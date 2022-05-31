10 лучших морских курортов Германии

Немецкое слово "Kurort" в переводе не нуждается - место для отдыха, восстановления сил, улучшения здоровья. Для морских курортов в Германии используется особое обозначение - "Seebad", то есть пляжный курорт. При этом далеко не каждый город или населенный пункт на побережье Балтийского или Северного морей или каком-то из здешних многочисленных немецких островов или весь остров целиком может официально использовать это обозначение.

Чтобы получить статус "Seebad", нужно соответствовать определенным требованиям, которые определяют федеральные земли. Еще более обширные и специальные требования предъявляются к лечебно-оздоровительным морским курортам - "Seeheilbad". В таких местах должны иметься курортные врачи, расстояние до пляжа от центра не должно превышать двух километров, должен осуществляться более строгий контроль качества воздуха и воды, предлагаться сертифицированные и подтвержденные медицинскими исследованиями терапии и так далее.

Здесь мы расскажем о десяти самых известных и популярным немецких пляжных курортах. Список составлен в произвольном порядке, однако начнем, пожалуй, с самого знаменитого.

Песчаный пляж на острове Зюльт

Остров Зюльт

Остров Зюльт (Sylt), он же - Зильт, слывет излюбленным местом отдыха знаменитостей и богачей, но это не значит, что остальным сюда въезд закрыт. Западный песчаный пляж этого Северо-Фризского острова протянулся на четыре десятка километров. Каждый найдет здесь себе участок по вкусу и предпочтениям. В прошлом году Зюльт посетило почти 870 тысяч отдыхающих. Каждый из них провел здесь в среднем около семи дней.

Остров Боркум с высоты птичьего полета

Остров Боркум

Боркум (Borkum) входит в состав Восточно-Фризских островов. Статус лечебного курорта он получил еще в 1830 году, благодаря сильно насыщенному ионами соли морскому воздуху и климату, особенно благоприятному для аллергиков. Прилегающее к острову мелководье входит в состав национального парка Нижнесаксонское ваттовое море.

На острове есть не только песчаные пляжи, но также проложены маршруты для пеших и верховых прогулок. На специальном Молодежном пляже (Jugendbad) приветствуются громкая музыка и веселье, а также здесь можно играть в волейбол, футбол и запускать воздушных змеев.

Морской свайный причал в Зеллине на острове Рюген

Остров Рюген

Рюген (Rügen) - самый большой немецкий остров. Более миллиона гостей ежегодно. Отдыхающие начали ездить сюда двести лет назад, когда по соседству с бедными рыбацкими деревушками здесь заложили первые курорты, в первую очередь - для знати и состоятельной публики из Берлина. Характерными атрибутами Рюгена и других немецких пляжей являются такие плетеные корзины - Strandkörbe.

Главным архитектурным символом Рюгена считается морской свайный причал в курортном местечке Зеллин - Seebrücke Sellin, восстановленный в 1997 году. Он уходит в море на целых четыреста метров. Наибольшей популярностью на Рюгене пользуются многокилометровые пляжи в Бинце (Binz), а также на косе Шаабе (Schaabe).

Маяк посреди песчаных дюн на острове Хиддензе

Остров Хиддензе

С Рюгена на пароме можно быстро переправиться на один из самых романтических немецких островов - Хиддензе (Hiddensee). Здесь запрещено движение транспортных средств, оборудованных двигателями внутреннего сгорания. Его протяженность не превышает 17 километров, ширина - значительно меньше. Ездят по острову на повозках, электромобилях и велосипедах, но еще приятнее - ходить пешком.

Широкую известность остров Хиддензе приобрел в начале прошлого века, благодаря немецкому лауреату Нобелевской премии по литературе Герхарту Гауптману, охотно проводившему здесь летние месяцы на своей уютной даче.

Рыболовецкий катер перед островом Йюст

Остров Йюст

Остров Йюст (Juist), он же - Юст. Еще один немецкий остров без автомобилей. Его протяженность составляет 17 километров. При этом максимальная ширина не превышает одного километра, а минимальная - 500 метров. Здесь проживает всего полторы тысячи человек, но за год в его отелях и пансионах останавливается около 95 тысяч туристов. Несколько лет назад общественно-правовой телеканал NDR назвал его самым неторопливым и красивейшим островом Северной Германии.

