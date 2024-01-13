Bloomberg: Белый дом призвал ведомства готовиться к шатдауну

Bloomberg: Белый дом призвал ведомства готовиться к шатдауну13 января 2024 г.
Из-за того что представители Республиканской партии в Конгрессе США разошлись во мнениях относительно финансирования американской администрации, Белый дом уведомил несколько федеральных ведомств о необходимости подготовиться к возможному прекращению работы правительственных органов, сообщает агентство Bloomberg в субботу, 13 января.
По сведениям агентства, Административно-бюджетное управление при президенте США указаало департаментам по делам ветеранов, сельского хозяйства, жилищного строительства и городского развития, транспорта и энергетики на необходимость подготовить планы работы на случай прекращения финансирования правительства.
Это произошло на фоне несогласия сторонников жесткой линии из числа республиканцев в Палате представителей с соглашением о бюджете правительства на 2024 год, которое заключили спикер палаты республиканец Майк Джонсон и лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Договоренность предусматривает верхнюю границу для бюджета в размере 1,66 трлн долларов США, однако его противники настаивают на сокращении госрасходов как минимум на 70 миллиардов долларов.
В связи с этим возросла вероятность закрытия некоторых ведомств с 20 января, а еще большего их числе - с 3 февраля, отмечает Bloomberg.
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