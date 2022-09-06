195-й день войны России против Украины: главные события

МАГАТЭ призвало создать зону безопасности вокруг ЗАЭС. Из портов Украины разрешено выйти еще 6 судам с продовольствием. Испания направила Украине пятый самолет с боеприпасами.

На 195-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 6 сентября, российские войска продолжали попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Контрнаступление украинских частей под Херсоном продолжается. Проверить заявления представителей обеих сторон военного конфликта по независимым источникам невозможно.

Из портов Украины разрешено выйти еще 6 судам с продовольствием

Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выйти из украинских портов еще шести судам, которые вывезут в общей сложности 87 442 тонны продовольствия. В частности, сухогруз Irmgard доставит в Турцию 27,5 тысячи тонн пшеницы и 7179 тонн кукурузы, а New Levant вывезет в Турцию 26,5 тысячи тонн пшеницы. Кроме того, судно Queen Sara доставит в Египет 11 тысяч тонн кукурузы, Vitis переправит в Италию 5800 тонн подсолнечного масла, Ocmis Adenture вывезет в Грецию 4,8 тысячи тонн кукурузы, а в Израиль на судне Oris Princess прибудет 4,5 тысячи тонн подсолнечного шрота.

Ход боевых действий

В Харькове обстреляны Индустриальный и Киевский районы, сообщил мэр Игорь Терехов. Повреждены частный жилой дом, многоэтажный дом и административное здание, один человек погиб.

Под обстрел попал Никополь, заявил глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко. В результате два человек получили ранения. В городе повреждено 20 многоэтажных и 11 частных домов, несколько газопроводов и линий электропередач. Кроме того, был нанесен ракетный удар по Кривогу Рогу, в результате вспыхнул пожар на нефтебазе.

В Сумской области под огонь минометов и артиллерии российских сил попали Белопольская, Шалыгинская и Новослободская общины, рассказал глава региональной военной администрации Дмитрий Живицкий. Жертв нет, повреждения получили несколько зданий и высоковольтная подстанция.

Оккупированный российской армией Энергодар в Запорожской области оказался обесточен, заявил мэр города Дмитрий Орлов. Днем жители услышали сильный взрыв, после чего в городе исчез свет, прекратилось водоснабжение, объяснил градоначальник. Вечером Орлов упомянул обстрелы города со стороны российских военных, но не привел сведений о пострадавших.

В Бердянске на оккупированной Россией территории Запорожской области прогремел взрыв. По словам представителя оккупационной "администрации" Владимира Рогова, был взорван автомобиль "коменданта" города Артема Бардина. Ряд российских информагентств сообщили о смерти Бардина, однако Рогов отрицает его гибель, указывая лишь на "тяжелейшие ранения" и усилия врачей.

Между тем Украина вернула тела 25 погибших защитников страны, объявило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Операция по передаче тел проводилась при сотрудничестве уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенка и ряда силовых структур Украины. Ведомство подчеркнуло, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

МАГАТЭ призвало создать зону безопасности вокруг ЗАЭС

Прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выпустило доклад по итогам инспекционной миссии на захваченную российскими военными Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Агентство призвало безотлагательно создать вокруг крупнейшей в Европе АЭС зону безопасности. Кроме того, участники миссии подтвердили присутствие российских военнослужащих и военной техники в помещениях АЭС, а также зафиксировали повреждения на территории, в том числе вблизи комплекса зданий, где расположен реактор.

США решили не признавать РФ спонсором терроризма

Президент США Джозеф Байден окончательно решил не признавать Россию государством - спонсором терроризма, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер . По ее словам, внесение РФ в такой перечень грозило привести к задержке экспорта продовольствия и поставить под угрозу перевозку товаров через Черное море. В данный момент в соответствующем реестре Госдепартамента США указаны Иран, Куба, Северная Корея и Сирия. Москва ранее предупредила, что признание страны государством - спонсором терроризма разорвет американо-российские связи.

Украинский народ удостоен немецкой премии в области СМИ

Украинский народ за мужество и стойкость в борьбе против российского вторжения удостоен престижной немецкой премии в области СМИ "M100 Media Award". "Ни один народ мира в последние несколько месяцев не демонстрировал столь страстно ценность свободы", - отметил попечительский совет премии.

Церемония вручения премии "M100 Media Award" состоится 15 октября в Потсдаме. От имени украинского народа ее примет в качестве "голоса из Киева" бывший боксер Владимир Кличко, говорится в заявлении.

Руководство Украины обсудило ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Участники встречи обсудили ситуацию на фронте. По данным украинской стороны, силы обороны "добились успеха в уничтожении ракетных складов, баз, штабов и логистических маршрутов российских захватчиков". Кроме того, на ряде направлениях идет активная контрбатарейная борьба для подавления сил РФ.

Боеприпасы из Испании

Испания направила Украине пятый самолет с крупнокалиберными боеприпасами. "Сегодня утром с авиабазы ​​Торрехон-де-Ардос под Мадридом вылетел самолет ВВС Т-23, который доставил в Украину боеприпасы крупнокалиберной полевой артиллерии. Это уже пятый рейс с оружием, подаренным Украине Испанией за последние дни", - подчеркивается в коммюнике правительства королевства.

ЕК поддержала приостановку упрощенного визового режима с Россией

Еврокомиссия поддержала приостановку действия упрощенного визового режима с Россией. Решение официального Брюсселя является ответом на "возросшие риски и угрозы интересам безопасности ЕС и национальной безопасности государств-членов в результате военной агрессии России против Украины". Таким образом, процесс оформления виз для россиян станет более дорогим и длительным.

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