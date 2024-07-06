Китайские солдаты прибыли в Беларусь на военные учения

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая прибыли в Беларусь для участия в совместной антитеррористической тренировке с белорусскими войсками. Об этом в субботу, 6 июля, в своем официальном Telegram-канале сообщило Минобороны Беларуси.

Уточняется, что учения пройдут в период с 8 по 19 июля. "Совместная тренировка позволит обменяться опытом, провести слаживание белорусских и китайских подразделений, создать фундамент для дальнейшего развития белорусско-китайских отношений в сфере совместной подготовки войск", - говорится в сообщении министерства обороны.

Беларусь вступила в ШОС

Участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Астане 4 июля подписали документ, согласно которому Беларусь стала полноправным участником организации. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что страна выполнила "необходимые процедуры на пути к полноправному членству" в ШОС.

Ранее имевшая лишь статус наблюдателя в организации Беларусь стала десятым ее участником. В ШОС также входят Россия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Иран, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Афганистан и Монголия продолжают оставаться в ней наблюдателями. Шанхайская организация была основана в 2001 году и ставит перед собой задачи по укреплению взаимного доверия, сотрудничества в экономическом росте и противодействии угрозам.