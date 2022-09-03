192-й день войны России против Украины: главные события

Запорожская АЭС вновь отключена от последней из действующих основных ЛЭП. Вице-премьер Украины обсудила с послом Японии гуманитарные вопросы. Турция допустила посредничество в ситуации с ЗАЭС.

На 192-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 3 сентября, российские войска продолжали попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Контрнаступление украинских частей под Херсоном продолжается. Проверить заявления представителей обеих сторон военного конфликта по независимым источникам невозможно.

Наступление ВСУ на юге Украины

По данным службы разведки Минобороны Великобритании, одним из элементов наступления ВСУ на юге Украины "является продолжающееся продвижение на широком фронте к западу от реки Днепр, сосредоточенное на трех направлениях в пределах оккупированной Россией Херсонской области".

Военное ведомство отмечает, что, несмотря на "ограниченные непосредственные цели" операции в Херсонской области, украинским военным, вероятно, удалось достичь "определенной степени тактической внезапности", воспользовавшись проблемами с логистикой, управлением и командованием в российской армии.

Поскольку бои продолжаются также в Донбассе и Харьковской области, "ключевым решением для российского командования в ближайшие дни будет вопрос о том, куда направить оперативные резервные силы, которые они могут сформировать", полагает британская сторона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что подробности наступательной операции ВСУ на юге Украины в условиях войны не будут сообщать публично.

Ход боевых действий

Между тем российские войска продолжают наступательные и штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, в то же время на Краматорском и Новопавловском направлениях силы РФ не ведут активные боевые действия, следует из вечерней сводки Генштаба ВСУ.

Со своей стороны, глава военной администрации Днепропетвовской области Валентин Резниченко заявил, что военные РФ обстреляли Днепровский, Никопольский и Криворожский районы. По словам чиновника, обошлось без пострадавших. Позднее Резниченко сообщил, что в результате обстрела Зеленодольской общины погиб 9-летний мальчик, еще 10 человек пострадали.

В то же время глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий рассказал, что российские войска обстреляли Белопольскую городскую общину и Краснопольскую поселковую общину из самоходных артиллерийских установок и минометов. Пострадавших нет, власти уточняют информацию о разрушениях.

Украина - о новых потерях ВС РФ

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о серии взрывов, прогремевших на аэродроме оккупированного РФ города. Российские войска неоднократно пытались расставить на территории аэродрома свою военную технику, но украинские "силы сопротивления еще раз превратили их неудачные попытки в густой черный дым", написал градоначальник в Telegram.

Между тем мэр города Алёшки в Херсонской области Евгений Рищук заявил о детонации в городе склада с боекомплектом российских военных. Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на представителей Движения сопротивления "Юг" Украинской добровольческой армии отметил, что в районе Алёшек уничтожили технику россиян и слышно детонацию.

Российское Минобороны утверждения украинской стороны на данный момент не комментировало.

Тем временем губернатор Курской области Роман Старовойт указал, что украинские военные вновь обстреляли поселок Тёткино. По его словам, зафиксировано не менее 7 прилетов, пострадавших нет. Украинская сторона не комментировала эту информацию.

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС вновь оказалась отключена от последней из действующих основных линий электропередач, связывающих станцию с украинской энергосистемой, сообщили в МАГАТЭ. Три другие линии ранее были повреждены во время обстрелов. Однако станция продолжает подавать электроэнергию в сеть через резервную линию, добавило агентство.

Ранее гендирекор МАГАТЭ Рафаэль Гросси указал, что подробный отчет о ситуации на электростанции, расположенной в центре зоны боевых действий, будет представлен на следующей неделе. Хотя физическая целостность ЗАЭС и нарушена, большинство систем работает удовлетворительно, ситуация на ЗАЭС не идеальная, но ее нельзя сравнивать с ЧАЭС, подчеркнул Гросси. Он также рассказал журналистам, что при осмотре атомной станции экспертов сопровождали представители "Росатома". Общаться с военными на ЗАЭС экспертам запретила российская сторона.

Ситуацию на Запорожской АЭС прокомментировал и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Евросоюз полностью поддерживает работу агентства, указал Мишель, особо выделив мужество и профессионализм участников миссии МАГАТЭ на станции. "Россия поставила мир под угрозу. Ключевое значение имеет обеспечение ядерной безопасности. Присутствие МАГАТЭ на станции необходимо", - подчеркнул глава Евросовета.

Президенты Турции и РФ обсудили ЗАЭС и "зерновую сделку"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его страна может выступить в качестве посредника в ситуации с Запорожской атомной электростанцией, оккупированной войсками РФ в Украине, указала канцелярия турецкого лидера. Кроме того, лидеры двух стран обсудили выполнение "зерновой сделки" и выразили решимость продолжить строительство АЭС "Аккую" в Турции в соответствии с планами, говорится в сообщении.

По информации Кремля, Путин и Эрдоган среди прочих вопросов затронули визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. "Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", - сообщила пресс-служба президента РФ.

Вице-премьер Украины обсудила с послом Японии гуманитарные вопросы

Вице-премьер Украины Ирина Верещук встретилась с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори. Стороны обсудили участие Японии в гуманитарных вопросах в Украине. "В частности, нам нужны десятки тысяч планшетов и ноутбуков, чтобы дети, вынужденные покинуть свои родные дома, могли учиться онлайн", - написала Верещук в Telegram-канале.

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