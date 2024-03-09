Республиканцы США думают о помощи Киеву под залог активов РФ

Спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон и председатели нескольких комитетов, занимающихся нацбезопасностью, разрабатывают собственный вариант пакета помощи Украине, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в субботу, 9 марта.

Законодатели надеются, что их инициатива сможет пройти голосование в Конгрессе и будет принята консерваторами в рядах их партии, которые выступают против дальнейшего финансирования Украины, отмечает NBC. Документ находится в ранней стадии разработки и далек от завершения, подчеркнули три источника телеканала.

Республиканцы готовы рассмотреть законопроект после того, как конгрессмены продлят финансирование правительства США после 22 марта, пишет NBC. Два источника телеканала утверждают, что вопрос помощи Украине могут перенести на апрель, поскольку в конце марта Конгресс уйдет на двухнедельный перерыв.

Помощь в форме кредитов

Одна из обсуждаемых идей - рассматривать часть невоенной помощи Украине как кредит, например, финансовую помощь для поддержания функций правительства. Российские активы, конфискованные США в рамках санкций, могут быть использованы в качестве залога под кредиты Киеву, рассказал глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майк Маккол.

Сенатор Линдси Грэм, также участвующий в обсуждении, заявил, что идея выделять помощь Украине в виде кредитов принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя идею кредита, согласился, что "в иностранной помощи может быть место для займов", но добавил, что в случае Украины это не подходящая схема. "Когда вы имеете дело со страной, которая борется за свою жизнь, такой как Украина, разговоры о кредитах вместо предоставления необходимых денежных вливаний только усугубят экономические проблемы этой страны", - сказал Салливан.

Источник NBC, знакомый с позицией Белого дома, сказал телеканалу, что "некоторая помощь лучше, чем отсутствие помощи", но займы "это не идеальный способ". "Просьба к стране взять на себя долги в десятки миллионов долларов, которые она не может позволить себе погасить, - это рецепт значительного бремени, нанесет ущерб Украине в долгосрочной перспективе и может привести к экономическому кризису в будущем", - сказал собеседник NBC.

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