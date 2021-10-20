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Федеральная земля Саксония

Leipzig-Gohlis (Sachsen), Deutschland. Schillerhaus, um 1895. Das Schillerhaus ist ein ehemaliges Bauernhaus im Leipziger Stadtteil Gohlis. Im Obergeschoss des Hauses lebte Friedrich Schiller im Sommer 1785. Fotografie von Hermann Vogel, 18241904.

Обнимитесь, миллионы! Где был написан гимн Европы (фото) 20.10.2021

В этом доме в Лейпциге в 1785 году были написаны строки, позже ставшие текстом гимна объединенной Европы - ода "К радости" Фридриха Шиллера.
Girl reading a letter by an open window *oil on canvas *83 x 64.5 cm *ca. 1659

Купидон Вермеера наконец-то вновь увидел свет. Посмотрите на сенсацию! 10.09.2021

В Дрездене - мировая премьера. Известную картину голландского мастера Яна Вермеера теперь можно увидеть в том виде, в котором ее задумал сам художник.
29.06.2019, Sachsen, Olbernhau: Berg- und Hüttenknappschaften kommen in der Saigerhütte in Olbernhau zusammen, die nun auch Teil des Welterbes ist. Die Unesco hat die Montanregion Erzgebirge als Weltkulturerbe anerkannt. Das Komitee nahm das historische Bergbaugebiet in Sachsen und Böhmen auf seiner Sitzung in Aserbaidschan in die Liste schützenswerten Erbes der Welt auf. Foto: Wolfgang Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Рудные горы - родина талеров и долларов (фотогалерея) 28.08.2021

История этого горнодобывающего региона насчитывает восемь столетий. В Германии их называют Рудными горами (Erzgebirge), Крушне-Гори (Krušnohoří) - в соседней Чехии.
Hell leuchtet am Freitag (25.11.2011) in Dresden die Loschwitzer Brücke, besser bekannt unter dem Namen Blaues Wunder. 60 LED-Strahler machen die Konturen der Brücke sichtbar. Im Sommer wird das Licht 1 Uhr ausgeschaltet, im Winter ist die Brücke bis 23 Uhr beleuchtet. Für die Installation gab die Stadt 130 000 Euro inklusive Planung aus. Foto: Arno Burgi/lsn | Verwendung weltweit

"Голубое чудо" - самый красивый мост через Эльбу (фотогалерея) 23.07.2021

На Эльбе насчитывается более сотни мостов - от очень маленьких в самом начале реки в Чехии до очень больших в Гамбурге. Пожалуй, самый красивый из них находится в Дрездене.
Das „Blaue Wunder“ in Dresden. Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:00770-Dresden-1898-Blasewitz,_Loschwitzer_Br%C3%BCcke_(Blaues_Wunder)-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg

Самый фотогеничный мост Саксонии 23.07.2021

Сразу после завершения строительства жители Дрездена придумали ему свое собственное название - "Голубое чудо".
17.07.2021+++ ID 339 Land unter in Selbitz. Katastrophale Zustände in der bayrischen Gemeinde. So ein Hochwasser haben die Menschen hier noch nicht erlebt. Mitarbeiter einer Firma sind von den Wassermassen eingeschlossen. Autos hat es weggespült. Anwohner schütten das Wasser mit Eimern aus ihren Wohnungen, schlichten Standsäcke. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, das THW unterstützt. Der Ort wird teilweise abgeriegelt. Es gibt unzählige Einsatzstellen. Schwere Unwetter gingen vor gut einer Stunde im bayrischen Selbitz nieder. Enorme Regenmengen gingen in der Gegend um Selbnitz nieder. Gut 70 Liter auf dem Quadratmeter in kurzer Zeit gingen nieder. Der Ort wurde komplett überflutet, Autos werden mitgerissen. Häuser sind teilweise von

Берлин предоставит пострадавшим от наводнения срочную помощь 18.07.2021

Об экстренных дотациях в размере более чем 300 миллионов евро объявил министр финансов Германии Олаф Шольц. Он пообещал помочь пострадавшим от наводнения на западе ФРГ быстро и без бюрократических проволочек.
Die Löwenjungen im Zoo Leipzig kuscheln sich um Löwenmutter Kigali. Mit einer kleinen Taufzeremonie haben die vier Löwenbabys am Vormittag ihre Namen erhalten. Die beiden kleinen Katzen und die beiden Kater heißen jetzt Jasira, Juma, Kossi und Kiyan. Die Namen wurden aus 8500 Vorschlägen ausgewählt. +++ dpa-Bildfunk +++

Великолепная четверка! Лейпцигским львятам дали имена (фото) 01.07.2021

Эти львята появились на свет в Лейпциге около четырех месяцев назад. Теперь к ним можно и даже следует обращаться по имени.
5G-Mobilfunkmast von Vodafone, Sendemast für mobiles Breitband, Ratingen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa

