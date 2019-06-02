Самая необычная школа Германии - без прямых углов

Восточногерманский Виттенберг известен во всем мире как колыбель Реформации. В этом городе жил Мартин Лютер (Martin Luther). Памятные места Лютера сейчас внесены в список Всемирноего наследия ЮНЕСКО. Во времена ГДР городской пейзаж древнего Виттенберга, так сказать, осовременили микрорайонами из панельных коробок. В 1975 году в одном из новых районов построили железобетонную школу по типовому проекту, реализованному по всей ГДР много сотен раз. Однако позже, после воссоединения Германии, эта школа приобрела такой вот облик...

Фотогалерея: Хундертвассер в Виттенберге

Самая необычная школа Германии Современная архитектура Виттенберг. У большинства этот город ассоциируется с Мартином Лютером. У некоторых связан с местом военной службы. Во времена ГДР здесь располагался большой советский гарнизон, которому даже посвящена экспозиция в местном историческом музее, но встретить здесь настоящего Фриденсрайха Хундертвассера, то есть один из его архитекторских проектов, ожидаешь в последнюю очередь…

Самая необычная школа Германии Новый дизайн Один из элементов неповторимого стиля этого австрийского художника - затейливые и частично позолоченные купола небесного цвета, напоминающие маковки православных церквей. В Виттенберге он украсил ими школьное здание, возведенное в ГДР из железобетонных панелей в середине семидесятых, и перестроенное после воссоединения страны по проекту Хундертвассера в 1999 году.

Самая необычная школа Германии Посадить дерево Гармония с природой была важнейшим тезисом его творческой философии. Зеленые крыши, заросшие травой балконы, в специальных нишах - деревья-квартиросъемщики, как он сам их называл. Фасады домов Хундертвассера смотрят на нас глазами-окнами. Кажется, что эти здания словно выросли из земли.

Самая необычная школа Германии Конкурс Хундертвассер разработал проект без гонорара - в такой восторг он пришел от идей, представленных на конкурс, устроенный в Виттенберге перед плановым ремонтом. Учителя предложили тогда школьникам пофантазировать, какой они хотели бы видеть свою школу в будущем. Далее последовала череда случайностей, в результате которых рисунки попали в Вену в его архитектурное бюро.

Самая необычная школа Германии Шанс Перспектива появления в Виттенберге здания, связанного с именем этого знаменитого художника, понравилась не только учителям, школьникам и местным жителям, но и властям города, а также федеральной земли Саксония-Анхальт.

Самая необычная школа Германии Финансирование Ремонт с полным изменением облика и характера всего здания по стоимости, конечно, превышал стандартные государственные сметы на модернизацию учебных заведений, поэтому финансирование осуществлялось из разных источников, включая частные пожертвования. Общая сумма составила 9,5 миллиона марок (4,85 миллиона евро).

Самая необычная школа Германии Где бьется, там живется За реализацию проекта, разработанного Хундертвассером, отвечали местные архитекторы. Сам он в Виттенберге ни разу не был. Особую сложность для строителей представляли необычные комбинации материалов на фасадах, не говоря уже о непременном атрибуте в зданиях Хундертвассера - битой керамической плитке.

Самая необычная школа Германии Параллели Такие мозаики охотно использовал еще один всемирно известный архитектор - каталонец Антонио Гауди, скончавшийся за два с половиной года до рождения Хундертвассера. В их творчестве можно найти и другие параллели.

Самая необычная школа Германии Вход разрешен Сплошного забора здесь нет. Каждый может зайти на территорию школы, чтобы самостоятельно осмотреть детали этого здания. Кроме того, в часы работы информационного центра здесь проводятся экскурсии по ее внутренним помещениям.

