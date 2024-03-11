Байден представил проект бюджета на 2025 год

В представленном президентом США проекте бюджета на следующий финансовый год заложено 850 млрд долларов на оборону, при этом расходы не включают "критически важную поддержку" Украины.

Президент США Джо Байден, стремящийся ко второму сроку в Белом доме, в разгар избирательной кампании представил проект бюджета на 2025 финансовый год, начинающийся 1 октября 2024-го. Он попросил выделить 895 млрд долларов на оборону и национальную безопасность (на 1 процент больше, чем годом ранее), из них 850 млрд должно пойти на нужды министерства обороны, указывается в документе, опубликованном администрацией президента в понедельник, 11 марта.

Сравнительно небольшой рост расходов на оборону обусловлен достигнутым в 2023 году компромиссом сроком на два года. В частности, предусматриваются сокращения расходов на покупку истребителей F-16 производителя Lockheed Martin. Как ожидается, данные планы приведут к дискуссиям в Конгрессе, по итогам которых оборонный бюджет превысит 900 млрд долларов, отмечает агентство Reuters.

Среди прочего в бюджете запланированы расходы на поддержку союзников по НАТО и "других европейских партнеров", но они не касаются "критически важной поддержки Украины" в связи с отказом Конгресса в октябре прошлого года одобрить дополнительное финансирование помощи Киеву.

В общей сложности в бюджете заложены расходы на 7,3 триллиона долларов

В бюджете, в частности, заложены меры для сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире, противодействия постоянным угрозам, модернизации средств ядерного сдерживания, модернизации ВМС США и наращивания мощи военной авиации, а также в сфере кибербезопасности.

В общей сложности бюджет на 2025 финансовый год включает расходы в объеме 7,3 триллиона долларов и предусматривает повышение корпоративного налога для компаний с 21 до 28 процентов, а также повышение налогов для людей с доходами более 400 тысяч долларов в год и налоговые льготы для семей с детьми и людей с низкими и средними доходами.

Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон отклонил проект бюджета. Он заявил, что документ отражает "ненасытную тягу к безрассудным расходам" и "пренебрежение финансовой ответственностью".

Речь Байдена в Конгрессе

Проект бюджета на следующий финансовый год был представлен через несколько дней после обращения Байдена, являющегося вероятным кандидатом демократов на предстоящих президентских выборах, к Конгрессу. В нем он подверг резкой критике ценности Дональда Трампа, который, как ожидается, вновь станет его оппонентом на выборах. Он начал речь с поддержки Украины и затем говорил о противостоянии с Россией, усилении НАТО, конфликте на Ближнем Востоке и внутренних проблемах Соединенных Штатов.

Между тем Конгресс США с осени 2023 года не может принять пакет дальнейшей военной помощи Украине. Это, в числе прочего, связано со спорами вокруг мер по ужесточению контроля на границе США с Мексикой, а также с противостоянием демократов и республиканцев перед президентскими выборами в ноябре текущего года.

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