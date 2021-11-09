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Федеральный бюджет США

Федеральный бюджет США - основной государственный финансовый документ Соединенных Штатов Америки.

Проект федерального бюджета предлагается президентом в виде запроса к парламенту США - Конгрессу. В тексте проекта содержатся постатейные предложения по расходам федерального правительства Соединенных Штатов на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября. При рассмотрения запроса конгрессмены принимают соответствующие законопроекты о финансировании различных сфер. Тексты законопроектов направляются для подписания главе государства. Президент США имеет право вето на тот или иной закон, однако его вето, в свою очередь, может быть преодолено голосованием в Конгрессе.

Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

Сенаторы в США вновь призвали к санкциям по "Северному потоку - 2" 09.11.2021

Предлагаемая шестью сенаторами-республиканцами поправка в оборонный бюджет США на 2022 год предусматривает обязательные санкции в отношении оператора "Северного потока - 2" - Nord Stream 2 AG.

31.10.2019, USA, Washington: Die Mitglieder des US-Repräsentantenhauses versammeln sich. Erstmals seit Beginn der Ermittlungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump hat sich das Repräsentantenhaus in einem förmlichen Beschluss hinter die Untersuchungen gestellt. Die Kongresskammer votierte mit den Stimmen der Demokraten mehrheitlich für eine Resolution, die Regeln für die weiteren Untersuchungen festlegt. Foto: Andrew Harnik/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета 24.09.2021

В проект оборонного бюджета внесено немало касающихся России поправок - в частности, запрет на торговлю долговыми обязательствами РФ. В нем же содержится рекомендация ввести санкции по "списку Навального".
Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses, leitet eine Sitzung im Kapitol. (zu dpa US-Repräsentantenhaus stimmt Bidens Corona-Konjunkturpaket zu) +++ dpa-Bildfunk +++

Американцам запретят торговать гособлигациями РФ на вторичном рынке 22.09.2021

В оборонный бюджет США внесена поправка, которая может нанести значительный ущерб деятельности американских компаний в России.

Surface-to-air missiles with radar guidance system pointing to the sky. Photo via Newscom picture alliance |

Доклад SIPRI: Россия входит в пятерку стран с крупнейшими военными расходами 25.04.2021

В 2020 году мировые расходы на оборону достигли рекордных показателей, сообщает SIPRI. По объему военного бюджета Россия занимает четвертое место в мире, уступая лишь США, КНР и Индии.
May 8, 2019 - Santa Rita, Guam - Three Mark VI patrol boats attached to Coastal Riverine Squadron (CRS) 2, maneuver in formation during a training evolution near Apra Harbor. CRS-2, assigned to Coastal Riverine Group 1, Det. Guam, is capable of conducting maritime security operations across the full spectrum of naval, joint and combined operations. Further, it provides additional capabilities of port security, embarked security and theater security cooperation around the U.S. 7th Fleet of operations. (Credit Image: © U.S. Navy/ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com |

Пентагон выделил Украине 125 млн долларов военной помощи 02.03.2021

США предоставляют Киеву очередной пакет помощи для повышения обороноспособности Украины. Еще 150 млн будут выделены при проведении страной требуемых реформ.
25.08.2020 Zwischenlagerung der Rohre mit Betonmantel für die Erdgasleitung Nord Stream 2 im Hafen Mukran Port auf der Insel Rügen. 25.08.2020 Mukran, GER - Zwischenlagerung der Rohre mit Betonmantel für die Erdgasleitung Nord Stream 2 im Hafen Mukran Port auf der Insel Rügen., Mukran Meklemburg-Vorpommern Deutschland, DEU Mukran Port *** Interim storage of pipes with concrete jacket for the Nord Stream 2 natural gas pipeline at the port of Mukran Port on the island of Rügen 25 08 2020 Mukran, GER Interim storage of pipes with concrete jacket for the Nord Stream 2 natural gas pipeline at the port of Mukran Port on the island of Rügen , Mukran Meklemburg Vorpommern Germany, DEU Mukran Port

Спасение "Северного потока - 2": 200 тысяч евро из бюджета Мекленбурга - Передней Померании 07.01.2021

Парламент земли Мекленбург - Передняя Померания одобрил создание нового фонда для достройки газопровода по дну Балтийского моря и выделение ему средств из земельного бюджета.
WASHINGTON, DC - DECEMBER 28: The sun rises over the US Capitol on December 28, 2020 in Washington, DC. President Donald Trump signed the Relief Bill and government funding bill into law Sunday night, averting a government shutdown. Tasos Katopodis/Getty Images/AFP

Конгресс США преодолел вето Трампа по оборонному бюджету 01.01.2021

Это первый в истории случай отмены Конгрессом вето, наложенного Трампом во время его президентских полномочий.
22.09.2020 *** -- UNITED NATIONS, Sept. 23, 2020 (Xinhua) -- Volkan Bozkir, president of the 75th session of the United Nations General Assembly(UNGA), opens the General Debate of the 75th session of the UN General Assembly at the UN headquarters in New York on Sept. 22, 2020. The General Debate of the 75th session of the UN General Assembly opened on Tuesday with the theme of The future we want, the United Nations we need: reaffirming our collective commitment to multilateralism -- confronting COVID-19 through effective multilateral action. (Rick Bajornas/UN Photo/Handout via Xinhua) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

