского Союза.

Досье DW - #2021JLID

Ниже в досье "1700 лет еврейской жизни в Германии" собраны публикации DW на эти темы. С программой юбилейного года можно ознакомиться на официальном сайте организационного комитета - 2021jlid.de.