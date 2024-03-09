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Байден подписал пакет законов, предотвращающих шатдаун

Евгений Жуков
9 марта 2024 г.

Президент США подписал пакет из шести законопроектов о частичном финансировании правительства. Однако угроза частичного шатдауна сохраняется: до 22 марта Конгресс должен принять еще шесть законопроектов.

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден (фото из архива)Фото: Gripas Yuri/abaca/picture alliance

Президент США Джо Байден утвердил пакет законопроектов о финансировании ряда государственных учреждений, который позволит стране избежать шатдауна. Глава Белого дома подписал документы в субботу, 9 марта, на следующий день после того, как за него проголосовал Сенат, и всего за несколько часов до возможного наступления шатдауна.

Пакет из шести законопроектов предполагает выделение более 460 миллиардов долларов на финансирование, в частности, министерств по делам ветеранов, сельского хозяйства, внутренних дел, транспорта, жилищного строительства и развития городов, юстиции, торговли и энергетики.

Палата представителей приняла пакет в среду. Большинство голосов в ней, несмотря на активное сопротивление республиканцев, обеспечили представители Демократической партии.

Угроза частичного шатдауна в США все еще остается

До 22 марта Конгрессу необходимо принять еще шесть законопроектов о расходах для полного финансирования правительства до конца сентября. Ожидается, что голосование по второму пакету, который включает в себя финансирование обороны, государственной и национальной безопасности, будет более трудным.

Представительница штата Коннектикут и главный демократ в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Роза ДеЛауро заявила, что Конгресс "укладывается в срок" для принятия нового пакета законопроектов. По ее словам, сейчас они находятся "на разных стадиях проработки".

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