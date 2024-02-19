NBC: США склоняются к поставке Киеву новых ракет ATACMS

Если республиканцы в Конгрессе продолжат блокировать военную помощь Украине, Белый дом может обратиться к одному из союзников, чтобы обеспечить Киев ракетами ATACMS, сообщает телеканал.

Администрация президента США Джо Байдена работает над обеспечением Украины современными ракетами большей дальности, пишет американский телеканал NBC News на своем сайте в понедельник, 19 февраля, со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

Осенью 2023 года США начали поставки в Украину ракетных систем ATACMS, однако до сих пор это были менее современные модели малой дальности, напоминают журналисты. Теперь же, как рассказали собеседники телеканала, Вашингтон склоняется к поставкам ракет большей дальности, которые позволили бы Украине "наносить удары на большую дальность в пределах контролируемого Россией полуострова Крым".

13 февраля Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму в 95,3 млрд долларов США. Между тем спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявил, что ее депутаты, скорее всего, отклонят этот законопроект, поскольку в актуальной редакции документа не прописаны расходы на ужесточение пограничного контроля на южной границе США, на чем настаивает доминирующая в нижней палате Конгресса США Республиканская партия.

Комплексы ATACMS могут войти в следующий пакет помощи Украине

Представители оборонного ведомства сообщили NBC News, что у США ограниченные запасы комплексов ATACMS и что они вряд ли отправят их в Украину без денег на пополнение собственных запасов. При этом, если Конгресс одобрит выделение дополнительных средств на помощь Украине, ракеты ATACMS большей дальности могут войти в один из первых пакетов военной помощи, профинансированных из этих средств, сообщили источники телеканала. Если финансирование будет одобрено - в США имеются и артиллерия, и боеприпасы, готовые к немедленной отправке в Украину, добавили чиновники.

Они не исключили, что Вашингтон может попросить союзников передать ракеты Украине и пополнить их запасы. Белый дом к моменту публикации не предоставил NBC News своего комментария. В заявлении официального представителя Пентагона на эту тему говорится: "Без принятия дополнительного законопроекта (о финансировании. - Ред.) у нас в настоящее время нет пакета помощи в сфере безопасности для Украины. В то же время я не буду спекулировать на тему содержания будущих пакетов, если законопроект будет принят".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал журналистам, что 17 февраля во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на Мюнхенской конференции по безопасности он "провел много времени, приводя аргументы в пользу ATACMS". Как уточнил Кулеба, Украине нужна модель этого комплекса с дальностью 300 км, с ее помощью ВСУ могли бы уничтожить цепочки логистики и снабжения российской армии далеко за линией фронта.

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