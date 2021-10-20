Федеральная земля Саксония

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В этом доме в Лейпциге в 1785 году были написаны строки, позже ставшие текстом гимна объединенной Европы - ода "К радости" Фридриха Шиллера.
В Дрездене - мировая премьера. Известную картину голландского мастера Яна Вермеера теперь можно увидеть в том виде, в котором ее задумал сам художник.
История этого горнодобывающего региона насчитывает восемь столетий. В Германии их называют Рудными горами (Erzgebirge), Крушне-Гори (Krušnohoří) - в соседней Чехии.
На Эльбе насчитывается более сотни мостов - от очень маленьких в самом начале реки в Чехии до очень больших в Гамбурге. Пожалуй, самый красивый из них находится в Дрездене.
Сразу после завершения строительства жители Дрездена придумали ему свое собственное название - "Голубое чудо".
Об экстренных дотациях в размере более чем 300 миллионов евро объявил министр финансов Германии Олаф Шольц. Он пообещал помочь пострадавшим от наводнения на западе ФРГ быстро и без бюрократических проволочек.
Эти львята появились на свет в Лейпциге около четырех месяцев назад. Теперь к ним можно и даже следует обращаться по имени.
Британская компания открывает в Германии глобальный центр инноваций в области сотовой связи. В Крыму импортозамещением займутся новая кафедра госуниверситета и "Воентелеком".
Зачем разрисовывать ульи комиксами? Чтобы пчелам было веселей собирать мед?
Ксенофобское движение Pegida усиливает раскол между демократическими и экстремистскими позициями в общественном дискурсе, заявило ведомство по охране конституции Саксонии.
Крибштайн сохранил свой готический характер, хотя некоторые части замка подвергались реконструкции, перестраивались и расширялись.
В Германии - много разных "Швейцарий", но самая первая и знаменитая находится недалеко от саксонской столицы - Дрездена.
На таких плавучих платформах, засыпанных гравием, речные чайки смогут спокойно выводить потомство - подальше от енотов и других форс-мажоров.
Королева зимних цветов - так немцы называют камелии. Эти фотографии сделаны сейчас около столицы Саксонии - Дрездена, где проходит выставка предвестников весны.
В Саксонии завершили ремонт знаменитого Чертова моста - Ракотцбрюкке. Через пару месяцев в парке Кромлау снова можно будет фотографировать, как он отражается в воде.
Этот золотистый такин появился на свет в Дрезденском зоопарке в конце февраля. Представляем первую фотосессию.
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