Vodafone будет разрабатывать 6G в Дрездене, а "Ростех" - 5G в Севастополе 31.05.2021

Британская компания открывает в Германии глобальный центр инноваций в области сотовой связи. В Крыму импортозамещением займутся новая кафедра госуниверситета и "Воентелеком".
Imker Sebastian Habel, steht während eines Pressetermins zum Projekt Palais.Bienen mit Imkerhut und Smoker an den von Künstler Josef Panda bemalten Bienenbeuten vor der historischen Altstadtkulisse mit der Frauenkirche (l-r), dem Ständehaus, dem Rathaus und der Hofkirche. Seit 2020 sind 200.000 Bienen ein fester Bestandteil des Palais Sommer Festivals. In vier Bienenbeuten werden die Honigbienen das Elbufer bewohnen.

В Дрездене установили дизайнерские ульи для дворцовых пчел (фото) 10.05.2021

Зачем разрисовывать ульи комиксами? Чтобы пчелам было веселей собирать мед?
Schild, Polizei, Demo, PEGIDA, Hogesa, Antifa, Hooligans, Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Саксонии признали экстремистским движение Pegida 07.05.2021

Ксенофобское движение Pegida усиливает раскол между демократическими и экстремистскими позициями в общественном дискурсе, заявило ведомство по охране конституции Саксонии.
Burg Kriebstein erhebt sich am 17.09.2015 über der Zschopau in Sachsen. Die über 600 Jahre alte Anlage gilt als die schönste Ritterburg Sachsens und diente bereits mehrfach als Filmkulisse für Märchenverfilmungen. Foto: Jan Woitas/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Крибштайн - самый красивый рыцарский замок Саксонии 12.04.2021

Крибштайн сохранил свой готический характер, хотя некоторые части замка подвергались реконструкции, перестраивались и расширялись.
Basteigebiet mit Basteibrücke im Elbsandsteingebirge zwischen Rathen und Wehlen, Dresden | Verwendung weltweit

Самая красивая немецкая "Швейцария" (фотогалерея) 11.04.2021

В Германии - много разных "Швейцарий", но самая первая и знаменитая находится недалеко от саксонской столицы - Дрездена.

17.03.2021 Feuerwehrleute schieben eine künstliche Insel mit einem Motorboot über den Stausee. Die rund 30 Quadratmeter große und zwei Tonnen schwere Plattform ist mit Kies belegt und soll Lachmöwen Brutplätze bieten. Die Bestände der Vögel gehen stark zurück, im Landkreis Zwickau etwa gibt es nur noch eine weitere natürliche Population. Der See wurde für die künstliche Brutinsel ausgewählt, weil es hier früher eine natürliche Population von Lachmöwen gab. Die schwimmende Insel wurde von einer Metallbaufirma in Mecklenburg-Vorpommern angefertigt und kostet rund 20 000 Euro. (Luftaufnahme mit Drohne) +++ dpa-Bildfunk +++

Гнезда чаек разоряют еноты. В Германии придумали, как решить проблему (фото) 19.03.2021

На таких плавучих платформах, засыпанных гравием, речные чайки смогут спокойно выводить потомство - подальше от енотов и других форс-мажоров.
In den Botanischen Sammlungen der Technischen Universität Dresden wird anlässlich der XVIII. Deutschen Kamelienblütenschau eine Blüte der Kameliensorte Tricolor ausgestellt. Vom 06. März bis 18. April 2021 findet in den Kamelienhäusern unter dem Motto Kamelien – die Blume des Winters läutet den Frühling ein die Kamelienblütenschau statt.

В Германии вовсю цветут камелии (фото) 17.03.2021

Королева зимних цветов - так немцы называют камелии. Эти фотографии сделаны сейчас около столицы Саксонии - Дрездена, где проходит выставка предвестников весны.
Rakotzbrücke oder auch Teufelsbrücke im Kromlauer Park, Kromlau, Sachsen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Красота из базальта. В Германии отремонтировали Чертов мост (фото) 12.03.2021

В Саксонии завершили ремонт знаменитого Чертова моста - Ракотцбрюкке. Через пару месяцев в парке Кромлау снова можно будет фотографировать, как он отражается в воде.
Ein Goldtakin-Jungtier steht im Zoo Dresden in seinem Gehege. Der Goldtakin-Bulle kam am 18. Februar 2021 zur Welt und zugleich die achte erfolgreiche Nachzucht der seltenen asiatischen Huftierart.

В Дрездене родился золотистый такин. Редкая очаровашка! (фото) 03.03.2021

Этот золотистый такин появился на свет в Дрезденском зоопарке в конце февраля. Представляем первую фотосессию.
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