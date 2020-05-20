Хроника пандемии: в России более 3000 умерших от COVID-19

В мире растет число людей, зараженных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, этой инфекцией заразились уже свыше 5,1 млн человек на планете, скончались от нее - более 329 тысяч. Выздоровели более 2 млн человек. DW следит за событиями субботы, 21 мая.

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США выделят Украине дополнительно 1 миллион долларов для мер по противодействию пандемии, сообщило американское посольство в Киеве. Средства будут предоставлены Агентством США по международному развитию (USAID) через одну из украинских общественных организаций и использованы для закупки товаров, связанных с борьбой с COVID-19, в том числе медицинского оборудования и расходных материалов, указало диппредставительство. В общей сложности администрация США выделила 15,5 миллиона долларов Украине в качестве помощи в борьбе с последствиями пандемии.

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В США проходит 24-часовая акция "Назвать имена умерших", в ходе которой зачитываются в интернете имена тех, кто скончался в результате COVID-19. Участники называют фамилии, возраст и адреса жертв коронавируса - по одной тысяче в час. В США от последствий инфицирования вирусом SARS-CoV-2 умерли уже более 94 тысяч пациентов.

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В России за истекшие сутки выявлено 8849 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Общее число инфицированных составило 317 554 человека. За прошедшие 24 часа скончались 127 пациентов с COVID-19. Общее число летальных исходов в России в результате пандемии - 3099.

Более 5 миллионов случаев SARS-CoV-2 во всем мире

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире превысило 5 миллионов. Университет Джона Хопкинса в США подтвердил эти данные, о которых еще накануне сообщила группа волонтеров Worldometer. Больше всего заразившихся – 1,552 миллиона - в США, за ними следуют Россия (более 308 тысяч) и Бразилия (почти 292 тысячи). От последствий коронавируса скончались более 328 тысяч человек, из них более 93 тысяч - в США.

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Скорая помощь в Харькове

В Украине выявлено за сутки 476 новых случаев заражения SARS-CoV-2, из них 76 медиков, 15 человек из числа зараженных ранее скончались. Тем самым общее число заражений возросло до 19 706, из них 3833 медработника, число летальных исходов - до 579. При этом выздоровели 6227 человек, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В Центральной Азии - более 13 тысяч выявленных случаев коронавируса

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 582 и на утро четверга достигло 13 637, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на национальные Минздравы республик. Так, в Казахстане зарегистрировано 7234 инфицированных, в Киргизии - 1313, в Узбекистане - 2950, в Таджикистане - 2140. Число летальных исходов легочного заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом, в странах Центральной Азии вторые сутки не меняется - 103 человека. В Казахстане, Киргизии и Узбекистане выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции 189 человек, общее число выздоровевших достигло 7035 человек.

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Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, приговоренный в конце 2018 года к трем годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, ложные показания в Конгрессе и другие правонарушения, по всей видимости, будет досрочно освобожден из тюрьмы в штате Нью-Йорк из-за пандемии коронавируса. О предстоящем освобождении 53-летнего приближенного Трампа сообщили ряд американских СМИ.

В частности, The New York Times со ссылкой на представительницу Федерального бюро тюрем пишет, что Коэн просил освободить его из-за проблем со здоровьем, связанных с коронавирусом. По всей вероятности, адвокат будет отбывать оставшуюся часть своего заключения - до ноября 2021 года - дома. При этом неясно, принято ли уже окончательное решение по этому делу, указывает далее издание.

Исследование: каждый пятый житель Стокгольма имеет антитела к SARS-CoV-2

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Швеция отказалась вводить жесткие ограничительные меры из-за коронавируса

Более чем каждый пятый житель Стокгольма имеет антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. Таковы предварительные результаты продолжающегося исследования, которое проводит ведомство по вопросам здравоохранения Швеции. Согласно этой информации, 7,3 процента из тысячи случайно выбранных жителей шведской столицы, протестированных в конце апреля, имели антитела. При экстраполяции этих данных на все население Стокгольма учитывалось, что с момента тестирования прошло уже несколько недель.

Кроме того, авторы исспедования установили, что чаще всего антитела имеются у людей в возрасте от 20 до 64 лет. Стокгольм является наиболее пострадавшим от коронавируса регионом страны, на него приходится более чем треть всех случаев заражения SARS-CoV-2 в Швеции.

Власти Японии сняли локдаун в трех регионах

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Власти Японии в связи со снижением прироста новых случаев коронавирусной инфекции снимают режим чрезвычайных мер по сдерживанию эпидемии в Осаке, Киото и Хиого. В столице страны Токио и еще четырех префектурах, в том числе на острове Хоккайдо, ограничения остаются в силе. По данным портала Worldometer, за последние стуки в стране не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения. Всего с начала эпидемии в Японии выявлено 16 367 случаев, 768 человек скончалось, 11 564 человека считаются выздоровевшими.

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В одном из фитнес-центров Кельна

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 745 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число инфицированных увеличилось до 176 007 человек. Число скончавшихся от последствий коронавируса в ФРГ выросло на 57 до 8007 человек. Выздоровели в общей сложности 156 900 человек, из них около 1,2 тысячи за последние 24 часа.

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Президент США Дональд Трамп "через день или два" прекратит принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Белого дома. Ранее, 19 мая, Трамп сообщил, что он принимает по одной таблетке гидроксихлорохина в день для профилактики коронавирусной инфекции.

В Боливии за махинации с закупкой ИВЛ задержан министр здравоохранения

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Министр здравоохранения Марсело Навахас

В Боливии в связи с обвинением в коррупции освобожден от должности и задержан министр здравоохранения Марсело Навахас. Чиновника обвиняют в содействии госзакупке 170 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по завышенным ценам. Правительство заплатило за каждый аппарат ИВЛ 28 000 долларов (25 600 евро), тогда как, по данным испанской компании GP Innova, стоимость одного устройства составляет от 6000 до 7500 евро. Как сообщает местное издание El Deber, приобретенное оборудование к тому же было непригодным.

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Власти Дании не намерены в ближайшее время полностью открывать границы королевства, однако планируют ослабить режим въезда в страну. По словам премьер-министра Метте Фредериксен, самое позднее 29 мая правительство обнародует дальнейшие планы, призванные в первую очередь обнадежить представителей туристического бизнеса.

В аэропорту Копенгагена

В Дании зарегистрировано 11 117 случаев заражения. 554 человека скончались, 9536 человек считаются выздоровевшими.

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Число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 5 миллионов 79 тысяч человек. Всего по состоянию на 01.45 мск от последствий инфекционного заболевания COVID-19 скончались 329 112 человек. Выздоровевшими считаются 2 миллиона 8 тысяч 751 человек.

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В Бразилии от последствий заражения коронавирусом за сутки скончались 888 человек. Общее число умерших составило около 19 000. Всего в стране, по данным Минздрава, зарегистрировано 291 579 случаев заражения SARS-CoV-2. Прирост новых выявленных случаев за сутки составил более 20 тысяч.

СМИ: Правительство ФРГ согласовало пакет помощи Lufthansa

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Как сообщают немецкие СМИ, в правительстве Германии согласован пакет финансовой помощи пострадавшей из-за пандемии коронавируса авиакомпании Lufthansa. О том, что вскоре может официально объявлено решение, сообщила на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).

По данным газеты Handelsblatt и еженедельника Der Spiegel, правительство Германии намерено поддержать крупнейшего немецкого авиаперевозчика общей суммой 9 миллиардов евро. В компании подтвердили опубликованную в СМИ информацию.

Хроника событий 20 мая >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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