Самая необычная школа Германии Дополнительная информация Более подробную информацию о школе Хундертвассера в Виттенберге, а также о его биографии и творчестве можно узнать в рубрике ОКНО В ГЕРМАНИЮ. Автор: Максим Нелюбин



Как это получилось? За первые двадцать лет с момента завершения строительства школьное здание успело изрядно износиться и нуждалось в капитальном ремонте. Он не заставил себя долго ждать. После воссоединения страны Восточная Германия переживала настоящий строительно-реконструкционный бум. В Виттенберге все началось с простой педагогической идеи. Перед закрытием здания на ремонт здесь решили пофантазировать - узнать, какой хотели бы видеть свою школу сами ученики. Устроили творческий конкурс. Полет фантазии никто не ограничивал, ведь результаты не были обязательными для исполнения.

В это же время примерно в ста километрах под Лейпцигом проходила выставка австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера (Friedensreich Hundertwasser). Творчество Хундертвассера являло собой диаметральную противоположность свергнутой идеологии СЕПГ. Его антитоталитарная философия, неординарность, яркость, стремление к гармонии с природой вызывали у бывших граждан ГДР особую симпатию. Архитектор отвечал взаимностью. Не случайно его последние проекты были осуществлены именно в Восточной Германии. Например, "Зеленая цитадель" (Die Grüne Zitadelle) в Магдебурге - с квартирами, офисами, детским садиком, магазинами и отелем под одной крышей.

Философия Хундертвассера

Хундертвассер являлся последовательным и радикальным борцом за право человека индивидуально определять вид своего жилища внутри и снаружи. Даже если речь шла о многоквартирных домах, он настаивал, например, на праве каждого оформлять или раскрашивать их стены по собственному усмотрению - хотя бы то пространство, которое можно покрасить или выложить плиткой, высунувшись из окна. Эту идею он выдвинул в одной из своих теоретических работ, как и знаменитый тезис о "деревьях-квартиросъемщиках".

Один из ключей к пониманию его творчества лежит в отрицании прямых углов и симметрии, стремлении избегать их, а отличительными элементами картин являются линии, кажущиеся бесконечными и закрученные в форме улитки. Пямоугольник как таковой он ассоциировал с выстроенными на плацу или марширующими военными отрядами, считая его формой насилия и сравнивая с рядами бараков в нацистских концлагерях.

Его отец, скончавшийся почти сразу после рождения сына в 1928 году, был австрийцем, мать - еврейкой. Родственники с ее стороны погибли во время Холокоста. Сам Хундертвассер был крещен еще ребенком, а после включения тогдашней Австрии в "третий рейх" разделил судьбу большинства своих австрийских сверстников - попал в гитлерюгенд.

Фотогалерея: Все проекты Хундертвассера в Германии

Архитектура Хундертвассера в Германии Зеленая архитектура Фриденсрайха Хундертвассера (1928-2000) называют революционером в области архитектуры, а созданный им неповторимый стиль - биоморфным и экологичным. На родине знаменитого и неординарного австрийского художника и зодчего реализовано полтора десятка его проектов (в том числе этот жилой дом в Вене), лишь немногим меньше - в Германии, по одному проекту - в США, Израиле, Швейцарии и Новой Зеландии.

Архитектура Хундертвассера в Германии Индивидуальность и экология Хундертвассер во многом опередил время. Озеленяя крыши и балконы своих домов-антиподов серых бетонных коробок, он последовательно возвращал природе территорию и пространство, отобранные людьми. Придавая индивидуальность окнам, возвращал право на самовыражение человеку. В своем творчестве он продолжал развивать темы, знакомые и близкие многим по работам Эгона Шиле, Густава Климта и Антонио Гауди.

Архитектура Хундертвассера в Германии "Зеленая цитадель" Магдебурга В Германии было реализовано тринадцать проектов, полностью разработанных Хундертвассером или завершенных на основе его идей и эскизов уже после его смерти. Начнем знакомство с ними со столицы земли Саксония-Анхальт - города Магдебурга, где в 2005 году завершили строительство его "Зеленой цитадели" (Grüne Zitadelle von Magdeburg), - недалеко от самого старого немецкого готического собора.

