Самые любимые немецкие острова

Самые популярные немецкие острова Балтийского и Северного морей в алфавитном порядке: от Амрума до Шпикерога.
На Балтийском и Северном морях насчитывается почти восемьдесят островов, принадлежащих Германии. Многие из них - очень маленькие или необитаемые, некоторые закрыты для посетителей - имеют статус заповедников или природоохранных зон.
Здесь мы собрали фотографии некоторых островов, на которые доступ открыт: курсируют паромы, летают небольшие самолеты или по специально положенным дамбам даже ходят поезда.
Остров Амрум (Amrum), Шлезвиг-Гольштейн
Остров Бальтрум (Baltrum), Нижняя Саксония
Остров Боркум (Borkum), Нижняя Саксония
Остров Вангероге (Wangerooge), Нижняя Саксония
Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн
Остров Зюльт (Sylt), Шлезвиг-Гольштейн
Остров Йюст (Juist), Нижняя Саксония
Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн
Остров Лангеог (Langeoog), Нижняя Саксония
Остров Нордернай (Norderney), Нижняя Саксония
Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн
Остров Пёль (Poel), Мекленбург - Передняя Померания
Остров Рюген (Rügen), Мекленбург - Передняя Померания
Остров Узедом (Usedom), Мекленбург - Передняя Померания
Остров Фемарн (Fehmarn), Шлезвиг-Гольштейн
Остров Фёр (Föhr), Шлезвиг-Гольштейн
Остров Хиддензе (Hiddensee), Мекленбург - Передняя Померания
Остров Шпикерог (Spiekeroog), Нижняя Саксония
На Балтийском и Северном морях насчитывается почти восемьдесят островов, принадлежащих Германии. Многие из них - очень маленькие или необитаемые, некоторые закрыты для посетителей - имеют статус заповедников или природоохранных зон.
Здесь мы собрали фотографии некоторых островов, на которые доступ открыт: курсируют паромы, летают небольшие самолеты или по специально положенным дамбам даже ходят поезда.
Остров Амрум (Amrum), Шлезвиг-Гольштейн
Остров Бальтрум (Baltrum), Нижняя Саксония
Остров Боркум (Borkum), Нижняя Саксония
Остров Вангероге (Wangerooge), Нижняя Саксония
Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн
Остров Зюльт (Sylt), Шлезвиг-Гольштейн
Остров Йюст (Juist), Нижняя Саксония
Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн
Остров Лангеог (Langeoog), Нижняя Саксония
Остров Нордернай (Norderney), Нижняя Саксония
Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн
Остров Пёль (Poel), Мекленбург - Передняя Померания
Остров Рюген (Rügen), Мекленбург - Передняя Померания
Остров Узедом (Usedom), Мекленбург - Передняя Померания
Остров Фемарн (Fehmarn), Шлезвиг-Гольштейн
Остров Фёр (Föhr), Шлезвиг-Гольштейн
Остров Хиддензе (Hiddensee), Мекленбург - Передняя Померания