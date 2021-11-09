Федеральный бюджет США - основной государственный финансовый документ Соединенных Штатов Америки.

Проект федерального бюджета предлагается президентом в виде запроса к парламенту США - Конгрессу. В тексте проекта содержатся постатейные предложения по расходам федерального правительства Соединенных Штатов на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября. При рассмотрения запроса конгрессмены принимают соответствующие законопроекты о финансировании различных сфер. Тексты законопроектов направляются для подписания главе государства. Президент США имеет право вето на тот или иной закон, однако его вето, в свою очередь, может быть преодолено голосованием в Конгрессе.