Архитектура Хундертвассера в Германии "Зеленая цитадель" Магдебурга "Зеленая цитадель" стала последним проектом Хундертвассера, над которым он работал вплоть до своей смерти. Раньше на этом месте стояла панельная пятиэтажка, а до нее - церковь Святого Николая, сильно пострадавшая во время Второй мировой войны. Помимо квартир и магазинов, здесь расположены детский сад и отель. Крыши покрыты травой, а из любого окна нельзя увидеть два окна одной и той же формы.

Архитектура Хундертвассера в Германии Улитки и спирали Любимыми животными Хундертвассера были улитки с домиками на спине. Спирали, похожие на улиточные, стали одним из характерных элементов его творчества, как на этой картине 1955 года. Особого упоминания заслуживает "Гамбургский перформанс" 1959 года, во время которого он с помощниками два дня и две ночи рисовали в помещении, где ожидалось его выступление, непрерывную линию, начатую внизу стены.

Архитектура Хундертвассера в Германии "Лесная спираль" в Дармштадте Эту линию Хундертвассер продолжил во многих своих последующих работах. В 2000 году был завершен его жилой комплекс "Лесная спираль" (Waldspirale) в гессенском городе Дармштадте. В этом 12-этажном здании насчитывается 105 квартир, есть подземный гараж, бар, киоск, а во внутреннем дворе - детская площадка и пруд.

Архитектура Хундертвассера в Германии "Лесная спираль" в Дармштадте Из тысячи окон дармштадской "Лесной спирали" ни одно не повторяет другое, а расположены они без четкой схемы и жесткой симметрии. В стиле Хундертвассера также оформлены некоторые квартиры - со сглаженными углами, мозаиками из битой плитки и другими характерными элементами.

Архитектура Хундертвассера в Германии "Экологический дом" в Хамме Один из своих первых проектов в Германии Хундертвассер осуществил в 1981-1982 годах в городе Хамме (Северный Рейн-Вестфалия). На территории шахты Zeche Maximilian, выведенной из эксплуатации, здесь решили заложить парк, а бывшую углемойку превратить в "Экологический дом" (Öko-Haus). Хундертвассер озеленил часть его крыши. С противоположной стороны посетителей встречает работа другого архитектора…

Архитектура Хундертвассера в Германии "Экологический дом" в Хамме Две стороны одной бывшей углемойки - две стороны одной медали. "Стеклянный слон" Хорста Реллеке (Horst Rellecke) - это вторая половина "Экологического дома". Она подчеркивает контраст между естественным и искусственным. "Слон" стал символом города. Его хобот служит шахтой для панорамного лифта, ведущего на смотровую площадку, расположенную на 35-метровой высоте.

Архитектура Хундертвассера в Германии "Вокзал природы" в Ильцене По проектам Хундертвассера в Германии не только строили новые здания, но и придавали новый облик старым. В рамках подготовки к всемирной выставке EXPO 2000, проходившей в столице Нижней Саксонии Ганновере, в одном из небольших городов этой земли Ильцене (Uelzen) был модернизирован железнодорожный вокзал, ставший после этого достопримечательностью всего региона.

Архитектура Хундертвассера в Германии "Вокзал природы" в Ильцене На реализацию проекта ушло 10 миллионов евро. Вокзал оказался одной из последних работ Хундертвассера. Ежегодно его посещает около 450 тысяч человек, а в 2009 году он был назван "Вокзалом года в Германии". Награда присуждается общественным объединением Allianz pro Schiene в двух категориях: для вокзалов больших и малых городов.

Архитектура Хундертвассера в Германии Гимназия Лютера и Меланхтона в Виттенберге Еще одно невзрачное раньше здание, превращенное Хундертвассером в образец архитектурного нонконформизма и экологичного строительства, находится в восточногерманском Виттенберге - колыбели Реформации и городе Мартина Лютера. Эту школу построили из панельных блоков по типовому гэдээровскому проекту в 1975 году. В середине 1990-х годов после воссоединения Германии она нуждалась в ремонте.

