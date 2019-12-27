 Пентагон выделил Украине 125 млн долларов военной помощи | Новости из Германии о Европе | DW | 02.03.2021

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Европа

Пентагон выделил Украине 125 млн долларов военной помощи

США предоставляют Киеву очередной пакет помощи для повышения обороноспособности Украины. Еще 150 млн будут выделены при проведении страной требуемых реформ.

Военные патрульные катера типа Mark VI

Военные патрульные катера типа Mark VI

Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине на сумму 125 млн долларов для повышения обороноспособности страны. В сообщении ведомства, опубликованном в понедельник, 1 марта, указывается, что средства выделяются в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины и будут направлены на обучение бойцов, приобретение снаряжения и помощь военных советников.

Это позволит украинским силам "защищать территориальную целостность страны, обеспечивать безопасность границ и повысить оперативную совместимость с НАТО", - отмечается в пресс-релизе.

Чтобы Украина защищалась от российской агрессии

В Пентагоне подчеркивают, что этот шаг подтверждает приверженность США "предоставлению оборонительного летального оружия, которое позволит Украине более эффективно защитить себя от российской агрессии".

Выделяемые средства будут использованы, в частности, на закупку двух патрульных катеров типа Mark IV и передачу Украине противоартиллерийских радаров и боевой техники тактического назначения.

Оставшиеся 150 миллионов долларов, выделенные Конгрессом США в 2021 финансовом году, будут предоставлены после того, как Пентагон при взаимодействии с Госдепартаментом удостоверится в том, что Киев добился достаточного прогресса в проведении ключевых реформ в сфере обороны. Минобороны США призывает Украину продолжать проведение реформ для усиления гражданского контроля над вооруженными силами, повышения прозрачности и подотчетности в оборонной промышленности и закупках, а также модернизации оборонного сектора в других ключевых областях в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

Начиная с 2014 года США выделили Украине уже более 2 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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