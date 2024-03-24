Байден одобрил бюджет, защищающий США от "шатдауна"

Госорганы США получили финансирование до конца сентября, в то время как в Конгрессе продолжаются споры о помощи Украине.

Президент США Джо Байден в последний момент подписал закон о компромиссном финансировании ряда федеральных ведомств страны до конца сентября на сумму 1,2 трлн долларов. Об этом в субботу, 23 марта, сообщается на официальном сайте Белого дома.

Компромиссный вариант финансирования госорганов США был одобрен в Палате представителей лишь в пятницу, 22 марта, - за день до предполагаемого начала "шатдауна", во время которого государственные ведомства прекращают работу из-за отсутствия финансирования. В то же время для Конгресса США это был последний день работы перед двухнедельными каникулами - если бы проект не был принят, к его рассмотрению вернулись бы лишь в начале апреля.

Принятию бюджета ранее препятствовали ультраправые республиканцы в нижней палате Конгресса, где они составляют большинство.

По словам Байдена, в итоговом тексте документа "ни одна из сторон не получила того, чего хотела", но он "расширяет доступ к уходу за детьми, инвестирует в исследования рака, финансирует лечение психических заболеваний и наркозависимости, продвигает американское лидерство за рубежом и предоставляет ресурсы для защиты границ". Республиканцы выступали за то, чтобы серьезно сократить траты на эти сферы, заявил Байден.

Президент США отметил, что подписанный документ не ставит точку в спорах об оборонном бюджете, которые ведутся еще с осени 2023 года из-за пункта о выделении около 60 млрд долларов военной помощи Украине в текущем финансовом году, заканчивающемся 30 сентября. После атаки ХАМАС на Израиль 7 октября в проект бюджета также был добавлен пункт о выделении средств для Израиля.

США рассматривают и альтернативы подобному финансированию помощи Украине - к примеру, выпуск облигаций, которые могут быть обеспечены прибылью от 280 млрд долларов активов РФ, замороженных странами G7 и Евросоюзом, писало в конце марта агентство Bloomberg. Вместе с тем Вашингтон продолжает поддерживать Киев, но в намного меньших объемах, чем это было ранее. По оценке Пентагона, уже в ближайшем будущем это может создать серьезные проблемы для Украины - вплоть до потери городов из-за атак РФ.

Республиканцы поссорились из-за компромиссного бюджета

Подписание документа в Палате представителей вызвало споры среди членов самой Республиканской партии. Так, близкая к экс-президенту США Дональду Трампу ультраправая республиканка Марджори Тейлор Грин обвинила в "предательстве" спикера Палаты представителей и своего сопартийца Майка Джонсона после того, как тот пошел на компромисс с демократами.

Сам Джонсон при этом в прошлом неоднократно отказывался от одобрения вариантов бюджета США, в которых были заложены средства на помощь Украине в ее борьбе с российским полномасштабным вторжением, а также на поддержку Израиля в его операции против ХАМАС.

По словам Грин, она уже подала запрос об отставке Джонсона с должности спикера Палаты представителей. Схожим образом несколько месяцев назад от должности был отстранен предшественник Джонсона Кевин Маккарти - ультраправые республиканцы также обвинили его в уступках демократам. Сменивший его на посту Джонсон пользовался поддержкой именно ультраправого "лагеря" среди республиканцев.

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