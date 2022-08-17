175-й день войны России против Украины: главные события

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Во Львов прибыл глава ООН Гутерриш для переговоров с Зеленским и Эрдоганом. В Офисе президента Украины назвали Крымский мост законной целью для ВСУ. Глава НАТО призвал РФ допустить экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
На 175-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в среду, 17 августа, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.
По данным Генерального штаба ВСУ, российские силы совершили обстрелы в районах нескольких населенных пунктов на Харьковском направлении, в том числе, Харькова, Новой Николаевки, Дементиевки и Рубежного. Агрессор безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ в направлении Лебяжьего и Базалиевки и затем отошел, указал Генштаб в вечерней оперативной сводке в Facebook. По его данным, россияне также не сумели продвинуться в направлениях Новодмитровки и Мазановки на Славянском направлении.
На Краматорском направлении российские подразделения совершили обстрелы из танков и артиллерии близ Николаевки, Краматорска, Верхнекаменского, Татьяновки, Серебрянки, Григоровки и Райгородка и предприняли неудачный штурм в направлении населенного пункта Веселое, сообщается далее. Российские обстрелы также были зафиксированы на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях, заявил Генштаб ВСУ.
В ночь на 17 августа обстреляли ракетами Х-22 с российских самолетов стратегической авиации Ту-22М3 Одесскую область. Попадание двух ракет вызвало пожар площадью более 600 квадратных метров в одной из прибрежных баз отдыха и нескольких частных домах, сообщило оперативное командование "Юг". В оккупированном ВС РФ Мелитополе произошел взрыв около здания военной комендатуры, написал мэр города Иван Федоров. Накануне он сообщал о взрывах близ городской подстанции, после которых, по данным СМИ, было прервано вещание российского телевидения.
Во Львов прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. На 18 августа у него запланирована трехсторонняя встреча с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщили в канцелярии турецкого президента, на встрече будут обсуждаться дипломатические пути выхода из войны. Речь будет идти о "прекращении войны между Украиной и Россией дипломатическим путем". Кроме того, стороны затронут вопрос наращивания работы механизма, сформированного для экспорта украинского зерна на мировые рынки.
Между тем министр обороны Украины Алексей Резников исключил возможность "замораживания" войны. "Я не думаю, что возможен вариант замораживания. Возможен вариант понижения активности в зависимости от того, какой сезон. И опять же, современная война - это война ресурсов. Ресурсы, конечно, истощаются с обеих сторон. И, соответственно, каждая сторона требует времени на восстановление", - заявил он. Возможно лишь "охлаждение ситуации с точки зрения боевых столкновений", допустил Резников. "Замораживания" того, что люди хотят называть "конфликтом", я не вижу, потому что это не конфликт. Это - война. Война на выживание. И мы будем защищать себя, чтобы выжить", - подчеркнул он.
Между тем в Киеве заявили, что считают легитимной военной целью 19-километровый мост через Керченский пролив, построенный Россией после аннексии Крыма в 2014 году и связывающий РФ с захваченным полуостровом. "В международном праве зафиксировано: Крым - это Украина. А потому этот мост - банальный объект незаконного строительства, разрешения на строительство которого Украина не давала. Он наносит вред экологии полуострова, поэтому должен быть демонтирован. Добровольно или нет - не важно", - написал в Twitter советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
В Херсонской области заявляют, что российские власти перекрыли Крымский мост для проезда гражданских лиц, чтобы остановить массовый выезд людей с полуострова после взрывов. Еще одной целью является переброска из РФ военной техники и вооружения, заявил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в эфире национального телемарафона. По данным координатора движения "КрымSOS" Дениса Савченко, россияне установили перед въездом на Керченский мост контрольно-пропускной пункт и проверяют документы и автомобили желающих выехать с полуострова.
Напряженной остается ситуация на Запорожской АЭС, захваченной еще в начале марта ВС РФ и подвергаемой обстрелами с конца июля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию дать согласие на проверку ЗАЭС специалистами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Захват украинской АЭС российскими войсками всерьез угрожает безопасности ее работы и увеличивает риск ядерной аварии или инцидента, что в свою очередь представляет собой угрозу населению Украины, соседних государств и мировому сообществу, указал Столтенберг в Брюсселе. "Необходимо срочно обеспечить проведение инспекции Международным агентством по атомной энергии и гарантировать вывод всех российских войск", - подчеркнул генсек НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении указал, что миссия МАГАТЭ может быть направлена на ЗАЭС очень быстро. "Украинские дипломаты, наши атомщики и МАГАТЭ - в постоянном контакте. Сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию", - сообщил он.
На базе предприятия НАЭК "Энергоатом" создан кризисный штаб представителей правительства и ведомств на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС, сообщил в ходе поездки в Запорожье министр энергетики Украины Герман Галущенко. "В этот штаб привлечен широкий круг министерств, ведомств, учреждений, там происходит полная координация. Он работает 24/7 и в режиме онлайн мы мониторим ситуацию вокруг ЗАЭС", - указал он.
В тот же день Эстония, уже запретившая с 19 августа въезд россиян по выданным ей шенгенским визам, заявила о планах принять аналогичное решение в отношении обладателей таких виз, предоставленных другими странами. Такой запрет не противоречит, базовому договору Евросоюза, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Предложения в этой связи подготовят МИД и МВД страны на следующей неделе, - заявил он в эфире национальной вещательной компании ERR.
В свою очередь Финляндия, накануне заявившая о резком сокращении количества виз для граждан РФ, не планирует аннулировать уже выданные шенгенские визы, сообщил РБК глава МИД этой страны Пекка Хаависто. "Вчера наше правительство говорило о визах, и мы также ограничим выдачу туристических виз до 10 процентов. Старые визы не трогаем, они еще действительны", - отметил он.
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