 Самые любимые немецкие острова | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 22.07.2022

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По Германии

Самые любимые немецкие острова

Самые популярные немецкие острова Балтийского и Северного морей в алфавитном порядке: от Амрума до Шпикерога.

  • Морской паром на остров Амрум

    На Балтийском и Северном морях насчитывается почти восемьдесят островов, принадлежащих Германии. Многие из них - очень маленькие или необитаемые, некоторые закрыты для посетителей - имеют статус заповедников или природоохранных зон.

  • Маяк на острове Пелльворм

    Здесь мы собрали фотографии некоторых островов, на которые доступ открыт: курсируют паромы, летают небольшие самолеты или по специально положенным дамбам даже ходят поезда.

  • Песчаные дюны на острове Амрум

    Остров Амрум (Amrum), Шлезвиг-Гольштейн

  • Тюлени на берегу острова Бальтрум

    Остров Бальтрум (Baltrum), Нижняя Саксония

  • Катамараны на острове Боркум

    Остров Боркум (Borkum), Нижняя Саксония

  • Историческая карета для купания в море и пляжные корзины на острове Вангероге

    Остров Вангероге (Wangerooge), Нижняя Саксония

  • Домики около причалов на острове Гельголанд

    Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн

  • Маяк на острове Зюльт

    Остров Зюльт (Sylt), Шлезвиг-Гольштейн

  • Закат на острове Йюст

    Остров Йюст (Juist), Нижняя Саксония

  • Экологическая станция по охране Ваттового моря на острове Лангенес

    Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн

  • Узкоколейная железная дорога на острове Лангеог

    Остров Лангеог (Langeoog), Нижняя Саксония

  • Участники спортивного фестиваля на острове Нордернай

    Остров Нордернай (Norderney), Нижняя Саксония

  • Ветряная мельница и овцы на острове Пелльворм

    Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн

  • Обрывистый берег на острове Пёль

    Остров Пёль (Poel), Мекленбург - Передняя Померания

  • Олени на пляже курорта Бинц во время восхода солнца

    Остров Рюген (Rügen), Мекленбург - Передняя Померания

  • Морской причал на курорте Козеров на острове Узедом

    Остров Узедом (Usedom), Мекленбург - Передняя Померания

  • Готические своды храма Святого Николая на острове Фемарн

    Остров Фемарн (Fehmarn), Шлезвиг-Гольштейн

  • Закат на острове Фёр

    Остров Фёр (Föhr), Шлезвиг-Гольштейн

  • Маяк в Геллене на острове Хиддензе

    Остров Хиддензе (Hiddensee), Мекленбург - Передняя Померания

  • Соляные луга на острове Шпикерог

    Остров Шпикерог (Spiekeroog), Нижняя Саксония


  • Морской паром на остров Амрум

    На Балтийском и Северном морях насчитывается почти восемьдесят островов, принадлежащих Германии. Многие из них - очень маленькие или необитаемые, некоторые закрыты для посетителей - имеют статус заповедников или природоохранных зон.

  • Маяк на острове Пелльворм

    Здесь мы собрали фотографии некоторых островов, на которые доступ открыт: курсируют паромы, летают небольшие самолеты или по специально положенным дамбам даже ходят поезда.

  • Песчаные дюны на острове Амрум

    Остров Амрум (Amrum), Шлезвиг-Гольштейн

  • Тюлени на берегу острова Бальтрум

    Остров Бальтрум (Baltrum), Нижняя Саксония

  • Катамараны на острове Боркум

    Остров Боркум (Borkum), Нижняя Саксония

  • Историческая карета для купания в море и пляжные корзины на острове Вангероге

    Остров Вангероге (Wangerooge), Нижняя Саксония

  • Домики около причалов на острове Гельголанд

    Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн

  • Маяк на острове Зюльт

    Остров Зюльт (Sylt), Шлезвиг-Гольштейн

  • Закат на острове Йюст

    Остров Йюст (Juist), Нижняя Саксония

  • Экологическая станция по охране Ваттового моря на острове Лангенес

    Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн

  • Узкоколейная железная дорога на острове Лангеог

    Остров Лангеог (Langeoog), Нижняя Саксония

  • Участники спортивного фестиваля на острове Нордернай

    Остров Нордернай (Norderney), Нижняя Саксония

  • Ветряная мельница и овцы на острове Пелльворм

    Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн

  • Обрывистый берег на острове Пёль

    Остров Пёль (Poel), Мекленбург - Передняя Померания

  • Олени на пляже курорта Бинц во время восхода солнца

    Остров Рюген (Rügen), Мекленбург - Передняя Померания

  • Морской причал на курорте Козеров на острове Узедом

    Остров Узедом (Usedom), Мекленбург - Передняя Померания

  • Готические своды храма Святого Николая на острове Фемарн

    Остров Фемарн (Fehmarn), Шлезвиг-Гольштейн

  • Закат на острове Фёр

    Остров Фёр (Föhr), Шлезвиг-Гольштейн

  • Маяк в Геллене на острове Хиддензе

    Остров Хиддензе (Hiddensee), Мекленбург - Передняя Померания

  • Соляные луга на острове Шпикерог

    Остров Шпикерог (Spiekeroog), Нижняя Саксония


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