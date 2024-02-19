Зеленский: Россия пользуется задержками в помощи Украине

Владимир Зеленский посетил позиции украинских войск под Купянском. По его словам, на некоторых участках фронта очень тяжелая ситуация. При этом РФ пользуется задержками в предоставлении помощи для ВСУ, указал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска пользуются задержками в предоставлении помощи Украине, стянув на фронт большое количество резервов. "Сейчас очень тяжелая ситуация на нескольких частях фронта, именно там, где российские войска сосредоточили максимум резервов", - заявил глава украинского государства в понедельник, 19 февраля, в вечернем видеообращении к согражданам после посещения позиций ВСУ на купянском направлении в Харьковской области.

"Они пользуются задержками в помощи Украине и это очень ощутимые вещи: дефицит артиллерии, потребность во фронтовой ПВО и в большей дальнобойности нашего оружия", - указал Зеленский, добавив, что Киев усиленно работает с партнерами, "чтобы восстановить и продлить поддержку".

Отдельно Зеленский поблагодарил всех украинцев и компании, которые уже наладили производство оружия, снарядов, дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

В пресс-службе офиса президента Украины сообщили, что Зеленский посетил батальонный командный пункт 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, выполняющей боевые задачи по обороне Купянска.

Смотрите также: