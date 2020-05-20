Два месяца борьбы с COVID-19 в Германии: ученые подводят первые итоги

Очередь на вход в фирменный магазин Apple на берлинском бульваре Курфюрстендамм - образец новой, коронавирусной реальности в Германии. Чтобы попасть внутрь в минувшую субботу днем, надо было отстоять снаружи 30-40 минут, соблюдая предписанную властями дистанцию в два метра - для удобства на тротуаре размечены красные линии. До этого надо объяснить двум сотрудникам магазина цель своего визита, после чего третий сотрудник, прицелившись электронным градусником в лоб посетителю, измеряет температуру и приглашает встать на красную линию на асфальте.

В самом магазине - обязательная дезинфекция рук под строгим надзором охранников и выдача масок на входе всем тем, у кого их нет. По торговому залу покупателей водят зигзагами - так, чтобы не приближаться к окружающим ближе, чем на два метра. Все это - не маркетинг, а лишь тщательное выполнение предписаний властей. Поскольку ключевой фактор в сдерживании эпидемии - ограничение контактов между людьми, то есть та самая социальная дистанция.

Врачи: COVID-19 - это новая и коварная болезнь

Во вторник, 19 мая, на пресс-конференции в министерстве образования и научных исследований Германии представители трех немецких больниц рассказали о первых итогах работы с пациентами, у которых было диагностировано заболевание, о котором полгода назад еще никто не знал - COVID-19.

Как подчеркнул председатель правления Университетской клиники Карла Густава Каруса в Дрездене профессор Михаэль Альбрехт (Michael Albrecht), передаваемый воздушно-капельным путем новый коронавирус не имеет ничего общего с ОРВИ или гриппом. В худшем случае новая вирусная инфекция может поражать не только легкие, но и другие внутренние органы пациента, вызывая в них тяжелые иммунологические реакции, а также центральную нервную систему.

Палата в одной из берлинских больниц

В этой связи широко обсуждаемая проблема нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - это лишь один аспект терапии пациентов с COVID-19. По словам Альбрехта, в отделении интенсивной терапии Университетской клиник Дрездена находятся в данный момент 30 пациентов с диагнозом COVID-19 - болезнью, которую он назвал комплексной и необычной.

В свою очередь, представительница Университетской клиники Гамбурга (UKE) профессор Бланш Шваппах-Пигнатаро (Blanche Schwappach-Pignataro) сообщила, что по результатам вскрытия 140 умерших с COVID-19 пациентов в Гамбурге выяснилось, что у многих из них были обнаружены тромбозы в почечных венах - что может служить еще одним свидетельством того, что коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы.

Развитие пандемии в Германии остановили решительные действия властей

В исследовании группы немецких ученых, опубликованном 15 мая в научном журнале Science, с помощью математических моделей доказывается, что распространение коронавирусной инфекции в Германии удалось остановить благодаря быстрым и решительным действиям властей по ограничению общественной жизни, отмене массовых мероприятий и запрету на контакты между людьми. Причем именно последний, самый радикальный шаг привел к тому, что распространение инфекции в Германии было остановлено.

Участникам этой демонстрации в Штутгарте надоели ограничения, они требуют прекращения локдауна

Один из авторов исследования - Виола Приземанн (Viola Priesemann), руководитель исследовательской группы в Институте имени Макса Планка (Max-Planck-Institut) в Гёттингене. В интервью DW она говорит, что нет никакого противоречиями между интересами здравоохранения, с одной стороны, и экономической жизнью - с другой. "Это очень важный момент, который нередко неверно трактуется - и бизнес, и здравоохранение несут убытки от роста числа инфицированных, - констатирует она. - Чем меньше заболевших, тем ниже риск карантина для компаний и тем выше готовность к инвестициям".

Ученый считает, что растянутые во времени страх и недоверие граждан к посещению общественных мест (например, магазинов и ресторанов) могут нанести больше вреда экономике в долгосрочной перспективе, чем короткий, но жесткий локдаун с последующим тотальным контролем за распространением инфекции. "Чем меньше новых случаев инфицирования, тем проще контролировать и сдерживать вспышку инфекции", - поясняет Приземанн. При этом она входит в число тех специалистов, кто считает недавно принятое властями решение по ослаблению карантинных мер в Германии преждевременным.

Инфекционист: Лояльность граждан - очень важный фактор

Профессор медицины Хельмут Хан (Helmut Hahn), возглавляющий Российско-германский медицинский Форум имени Роберта Коха и Ильи Мечникова, считает, что в успехе Германии в деле борьбы с пандемией немалую роль сыграло лояльное отношение населения к властям - граждане в своей массе выполняли требования правительства.

"Немцы в силу своей истории и традиций привыкли выполнять распоряжения правительства, - указывает Хан. - Наше правительство демократически избрано, так что мы исходим из того, что оно действует в интересах всего общества".

По словам профессора, опыт Германии, Австрии и Чехии в борьбе с пандемией может служить образцом для подражания - достаточно сравнить показатели смертности, чтобы понять, что методы правительств этих трех стран более эффективны в деле подавления пандемии. В качестве негативных примеров Хан называет Великобританию, Италию и Швецию.

"Правительства Германии и Австрии сделали выбор в пользу защиты жизни отдельных людей - и были готовы не только пожертвовать на это большие суммы денег, но и рискнуть экономическими интересами", - добавляет профессор Хан. Но от прямых сравнений со странами, лидирующими в мировом списке распространения коронавируса, инфекционист уклоняется: "Это вопрос индивидуального выбора, и каждая страна решает сама".

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Незаметные герои времен пандемии Сотрудник аварийной службы Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках. Автор: Наталия Королева