Архитектура Хундертвассера в Германии Гимназия Лютера и Меланхтона в Виттенберге Благодаря череде счастливых случайностей, о которых мы подробно рассказывали в фоторепортаже "Самая необычная школа Германии", Хундертвассер так загорелся предложенной ему идеей придать этому зданию новый облик, что сделал проект бесплатно. Реконструкция, стоившая 9,5 миллиона марок, была закончена в 1999 году за год до его смерти. Сам архитектор в Виттенберг не приезжал.

Архитектура Хундертвассера в Германии "Дом на лугах" в Бад-Зодене Жилой дом в Бад-Зодене (Bad Soden), возведенный в 1990-1993 годах, был спроектирован на основе концепции, созданной Хундертвассером для застройки участка между двумя городскими парками. Этот курорт, расположенный в гессенском регионе Таунус, известен своими целебными источниками. В рамках проекта в стиле Хундертвассера здесь также реконструировали старый курзал 1772 года и некоторые дома.

Архитектура Хундертвассера в Германии "Дом на лугах" в Бад-Зодене "Дом на лугах" ("In den Wiesen") находится на территории с целебными источниками. Чтобы не нарушить потоки грунтовых вод, в Бад-Зодене были вынуждены отказаться от рытья котлована. Здание возведено на 250 сваях, вбитых в землю на 15-метровую глубину. Некоторые квартиры расположены на нескольких уровнях. У каждой есть озелененная терраса или сад на крыше.

Архитектура Хундертвассера в Германии "Дом Роналда Макдоналда" в Эссене Это здание по эскизам Хундертвассера построено в Эссене. Такой вид на него открывается с пешеходного моста между Оранжереей и Ботаническим садом в городском Гругапарке (Grugapark). Его возведение завершили в 2005 году. Дом принадлежит немецкому отделению благотворительного фонда Ronald McDonald House Charity.

Архитектура Хундертвассера в Германии "Дом Роналда Макдоналда" в Эссене В этом здании со сказочными фасадами и луковичными башенками проживают семьи с тяжелобольными детьми во время лечения в Университетской клинике Эссена. Почетное шефство над Ronald McDonald Haus Essen осуществляет знаменитый немецкий боксер Генри Маске (Henry Maske).

Архитектура Хундертвассера в Германии Купол для "Дюссельских ворот" в Вюльфрате В стиле Хундертвассера в Германии построены этот детский сад "Дюссельские ворота" (Düsseler Tor) и жилой район в городе Вюльфрате (Wülfrath), расположенный примерно в 30 километрах от Дюссельдорфа. Сам художник и архитектор в 1999 году создал для него лишь этот золотой купол. На открытие в 2001 году сюда приехал тогдашний президент ФРГ Йоханнес Рау (Johannes Rau).

Архитектура Хундертвассера в Германии Купол для "Дюссельских ворот" в Вюльфрате Именем архитектора здесь назвали улицу: Friedensreich-Hundertwasser-Weg. Но ее жители столкнулись с проблемой: адрес из 29 букв и двух тире не помещается в графы формуляров при заключении страховок, договоров и так далее. Почта не доходит, так как на конвертах стоит вдруг, например, улица "Фридриха-Собаки" ("Friedrich-Hund"). Адресаты требуют отказаться от имени, оставив просто Hundertwasser-Weg.

Архитектура Хундертвассера в Германии "Жить под Дождевой башней" в Плохингене В рамках следующего проекта - "Жить под Дождевой башней" ("Wohnen unterm Regenturm"), осуществленного в 1991-1994 годах в городе Плохингене (Plochingen) под Штутгартом, художник и архитектор в наиболее полной мере смог реализовать свои представления о философии человеческого жилья и его связях с окружающим пространством.

