Чемпионат Европы по футболу в 2021 пройдет в тех же городах

Матчи чемпионата состоятся на тех же стадионах, на которых они планировались летом нынешнего года. ЧЕ-2020 был перенесен на будущий год из-за пандемии коронавируса.
Перенесенный на 2021 год чемпионат Европы по футболу будет проходить в тех же 12 городах, которые должны были принимать участников ЧЕ-2020, отложенного из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. "Мы планируем сохранить те же места проведения мероприятия, те же города, те же стадионы", - заявил президент Лиги чемпионов УЕФА Александер Чеферин в интервью агентству AP, обнародованном в среду, 18 марта.
"Если возникнут какие-то трудности, то мы можем ограничиться и 11-ю, 9-ю или меньшим количеством стадионов. Но, согласно плану, все остается как есть", - добавил он. Это означает, что одной из принимающих сторон останется Мюнхен, где будут сыграны три групповых матча и один четвертьфинал. Помимо Мюнхена, матчи пройдут в Риме, Амстердаме, Копенгагене, Бильбао, Санкт-Петербурге, Бухаресте, Будапеште, Баку, Глазго, Дублине и Лондоне. В британской столице будут сыграны оба полуфинала и финал.
Исполком УЕФА принял решение о переносе ЧЕ-2020 на будущий год 17 марта из-за пандемии SARS-CoV-2. "Это крупнейший кризис в истории футбола. Все мы знаем, что этот ужасный вирус делает футбол и всю жизнь в Европе почти невозможной. Мы знали, что нам придется отменить все соревнования", - отметил Чеферин.
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