В США смогли избежать частичного шатдауна

Сенат США проголосовал за пакет законопроектов, который позволит стране избежать шатдауна, в пятницу, 8 марта. Его поддержали 75 сенаторов, 22 проголосовали против. Теперь его должен утвердить президент страны Джо Байден.

Шесть принятых законопроектов профинансируют часть деятельности федерального правительства до конца финансового года 30 сентября. В том числе, деньги пойдут на поддержание работы в сферах сельского хозяйства, энергетики и окружающей среды, жилищного строительства, транспорта, ветеранов и Министерства юстиции.

Палата представителей приняла пакет в среду. Большинство голосов в ней, несмотря на активное сопротивление республиканцев, обеспечили представители Демократической партии.

Угроза частичного шатдауна в США все еще остается

До 22 марта Конгрессу необходимо принять еще шесть законопроектов о расходах для полного финансирования правительства до конца сентября. Однако ожидается, что голосование по второму пакету, который включает в себя финансирование обороны, государственной и национальной безопасности, будет более трудным.

Представительница штата Коннектикут и главный демократ в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Роза ДеЛауро заявила, что Конгресс "укладывается в срок" для принятия нового пакета законопроектов. По ее словам, сейчас они находятся "на разных стадиях проработки".

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