США не поддержали бюджет ООН на 2021 год 01.01.2021

Вашингтон второй раз в истории отказался принять бюджет ООН посредством консенсуса. Постпред США назвала финансовый план "уступкой, укрепляющей постыдное наследие антисемитизма".
The Belarusian Foreign Ministry in Minsk. Ivan Rudnev/RIA Novosti

Минск счел "недружественным" Акт США о демократии в Беларуси 29.12.2020

Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси включен в состав проекта оборонного бюджета США. Он, в частности, усиливает возможности санкционного давления Вашингтона на Минск.
U.S. President-elect Joe Biden delivers a speech alongside U.S. Vice President-elect Kamala Harris after a conference video call focused on foreign policy at his transition headquarters in Wilmington, Delaware, U.S., December 28, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst

Байден обвинил "политическое руководство" в создании помех при передаче власти в США 29.12.2020

По словам избранного президента США, он по-прежнему сталкивается с сопротивлением при попытках получить нужную информацию в Минобороны и административно-бюджетном управлении Белого дома.
(FILES) In this file photo taken on December 07, 2020 US President Donald Trump looks on during a ceremony presenting the Presidential Medal of Freedom to wrestler Dan Gable in the Oval Office of the White House in Washington, DC. - Donald Trump, after caving to pressure and signing a $900 billion coronavirus relief and stimulus package, faces another potential embarrassment this week in the waning days of his presidency with Congress poised to override his veto of a defense bill. A two-thirds majority vote is needed in the 435-member House of Representatives and the 100-seat Senate, which appear able to strike down a Trump veto for the first time. The House is to vote to override Trump's veto on December 28, 2020 and Democrats are optimistic they have enough Republican support to do so. The Senate will take the matter up on December 29, 2020. (Photo by SAUL LOEB / AFP)

Палата представителей США преодолела вето Трампа по оборонному бюджету 29.12.2020

Если Сенат вновь поддержит проект оборонного бюджета США на 2021 год, это станет первым в истории случаем преодоления Конгрессом вето действующего президента.
ARCHIV - 15.11.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Laage: Das Verlegeschiff «Audacia» des Offshore-Dienstleisters Allseas verlegt in der Ostsee vor der Insel Rügen Rohre für die Gaspipeline Nord Stream 2. (Luftaufnahme mit einer Drohne/Copter). Das US-Repräsentantenhaus hat Sanktionen gegen Firmen im Zusammenhang mit der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 auf den Weg gebracht. Die Abgeordneten votierten am Mittwochabend (Ortszeit) mit 377 zu 48 Stimmen für ein Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt (NDAA), in das das Sanktionsgesetz eingefügt worden war. (zu dpa Nord Stream 2: US-Repräsentantenhaus stimmt für Sanktionen ) Foto: Bernd Wüstneck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Глава МИД ФРГ: Берлин не изменит позиции по "Северному потоку - 2" 28.12.2020

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас прокомментировал перспективы достройки трубопровода "Северный поток - 2" в условиях смены руководства США.

December 23, 2020*** U.S. President Donald Trump waves as he boards Air Force One beside first lady Melania Trump at Joint Base Andrews in Maryland, U.S., December 23, 2020. REUTERS/Tom Brenner

Дональд Трамп подписал пакет мер по поддержке экономики в пандемию 28.12.2020

Пакет мер по поддержке экономики - часть бюджета США на 2021 год. Без подписи Трампа 29 декабря у правительства США закончились бы деньги для финансирования государственной деятельности.
Republican presidential candidate President Donald Trump participates in the final presidential debate with Democratic presidential candidate former Vice President Joe Biden, on the campus of Belmont University, in Nashville, Tennessee, on Thursday, October 22, 2020. Photo by Kevin Dietsch/UPI Photo via Newscom picture alliance

Дональд Трамп наложил вето на оборонный бюджет 23.12.2020

Президент США Дональд Трамп заблокировал законопроект, предусматривающий в том числе и новые санкции в отношении России. В Палате представителей заявили, что будут добиваться отмены вето.
07.12.2020 *** In this Dec. 7, 2020 photo President Donald Trump in the Oval Office of the White House in Washington. Trump has announced that Israel and Morocco will normalize relations in the latest achievement of his administration's press to push Arab-Israeli peace. (AP Photo/Patrick Semansky)

Трамп пообещал наложить вето на оборонный бюджет с санкциями в отношении РФ 14.12.2020

Американский лидер уверен, что предлагаемый оборонный бюджет на руку Китаю. В законопроекте прописано расширение санкций против строительства "Северного потока - 2".
11.12.2020 *** WASHINGTON, DC - DECEMBER 11: The U.S. Capitol stands on December 11, 2020 in Washington, DC. Lawmakers are facing a midnight deadline to pass a continuing resolution to avert a partial shutdown and fund the government for another week. (Photo by Stefani Reynolds/Getty Images)

Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока - 2" 12.12.2020

Подавляющее большинство сенаторов поддержало оборонный бюджет, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока - 2".
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