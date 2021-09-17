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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Шанхайская организация сотрудничества, ШОС".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

10.7.2015 *** epa04840144 General view of expanded-format meeting of the SCO Heads of State Council including delegations at the SCO (Shanghai Cooperation Organisation) summit in Ufa, the capital of Bashkortostan republic, Russia, 10 July 2015. Ufa is hosting SCO summit on 10 July. EPA/BRICS /SCO PHOTOHOST / RIA NOVOSTI / POOL +++(c) dpa - Bildfunk+++

Иран принят в Шанхайскую организацию сотрудничества 17.09.2021

Иран стал девятым полноправным членом ШОС. Президент страны Эбрахим Раиси назвал эту организацию "одной из немногих возможностей для достижения подлинного мира и сотрудничества на региональном уровне".
Russian President Vladimir Putin, President of the People’s Republic of China Xi Jinping and President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon are seen during a photo session of the SCO (Shanghai Cooperation Organisation) Heads of State, heads of observer nations and leaders of international organisations ahead of an expanded format meeting of the SCO Council of Heads of State in Qingdao, China June 10, 2018. Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

На саммите ШОС Си Цзиньпин выступил против торговой изоляции 10.06.2018

Председательство в Шанхайской организации сотрудничества переходит от Китая к Киргизии, где в 2019 году пройдет следующий саммит организации.
09.07.2015 Russian President Vladimir Putin (L) talks with Indian Prime Minister Narendra Modi (C) as they walk for a meeting followed by (R-L) Brazil's President Dilma Rousseff, Chinese President Xi Jinping and South African President Jacob Zuma during the BRICS Summit in Ufa, Russia, July 9, 2015. Ufa is hosting the BRICS and the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summits from July 9-10. REUTERS/Sergei Karpukhin

Комментарий: Странам БРИКС недостает общих ценностей 10.07.2015

Россия и Китай используют противостояние с Западом в своих интересах, тогда как у остальных стран группы БРИКС нет ни малейшего желания к подобной конфронтации, считает Кристиан Триппе.
(R-L) Tajikistan's President Emomali Rakhmon, Russia's President Vladimir Putin, Kyrgyzstan's President Almazbek Atambayev, China's President Xi Jinping, Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev and Uzbekistan's President Islam Karimov pose for a picture before a session of Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Bishkek, September 13, 2013. REUTERS/Mikhail Klimentyev/RIA Novosti/Kremlin (KYRGYZSTAN - Tags: POLITICS BUSINESS) ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

В противовес Западу: наберет ли ШОС вес на мировой арене? 11.09.2014

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) планирует расширение. Она стремится стать альтернативой западным международным организациям. Но достаточно ли у ШОС ресурсов?
epa03249669 Chinese President Hu Jintao (R) and Russian President Vladimir Putin (C) walk together after they reviewed an honor guard during a welcoming ceremony for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit at the Great Hall of the People in Beijing, China, 05 June 2012. Russian President Vladimir Putin arrived in Beijing for talks that were expected to focus on Syria, bilateral energy cooperation, and other international issues. EPA/MARK RALSTON / POOL +++(c) dpa - Bildfunk+++

Страны ШОС помогут в восстановлении Афганистана 06.06.2012

Россия, Китай и страны Центральной Азии расширят сотрудничество с Кабулом.
Shanghai Summit in Duschanbe Shanghai Kooperations-Organisation (SCO), Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit. From left, Kygyz President Kurmanbek Bakiyev, Uzbek President Islam Karimov, Kazakh President Nursultan Nazarbayev, Chinese President Hu Jintao, Tajik President Emomali Rakhmon, Russian President Dmitry Medvedev, and Afghan President Hamid Karzai pose during their meeting in Dushanbe, Tajikistan, Wednesday, Aug. 27, 2008. The leaders gathered for a summit of the Shanghai Cooperation Organization. (AP Photo/RIA-Novosti, Mikhail Klimentyev, Presidential Press Service)

Эксперты: ШОС важно втянуть Афганистан в свою сферу влияния 06.11.2011

Шанхайская организация сотрудничества стоит на пороге принятия новых стран в круг своих участников. Интерес к ШОС растет, а сама организация переживает период консолидации, говорят эксперты.
Symbolbild Deutsche Presseschau magenta

