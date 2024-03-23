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Конгресс США принял законопроект о финансах правительства

Павел Мыльников
23 марта 2024 г.

Шатдауна в США удалось избежать. Президент Байден в ближайшие часы подпишет законопроект, предусматривающий 1,2 трлн долларов на финансирование правительства до конца сентября.

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Капитолий в Вашингтоне, где заседает Конгресс США
Капитолий в Вашингтоне (фото из архива)Фото: Samuel Corum/Getty Images

Конгресс США в субботу, 23 марта, принял пакет законопроектов о финансировании, позволяющий избежать приостановки работы (шатдауна) правительства страны. Документ объемом в 1012 страниц предполагает финансирование ведомств на сумму в 1,2 триллиона долларов (1,1 трлн евро) до конца 2024 финансового года, который завершается в Соединенных Штатах 30 сентября. Предусмотрены ассигнования на нужды Госдепартамента, министерств обороны, внутренней безопасности, труда, здравоохранения и социальных служб, а также законодательной ветви власти.

Пакет поддержали 74 члена Сената, еще 24 выступили против. Итоговое голосование в верхней палате законодательного органа США состоялось вскоре после полуночи по местному времени. Палата представителей одобрила меры по финансированию двумя неделями ранее.

Глава Белого дома поставит подпись в ближайшие часы

Законопроект вступит в силу после того, как его подпишет президент страны Джозеф Байден. В Белом доме ранее дали понять, что глава государства поставит свою подпись уже 23 марта.

Конгресс не мог согласовать проект бюджета на 2024 финансовый год, начавшийся 1 октября, с сентября 2023-го. С тех пор конгрессмены несколько раз принимали законопроекты о временном финансировании структур федерального правительства.

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