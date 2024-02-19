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Зеленский: Россия пользуется задержками в помощи Украине

Евгений Жуков
19 февраля 2024 г.

Владимир Зеленский посетил позиции украинских войск под Купянском. По его словам, на некоторых участках фронта очень тяжелая ситуация. При этом РФ пользуется задержками в предоставлении помощи для ВСУ, указал президент.

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Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)
Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ под Купянском (фото из архива)Фото: Ukrainian Presidential/ZUMA Wire/IMAGO

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска пользуются задержками в предоставлении помощи Украине, стянув на фронт большое количество резервов. "Сейчас очень тяжелая ситуация на нескольких частях фронта, именно там, где российские войска сосредоточили максимум резервов", - заявил глава украинского государства в понедельник, 19 февраля, в вечернем видеообращении к согражданам после посещения позиций ВСУ на купянском направлении в Харьковской области.

"Они пользуются задержками в помощи Украине и это очень ощутимые вещи: дефицит артиллерии, потребность во фронтовой ПВО и в большей дальнобойности нашего оружия", - указал Зеленский, добавив, что Киев усиленно работает с партнерами, "чтобы восстановить и продлить поддержку".

Отдельно Зеленский поблагодарил всех украинцев и компании, которые уже наладили производство оружия, снарядов, дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

В пресс-службе офиса президента Украины сообщили, что Зеленский посетил батальонный командный пункт 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, выполняющей боевые задачи по обороне Купянска.

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