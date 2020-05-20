 Хроника пандемии: Власти Японии сняли локдаун в трех регионах | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 21.05.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: Власти Японии сняли локдаун в трех регионах

Мировое сообщество продолжает борьбу с пандемией SARS-CoV-2. Новым коронавирусом инфицированы свыше 5 млн человек, скончались более 320 тысяч. Выздоровели свыше 2 млн человек. DW следит за событиями 21 мая.

Прохожие в масках на улице в Токио

На одной из улиц в Токио

В мире растет число людей, зараженных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, этой инфекцией заразились уже свыше 5 млн человек на планете, скончались от нее - более 320 тысяч. Выздоровели более 2 млн человек. DW следит за событиями субботы, 21 мая.

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Власти Японии в связи со снижением прироста новых случаев коронавирусной инфекции снимают режим чрезвычайных мер по сдерживанию эпидемии в Осаке, Киото и Хиого. В столице страны Токио и еще четырех префектурах, в том числе на острове Хоккайдо, ограничения остаются в силе. По данным портала Worldometer, за последние стуки в стране не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения. Всего с начала эпидемии в Японии выявлено 16 367 случаев, 768 человек скончалось, 11 564 человека считаются выздоровевшими.

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Мужчина в маске в одном из фитнес-центров Кельна

В одном из фитнес-центров Кельна

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 745 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число инфицированных увеличилось до 176 007 человек. Число скончавшихся от последствий коронавируса в ФРГ выросло на 57 до 8007 человек. Выздоровели в общей сложности 156 900 человек, из них около 1,2 тысячи за последние 24 часа.

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Президент США Дональд Трамп "через день или два" прекратит принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Белого дома. Ранее, 19 мая, Трамп сообщил, что он принимает по одной таблетке гидроксихлорохина в день для профилактики коронавирусной инфекции. 

В Боливии за махинации с закупкой ИВЛ задержан министр здравоохранения

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Bolivien Gesundheitsminister Marcelo Navajas

Министр здравоохранения Марсело Навахас

В Боливии в связи с обвинением в коррупции освобожден от должности и задержан министр здравоохранения Марсело Навахас. Чиновника обвиняют в содействии госзакупке 170 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по завышенным ценам. Правительство заплатило за каждый аппарат ИВЛ 28 000 долларов (25 600 евро), тогда как, по данным испанской компании GP Innova, стоимость одного устройства составляет от 6000 до 7500 евро. Как сообщает местное издание El Deber, приобретенное оборудование к тому же было непригодным.

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Власти Дании не намерены в ближайшее время полностью открывать границы королевства, однако планируют ослабить режим въезда в страну. По словам премьер-министра Метте Фредериксен, самое позднее 29 мая правительство обнародует дальнейшие планы, призванные в первую очередь обнадежить представителей туристического бизнеса.

Люди в масках в аэропорту Копенгагена

В аэропорту Копенгагена

В Дании зарегистрировано 11 117 случаев заражения. 554 человека скончались, 9536 человек считаются выздоровевшими.

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Число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 5 миллионов 79 тысяч человек. Всего по состоянию на 01.45 мск от последствий инфекционного заболевания COVID-19 скончались 329 112 человек. Выздоровевшими считаются 2 миллиона 8 тысяч 751 человек.

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В Бразилии от последствий заражения коронавирусом за сутки скончались 888 человек. Общее число умерших составило около 19 000. Всего в стране, по данным Минздрава, зарегистрировано 291 579 случаев заражения SARS-CoV-2. Прирост новых выявленных случаев за сутки составил более 20 тысяч.

СМИ: Правительство ФРГ согласовало пакет помощи Lufthansa

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Самолеты авиакомпании Lufthansa в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Как сообщают немецкие СМИ, в правительстве Германии согласован пакет финансовой помощи пострадавшей из-за пандемии коронавируса авиакомпании Lufthansa. О том, что вскоре может официально объявлено решение, сообщила на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).

По данным газеты Handelsblatt и еженедельника Der Spiegel, правительство Германии намерено поддержать крупнейшего немецкого авиаперевозчика общей суммой 9 миллиардов евро. В компании подтвердили опубликованную в СМИ информацию.

Хроника событий 20 мая >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

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    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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