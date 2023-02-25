10-й пакет санкций ЕС и другие события 367-го дня войны

ЕС объявил о новых санкциях за войну, развязанную РФ ровно год назад против Украины. В мире продолжаются антивоенные митинги, а в Берлине прошла крупная акция против поставок оружия Киеву.

На 367-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в субботу, 25 февраля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Новые санкции ЕС

Второй день второго года войны начался с официального объявления Евросоюзом 10-го пакета санкций против России. В новый санкционный список вошло 121 физическое и юридическое лицо из РФ, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Пакет также предусматривает новые значительные ограничения на импорт в РФ и экспорт из России, а также запрет ряда российских пропагандистских СМИ. "Мы по-прежнему едины в нашей решимости остановить военную машину России", - подчеркнул глава европейской дипломатии. В числе прочего, новые санкции направлены против тех, кто "несет ответственность за депортацию и принудительное усыновление минимум 6000 украинских детей". Они также затрагивают банковский сектор, доступ к технологиям двойного назначения и передовым технологиям.

Введены дополнительные запреты на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров в РФ - электроники, специализированных транспортных средств, деталей для машин, запчастей для грузовиков и реактивных двигателей, а также товаров для строительного сектора. Ограничительные меры коснулись экспорта в РФ товаров двойного назначения. Под санкции впервые попали семь иранских предприятий, производящих военные беспилотники, которые ВС РФ использовали, в том числе, против гражданской инфраструктуры. "Мы будем продолжать усиливать давление на Россию - и будем делать это столько, сколько потребуется, пока Украина не станет свободной от жестокой российской агрессии", - подчеркнул Боррель.

Ход боевых действий

По данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении российские войска совершили несколько безуспешных попыток атаковать украинскую армию, атаки были отбиты вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Берховка, Ивановское и Северное Донецкой области. Обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области, указывается в вечерней в сводке, опубликованной в Facebook.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Россияне обстреляли районы населенных пунктов Стукаловка, Павловка, Гирино и Катериновка Сумской области, а также Старица, Волчанск, Огирцево и Бологовка Харьковской области. В районах Ветеринарного и Рубежного оккупанты нанесли авиаудары, заявил украинский Генштаб. На Купянском и Лиманском направлениях россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Масютовки, Невского, Белогоровки и других населенных пунктов.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях российские силы безуспешно вели наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка. Они осуществили артиллерийские обстрелы населенных пунктов: Авдеевки, Водяного, Острого, Георгиевки, Марьинки, Новомихайловки, Угледара и Пречистовки Донецкой области, заявил Генштаб ВСУ.

Между тем основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что его силы взяли под контроль населенный пункт Ягодное на севере Бахмута. Эта деревня находится в двух километрах от центра города.

В Литве собрали 14 млн евро на радары для ВСУ

Тем временем в Литве собрали 14 миллионов евро на многофункциональные тактические радары для украинской армии, заявил в Twitter телеведущий Андрюс Тапинас. По его словам, средства удалось собрать за один месяц. "Задача радаров - контролировать воздушное пространство вокруг объектов, имеющих стратегическое значение для Украины, таких как электростанции, водонапорные башни, помогающие обеспечить нормальную жизнь украинцев во время войны", - говорится на сайте кампании Radarom. Ее организовала литовская телерадиокомпания LRT совместно с организациями Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K fondas и Stiprūs kartu к годовщине войны в Украине.

Всемирный банк предоставит Киеву новый грант на 2,5 млрд долларов

Всемирный банк предоставит дополнительный грант Украине в размере 2,5 млрд долларов. Он направлен на прямую поддержку бюджета Украины в рамках проекта "Государственные расходы на поддержку административной способности в Украине" (PEACE) для поддержки основных и основных услуг функций правительства в условиях продолжающейся войны. Средства, предоставленные Агентством США по международному развитию (USAID), будут переданы правительству Украины после проведения соответствующей проверки Всемирным банком допустимых расходов", - говорится в заявлении банка. Финансовый пакет предназначен для поддержки ключевых секторов, включая здравоохранение, школы, выплат пенсий, выплат внутренне перемещенным лицам, программ социальной помощи и заработной платы бюджетникам.