Архитектура Хундертвассера в Германии "Жить под Башней дождя" в Плохингене Хундертвассер согласился на поступившее из Плохингена предложение оформить внутренний двор нового жилого комплекса, который проектировали в этом городе. При этом он сам изъявил желание также заняться фасадами, выходящими во внутренний двор. Он хотел, чтобы люди, находящиеся в этом дворе, были полностью окружены миром Хундертвассера, становились его частью, а над собой видели лишь небо.

Архитектура Хундертвассера в Германии Башня пивоварни "Кухльбауэр" Эту 34-метровую башню воздвигли в баварском городе Абенсберге в 2007-2010 годах для музея пивоварни Kuchlbauer. Хундертвассер скончался еще во время ее планирования. Позже реализация проекта с участием другого архитектора затянулась из-за возникшего спора. В начальном варианте Хундертвассера высота должна была достигать 70 метров, но власти решили, что это нанесет вред историческому облику города.

Архитектура Хундертвассера в Германии Башня пивоварни "Кухльбауэр" За исключением трех проектов мы познакомились со всеми работами Хундертвассера как архитектора в Германии, где он также оформил фасад и парковку фабрики фирмы "Розенталь" в Зельбе (1980-1982), детский сад во Франкфурте-на-Майне (1988-1995) и кафе в гамбургском районе Оттензен (1998). Скончался Фриденсрайх Хундертвассер в 2000 году в Новой Зеландии.

Архитектура Хундертвассера в Германии P.S. Так должен выглядеть Художественный центр Хундертвассера, который планируют построить в новозеландском портовом городе Фангареи. Художник и архитектор прожил здесь более 25 лет. Макет подготовлен на основе эскизов, созданных самим Хундертвассером. В пересчете на евро для его реализации потребуется 8,4 миллиона. Автор: Максим Нелюбин



Небывалый художественный талант проявился у него еще в детском возрасте. Свои идеи в области строительства он начал осуществлять где-то с 1980-х годов, давно став успешным художником. Специального архитектурного образования Хундертвассер не имел, делил эту работу с партнерами. Результаты вызывали восторг у публики, но неоднозначную реакцию профессионалов, вплоть до полного отвержения. Как бы то ни было, в Австрии, Германии, Японии, США, Израиле, Швейцарии и Новой Зеландии было реализовано в общей сложности около трех с половиной десятков его проектов - новых построек или придания нового облика старым.

Итак, одна из сотрудниц городского совета Виттенберга, побывавшая на выставке Хундертвассера под Лейпцигом, а потом увидевшая работы учеников, представленные на конкурс проектов нового оформления школы, поразилась близости видения мира местными подростками и австрийским мастером.

В переломные времена после падения "железного занавеса" многие даже самые невероятные проекты казались реально выполнимыми. Родившаяся же у нее идея заключалась в том, чтобы направить эти работы Хундертвассеру. Получив их, художник и архитектор пришел в полный восторг и захотел внести свой вклад в реконструкцию школы и, опираясь на рисунки школьников, полностью подготовить проект - на общественных началах.

Хундертвассер и школьники построили здание вместе

До самого Виттенберга он, правда, не доехал, а работал по фотографиям и строительным планам. За реализацию отвечали уже местные архитекторы. Обычно Хундертвассер разрабатывал и внешний облик, и дизайн внутренних помещений, но в данном случае согласился на то, чтобы школьные кабинеты, залы и коридоры оформили в его стиле художники Саксонии-Анхальт и сами школьники.

В мае 1999 года, менее чем за год до смерти Хундертвассера, проект был завершен. Он обошелся в 9,5 миллиона марок. Нынешняя гимназия имени Мартина Лютера и Филиппа Меланхтона (Luther-Melanchthon-Gymnasium) считается одной из лучших школ всего региона, а само ее здание прочно вошло во все городские путеводители. Информацию на немецком языке об экскурсиях по школе можно получить на сайте города Виттенберга: lutherstadt-wittenberg.de.

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