Прекрасный день для кайтсерфинга на курорте Санкт-Петер-Ординг

Санкт-Петер-Ординг

Курорт Санкт-Петер-Ординг (Sankt Peter-Ording) на побережье земли Шлезвиг-Гольштейн популярен среди тех, кто любит заниматься кайтсерфингом. Здесь находится один из самых протяженных песчаных пляжей западного побережья Германии. Еще Санкт-Петер-Ординг - единственный морской курорт Германии, на котором есть купальная зона с сероводородными ваннами. Вода на здешних пляжах во время отлива отступает почти на 200 метров. Ежегодно на этом острове проводят отпуск 250 тысяч человек. Плюс еще несколько сотен тысяч приезжают покупаться сюда на один день без ночевки.

Курорт Альбек на острове Узедом в 1912 году

Остров Узедом

Остров Узедом (Usedom) находится в Балтийском море в районе устья реки Одер и разделен между Германией и Польшей. Самые известные курорты в немецкой части острова - Альбек (Ahlbeck), Банзин (Bansin) и Херингсдорф (Heringsdorf). Туризм начал развиваться здесь на рубеже позапрошлого - прошлого веков. Среди знаменитых гостей были, в частности, писатели Томас Манн, Теодор Фонтане и Курт Тухольский.

В Альбеке находится старейший в Германии свайный причал. На этом острове также находится самый длинный в Европе прибрежный прогулочный бульвар, растянувшийся почти на 8,5 километра. Общая протяженность пляжей превышает четыре десятка километров. Узедом пользуется популярностью среди велосипедистов. Ежегодное число посетителей немецкой части острова приближается к миллионной отметке.

Дом 1856 года с тростниковой крышей на острове Амрум

Остров Амрум

На острове Амрум (Amrum) в Северном море находится один из самых широких песчаных пляжей Германии - Книпзанд (Kniepsand). Его ширина составляет 1,5 километра, а длина - 16 километров. Амрум также славится своей природой и является местом обитания многих исчезающих и редких видов животных и растений.

Во время отлива отсюда по прибрежному мелководью можно вместе с экскурсоводом босиком по мокрому дну перейти на соседний остров Фёр (Föhr). Отметим, что без профессионального сопровождения отправляться в такие прогулки крайне опасно, так как прилив Ваттового моря наступает быстро и может отрезать запоздавших путников от берега.

Пляжные корзины и морской причал на курорте Тиммендорфер-Штранд

Тиммендорфер-Штранд

Морской курорт Тиммендорфер-Штранд (Timmendorfer Strand) находится в 15 километрах от ганзейского города Любека в земле в Шлезвиг-Гольштейн. Берег здесь пологий, глубина увеличивается постепенно, что делает его особенно подходящим для отдыха с детьми. Статус морского лечебного курорта Тиммендорфер-Штранд получил в 1951 году. Тогда же были возведены новые отели и другие курортные здания. Ежегодно сюда приезжают отдыхать более 180 тысяч человек, а количество ночевок превышает 1,2 миллиона. По соседству расположено немало частных прибрежных вилл и домов.

Прибрежный ландшафт около Прерова на полуострове Фишланд-Дарс-Цингст

Преров

Завершим нашу прогулку на Северном пляже балтийского курорта Преров (Prerower Nordstrand) в Передней Померании - на полуострове между Ростоком и Штральзундом. Хотя в нашем списке он - последний, значение Прерова не стоит недооценивать, а многие отдыхающие вообще считают этот пятикилометровый пляж самым красивым в Германии. Часть этого пляжа отдана нудистам, причем уже полвека назад. Помимо пляжа здесь можно посетить 400-метровый морской свайный причал, прогуляться по прибрежному бульвару или заглянуть в центр бывшей рыбацкой деревушки, более века назад превратившейся в морской курорт.