Участники прошедшей встречи 20 ведущих индустриальных и развивающихся стран в индийском Бангалоре не смогли согласовать совместный итоговый документ. Прийти к компромиссу по итоговому заявлению помешали представители Китая и России, а расхождения касались двух пунктов, один из которых - осуждение российского вторжения в Украины в качестве войны. По данным агентства, министры финансов G20 не смогли договориться о включении в итоговый документ слова "война". Главы финансовых ведомств США и Германии Джанет Йеллен и Кристиан Линднер (Christian Lindner), среди прочих участников, настаивали на осуждении российской агрессии против Украины в декларации. Если в коммюнике не будет однозначного осуждения войны, то это станет большим откатом назад по сравнению с прошлой встречей "большой двадцатки" в Индонезии в ноябре, заявляли они.

Реакции на инициативу КНР по мирному урегулированию

В то же время продолжается дискуссия вокруг инициативы Китая по мирному урегулированию в Украине. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Пекин "помочь оказать давление на Россию", чтобы положить конец войне. По его словам, мир возможен только в том случае, если "российская агрессия будет остановлена, войска выведены и территориальный суверенитет Украины и ее народа соблюден". Президент Франции, который в апреле планирует посетить Пекин, приветствовал "участие Китая в мирных усилиях" и попросил Пекин "не поставлять оружие России". Кроме того, он призвал Китай "оказать давление на РФ, чтобы она никогда не применила химическое или ядерное оружие и прекратила эту агрессию до начала переговоров".

Позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса приветствовали и в Казахстане. "Считаем безальтернативным мирное решение данной проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН", - заявил МИД республики. Данная позиция "заслуживает поддержки", отмечается в заявлении. Астана выступает за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны "проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации". При этом в заявлении МИД Казахстана подчеркивается важность соблюдения принципа "территориальной целостности", который содержится в китайском мирном плане.

Байден отклонил план Китая

В свою очередь президент США Джо Байден уверен, что "мирный план" КНР выгоден лишь Кремлю. "Путин аплодирует, так как этот план может быть хорошим. Я не увидел в плане ничего указывающего на то, что там есть что-то, что было бы выгодно кому-либо, кроме России", - заявил он в интервью телеканалу ABC News. По словам американского президента, сама идея о том, что Китай будет вести переговоры об окончании войны, "которая абсолютно несправедлива" для Украины, "просто нерациональна".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев хочет привлечь страны Латинской Америки, Африки, а также Индию и Китай к поддержке украинской "формулы мира" и проведению первого саммита для ее реализации. На пресс-конференции президент Украины также заявил, что ему "все равно", что будет с Россией в случае "поражения Москвы". По словам Зеленского, об этом должны думать граждане РФ.

В Берлине - крупная акция против новых поставок оружия Украине

В ряде городов мира прошли новые акции солидарности с Украиной, приуроченные к первой годовщине полномасштабной войны. Тем временем в Берлине и нескольких других городах Германии также состоялисьакции против новых поставок оружия Украине, организованные по инициативе левого политика Сары Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) и феминистки Алисы Шварцер (Alice Schwarzer). Участники заявили о необходимости остановить убийства в Украине и начать усилия по дипломатическому урегулированию. По данным столичной полиции, на акцию собралось около 13 тысяч человек, организаторы заявили о 50 тысячах участников.

Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) прилетел в Нью-Дели, одной из главных тем визита является война в Украине. Индия готова "внести вклад в любые попытки достижения мира" в войне России против Украины, заявил после переговоров индийский премьер-министр Нарендра Моди. По его словам, с начала войны Индия призывала найти решение конфликта путем диалога и дипломатии. Индия не поддерживает санкции Запада против России и закупает дешевую российскую нефть в больших объемах. Шольц и Моди договорились об укреплении сотрудничества в сфере обороны.

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