 Страны G20 выделят более 21 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.06.2020

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Мир

Страны G20 выделят более 21 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом

Страны "большой двадцатки" направят более 21 миллиарда долларов на диагностику и терапию, создание вакцины против коронавируса и исследования.

Логотип G20 под председательством Саудовской Аравии

Страны "большой двадцатки" пообещали поддержать борьбу мирового сообещества с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19. "G20 вместе с приглашенными странами координировала глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19. На сегодняшний день члены Группы двадцати и приглашенные страны обязались выделить более 21 миллиарда долларов на поддержку финансирования глобального здравоохранения", - сообщила организация в субботу, 6 июня, на своем официальном сайте.

Эти средства будут направлены на диагностику, создание вакцины, терапию, а также исследования, связанные с новым коронавирусом. 

500 миллионов выделит Саудовская Аравия

Саудовская Аравия, в настоящее время председательствующая в G20, выделит 500 миллионов долларов для борьбы с пандемией коронавируса. Из них 150 миллионов должны быть направлены Коалиции по обеспечению готовности к эпидемиям и инновациям, еще 150 миллионов - Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации и 200 миллионов - другим организациям и программам в области здравоохранения.

По данным группы волонтеров Worldometer, во всем мире выявлено около 6,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, от последствий инфекции скончались около 400 тысяч человек.

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  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

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  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

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    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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