Frankfurter Rundschau: Влияние ШОС должно беспокоить НАТО 14.07.2011

Шанхайская организация сотрудничества не является противовесом НАТО. Пока не является. Китай и Россия, однако, подумывают об этом, полагает газета Frankfurter Rundschau.
From left, Kyrgyzstan's, President Kurmanbek Bakiyev; Kazakhstan's, President Nursultan Nazarbayev; China's President Hu Jintao; Tajikistan's, President Emomali Rakhmon; Russia's, President Dmitry Medvedev and Uzbekistan's, President Islam Karimov pose for a photo during the Shanghai Cooperation Organization, summit in Dushanbe, Tajikistan, Thursday, Aug. 28, 2008. Russia is asking China and other members of an Asian security group to support its military actions in Georgia. (AP Photo/RIA-Novosti, Mikhail Klimentyev, Presidential Press Service)

Будущее ШОС зависит от ее роли в Афганистане 15.06.2011

В Германском обществе внешней политики состоялась международная конференция, приуроченная к 10-й годовщине создания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Речь шла главным образом о роли ШОС в Афганистане.
russischer Politologe Alexander Nikitin, Director of the Center for Euro-Atlantic Security at MGIMO *** Autor: Galim Fashutdino Mai 2010, Uzbekidtan

Российский политолог: В ШОС пока слабо политическое и экономическое взаимодействие 22.05.2010

22 мая в Ташкенте проходит заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС. Эта встреча - своеобразная репетиция перед саммитом лидеров стран шанхайской структуры, который запланирован на 10-11 июня.
Titelseiten diverser Tageszeitungen Zeitungen im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, aufgenommen am 26.06.2005. Foto: Christian Slutterheim +++(c) dpa - Report+++

Frankfurter Rundschau: В "большой политике" Москва и Пекин чаще находят общий язык, чем в экономике 19.10.2009

В связи с визитом главы российского правительства Путина в КНР газета в статье "Китайско-русский тандем" пишет о сотрудничестве Китая и России в экономической сфере.
Jekaterinburg, Ural, Russland Foto: Oxana Evdokimova f. DW im Februar 2008

В Екатеринбурге стартовали саммиты ШОС и БРИК 15.06.2009

15 июня в уральской столице России начали свою работу саммиты ШОС и БРИК. Участники форумов сконцентрируют внимание на вопросах безопасности, а также проблемах укрепления влияния этих организаций в мировой экономике.
Karte Zentralasien Tadschikistan Hauptstadt Duschanbe Quelle: DW-WORLD

О перспективах ШОС накануне саммита - взгляд из Таджикистана 19.08.2008

Саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества состоится в Душанбе 28 августа. Ожидается, что одним из вопросов повестки дня станет обсуждение порядка принятия в ШОС новых членов.
Russian President Vladimir Putin walks during press conference in Astana, Kazakhstan, Monday, July 5, 2005. Leaders from China, Russia and four Central Asia nations were meeting Tuesday to further strengthen the power of their security alliance, which seeks to counter growing Western influence in the region. Uzbekistan President Islam karimov, left, and chinese Prewsident Hu Jintao, right, sit in front. (AP Photo/ Misha Japaridze)

Саммит ШОС. Быть или не быть восточному анти-НАТО? 16.08.2007

Шанхайская организация сотрудничества, по мнению экспертов, обладает большим потенциалом
Russian military helicopters and an armored personnel carrier take part in preparations for the upcoming six-nation Central Asian anti-terrorism drill in the Chelyabinsk region, about 2,100 kilometers (1,300 miles) east of Moscow, Monday, Aug. 6, 2007. The six-nation drill, which runs from Aug. 9-17, is being held by the Shanghai Cooperation Organization, created by Moscow and Beijing to counter U.S. influence in oil- and gas-rich Central Asia. Other members are Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan and Kyrgyzstan. (AP Photo)

Эксперт: на Западе редко вспоминают о ШОС 15.08.2007

В западных СМИ Шанхайская организация сотрудничества рассматривается только как антизападная, антиамериканская структура, которая собирается стать противовесом блоку НАТО. Но такое понимание довольно узкое.
Kommentar Logo Galeriebild blau ohne Alles - Auge Januar 2007

Комментарий: Россия как младший партнер Китая 08.08.2007

В середине августа Шанхайская организация сотрудничества проведет военные учения исторического значения. Россия постепенно вживается в роль младшего партнера Китая, считает Инго Маннтойфель.
A Chinese woman reads the newspaper as she walks past the logo of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Shanghai Wednesday June 14, 2006. While the presence of Iranian President Mahmoud Ahmadinejad is drawing added attention to Thursday's summit of the six-nation SCO, host China is trying to stress the group's progress toward boosting economic cooperation. (AP Photo/Elizabeth Dalziel)

Справка: Шанхайская организация сотрудничества 08.08.2007

История возникновения и основные этапы развития Шанхайской организации сотрудничества - в справке DW-WORLD.DE.
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