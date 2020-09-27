 Чемпионат Европы по футболу в 2021 пройдет в тех же городах | Футбол | DW | 18.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Футбол

Чемпионат Европы по футболу в 2021 пройдет в тех же городах

Матчи чемпионата состоятся на тех же стадионах, на которых они планировались летом нынешнего года. ЧЕ-2020 был перенесен на будущий год из-за пандемии коронавируса.

Символ чемпионата Европы по футболу 2020 года

Перенесенный на 2021 год чемпионат Европы по футболу будет проходить в тех же 12 городах, которые должны были принимать участников ЧЕ-2020, отложенного из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. "Мы планируем сохранить те же места проведения мероприятия, те же города, те же стадионы", - заявил президент Лиги чемпионов УЕФА Александер Чеферин в интервью агентству AP, обнародованном в среду, 18 марта.

Президент УЕФА Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин

"Если возникнут какие-то трудности, то мы можем ограничиться и 11-ю, 9-ю или меньшим количеством стадионов. Но, согласно плану, все остается как есть", - добавил он. Это означает, что одной из принимающих сторон останется Мюнхен, где будут сыграны три групповых матча и один четвертьфинал. Помимо Мюнхена, матчи пройдут в Риме, Амстердаме, Копенгагене, Бильбао, Санкт-Петербурге, Бухаресте, Будапеште, Баку, Глазго, Дублине и Лондоне. В британской столице будут сыграны оба полуфинала и финал.

Исполком УЕФА принял решение о переносе ЧЕ-2020 на будущий год 17 марта из-за пандемии SARS-CoV-2. "Это крупнейший кризис в истории футбола. Все мы знаем, что этот ужасный вирус делает футбол и всю жизнь в Европе почти невозможной. Мы знали, что нам придется отменить все соревнования", - отметил Чеферин.

Смотрите также:

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Ацтеки ликуют!

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Португалия вылетела...

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщица сборной Испании перед матчем с Россией.

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    И она же - после него...

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Не совсем привычный облик английского болельщика. Настоящий джентльмен!

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Самая юная болельщица на стадионах ЧМ-2018. Конечно же, бразильская!

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Французы зажигают!

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Бельгийцы пугают.

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Кто из болельщиц красивей? Эта?

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Или эта?

  • Болельщица сборной России

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Или все-таки эта?

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Сенегал забил гол.

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    А Аргентина пропустила...

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    У болельщика Коста-Рики парик шикарней, чем прически у ее игроков.

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Одинокий немецкий болельщик среди ликующих фанатов из Южной Кореи.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 02:48

Германия примет чемпионат Европы 2024 года (27.09.2018)

Контекст

Комментарий: Наследие ЧМ-2018 - футбол в России становится праздником

После ЧМ в России увеличилась посещаемость футбольных матчей. Ходить на стадион стало модно, прийти на футбол с семьей - не страшно. Удастся ли сохранить тенденцию, рассуждает Илья Коваль. (15.07.2019)  

Комментарий: Евро-2024 в Германии - правильный выбор

Турция в четвертый раз участвовала в борьбе за право принять чемпионат Европы по футболу. Но УЕФА решил, что хозяйкой Евро-2024 будет Германия. И это правильно, считает Йоша Вебер. (27.09.2018)  

Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

Чемпионат мира, который проходит в России, - это не только голы и победы. Это настоящий праздник для всех, кто любит футбол. Особенно это видно на трибунах стадионов. (05.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Юрген Клопп - победитель Лиги чемпионов и будущий тренер немецкой сборной?  

Совет ФИФА в Майами, два новых футбольных турнира, 25 миллиардов долларов и скандальное интервью  

Также по теме

Symbolbild Kreml Moskau Russland Regierung

Пандемия коронавируса: РФ ограничит въезд иностранцев с 18 марта до 1 мая 16.03.2020

Страны Европы и мира принимают беспрецедентные меры, чтобы сдержать дальнейшее распространение коронавируса SARS-CoV-2, которым заразились более 181 тысячи человек. DW следит за развитием событий.

Einführung der Torkamera

УЕФА из-за коронавируса перенес чемпионат Европы по футболу 17.03.2020

ЧМ Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. "Большой футбол обязательно вернется", - поддержали болельщиков в сборной России.

Deutschland Grenze zu Österreich bei Kiefersfelden | Coronavirus | Grenzschließung

Хроника пандемии: ЕС вводит 30-дневный запрет на въезд 17.03.2020

В мире принимаются беспрецедентные меры, чтобы сдержать дальнейшее распространение коронавируса SARS-CoV-2, которым заразились более 197 тысяч человек. DW следит за развитием событий.

Реклама

Самые читаемые

"Нефтяная война" президента Путина: экономика России на грани коллапса?  

Пандемия коронавируса: РФ ограничит въезд иностранцев с 18 марта до 1 мая  

Комментарий: Конституционный суд России приговорил систему Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно