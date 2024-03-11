Байден представил проект бюджета на 2025 год

Байден представил проект бюджета на 2025 год11 марта 2024 г.
Президент США Джо Байден, стремящийся ко второму сроку в Белом доме, в разгар избирательной кампании представил проект бюджета на 2025 финансовый год, начинающийся 1 октября 2024-го. Он попросил выделить 895 млрд долларов на оборону и национальную безопасность (на 1 процент больше, чем годом ранее), из них 850 млрд должно пойти на нужды министерства обороны, указывается в документе, опубликованном администрацией президента в понедельник, 11 марта.
Сравнительно небольшой рост расходов на оборону обусловлен достигнутым в 2023 году компромиссом сроком на два года. В частности, предусматриваются сокращения расходов на покупку истребителей F-16 производителя Lockheed Martin. Как ожидается, данные планы приведут к дискуссиям в Конгрессе, по итогам которых оборонный бюджет превысит 900 млрд долларов, отмечает агентство Reuters.
Среди прочего в бюджете запланированы расходы на поддержку союзников по НАТО и "других европейских партнеров", но они не касаются "критически важной поддержки Украины" в связи с отказом Конгресса в октябре прошлого года одобрить дополнительное финансирование помощи Киеву.
В общей сложности в бюджете заложены расходы на 7,3 триллиона долларов
В бюджете, в частности, заложены меры для сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире, противодействия постоянным угрозам, модернизации средств ядерного сдерживания, модернизации ВМС США и наращивания мощи военной авиации, а также в сфере кибербезопасности.
В общей сложности бюджет на 2025 финансовый год включает расходы в объеме 7,3 триллиона долларов и предусматривает повышение корпоративного налога для компаний с 21 до 28 процентов, а также повышение налогов для людей с доходами более 400 тысяч долларов в год и налоговые льготы для семей с детьми и людей с низкими и средними доходами.
Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон отклонил проект бюджета. Он заявил, что документ отражает "ненасытную тягу к безрассудным расходам" и "пренебрежение финансовой ответственностью".
Речь Байдена в Конгрессе
Проект бюджета на следующий финансовый год был представлен через несколько дней после обращения Байдена, являющегося вероятным кандидатом демократов на предстоящих президентских выборах, к Конгрессу. В нем он подверг резкой критике ценности Дональда Трампа, который, как ожидается, вновь станет его оппонентом на выборах. Он начал речь с поддержки Украины и затем говорил о противостоянии с Россией, усилении НАТО, конфликте на Ближнем Востоке и внутренних проблемах Соединенных Штатов.
Между тем Конгресс США с осени 2023 года не может принять пакет дальнейшей военной помощи Украине. Это, в числе прочего, связано со спорами вокруг мер по ужесточению контроля на границе США с Мексикой, а также с противостоянием демократов и республиканцев перед президентскими выборами в ноябре текущего года.
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