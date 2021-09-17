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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Шанхайская организация сотрудничества, ШОС".
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Иран стал девятым полноправным членом ШОС. Президент страны Эбрахим Раиси назвал эту организацию "одной из немногих возможностей для достижения подлинного мира и сотрудничества на региональном уровне".
Председательство в Шанхайской организации сотрудничества переходит от Китая к Киргизии, где в 2019 году пройдет следующий саммит организации.
Россия и Китай используют противостояние с Западом в своих интересах, тогда как у остальных стран группы БРИКС нет ни малейшего желания к подобной конфронтации, считает Кристиан Триппе.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) планирует расширение. Она стремится стать альтернативой западным международным организациям. Но достаточно ли у ШОС ресурсов?
Россия, Китай и страны Центральной Азии расширят сотрудничество с Кабулом.
Шанхайская организация сотрудничества стоит на пороге принятия новых стран в круг своих участников. Интерес к ШОС растет, а сама организация переживает период консолидации, говорят эксперты.
Шанхайская организация сотрудничества не является противовесом НАТО. Пока не является. Китай и Россия, однако, подумывают об этом, полагает газета Frankfurter Rundschau.
В Германском обществе внешней политики состоялась международная конференция, приуроченная к 10-й годовщине создания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Речь шла главным образом о роли ШОС в Афганистане.
22 мая в Ташкенте проходит заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС. Эта встреча - своеобразная репетиция перед саммитом лидеров стран шанхайской структуры, который запланирован на 10-11 июня.
В связи с визитом главы российского правительства Путина в КНР газета в статье "Китайско-русский тандем" пишет о сотрудничестве Китая и России в экономической сфере.
15 июня в уральской столице России начали свою работу саммиты ШОС и БРИК. Участники форумов сконцентрируют внимание на вопросах безопасности, а также проблемах укрепления влияния этих организаций в мировой экономике.
Саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества состоится в Душанбе 28 августа. Ожидается, что одним из вопросов повестки дня станет обсуждение порядка принятия в ШОС новых членов.
Шанхайская организация сотрудничества, по мнению экспертов, обладает большим потенциалом
В западных СМИ Шанхайская организация сотрудничества рассматривается только как антизападная, антиамериканская структура, которая собирается стать противовесом блоку НАТО. Но такое понимание довольно узкое.
В середине августа Шанхайская организация сотрудничества проведет военные учения исторического значения. Россия постепенно вживается в роль младшего партнера Китая, считает Инго Маннтойфель.
История возникновения и основные этапы развития Шанхайской организации сотрудничества - в справке DW-WORLD.DE.
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