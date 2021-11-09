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Спецслужбы

29.07.2015 ***** epa04865044 A member of the Security Service of Ukraine (SBU) stands next to a screen showing alleged captured Russian officer Vladimir Starkov, during a news conference in Kiev, Ukraine, 29 July 2015. During a joint press conference the Head of the Security Service of Ukraine (SBU) Vasiliy Hrytsak and the Head of the State Border Service of Ukraine Viktor Nazarenko informed the media about recent arrest in eastern Ukraine, as they claim, one Russian army officer. At night on 25 July the Ukrainian border guards captured a truck with ammunition at the Berezove checkpoint in eastern Ukraine with two men in military uniforms. One of this men is Vladimir Starkov who is an officer of Russian army, according to the Head of the Security Service of Ukraine (SBU) Vasiliy Hrytsak. EPA/ROMAN PILIPEY Copyright: picture-alliance/epa/R. Pilipey

СБУ заявила о задержании бывшего руководителя тайной тюрьмы в Донецке 09.11.2021

В Киеве задержан бывший боевик "ДНР" и руководитель тюрьмы "Изоляция" в Донецке, сообщили в СБУ. По данным спецслужбы, мужчина непосредственно участвовал в убийствах и пытках пленных.
Die russische Flagge weht am 20.03.2014 auf dem Gebäude der Botschaft der Russischen Föderation in Berlin. Foto: Britta Pedersen/dpa |

Российский дипломат найден мертвым у посольства РФ в Берлине 05.11.2021

Погибший числился вторым секретарем посольства РФ в Берлине, но спецслужбы ФРГ подозревали его в связях с ФСБ, пишет Der Spiegel. Диппредставительство отказало во вскрытии тела, найденного в октябре.
Journalisten umgeben Kremlgegner Alexej Nawalny (M) in einem Flugzeug der Fluggesellschaft «Pobeda», mit dem er von Berlin Schönefeld aus nach Moskau fliegen will. Nawalny hielt sich für die Behandlung nach seiner Vergiftung für fast fünf Monate in Deutschland auf. Der 44-Jährige gilt als der prominenteste Gegner des russischen Präsidenten Putin. Nawalny will seinen politischen Kampf gegen Putin fortsetzen. +++ dpa-Bildfunk +++

The Insider: ФСБ признала подлинность биллингов из расследования об отравлении Навального 03.11.2021

Bellingcat и The Insider утверждают, что ФСБ признает подлинность биллингов телефонов сотрудников ведомства. Журналисты считают это опровержением слов Путина о "легализации материалов иностранных спецслужб".
+++++++++++++ Archiv +++++++++++++ Killer, Moerder, Krimineller, Mantel, Mafiakiller, Auftragskiller, Auftragsmoerder, Rache, Rachegelueste, rachsuechtig, Rachsucht, Schattenmann | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/Rudolf

Турецкая разведка назвала имя организатора покушений на чеченских диссидентов 03.11.2021

Как утверждают турецкие спецслужбы, задержанные в Турции россияне готовили нападения на чеченских оппозиционеров, следуя приказам депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова.
FILE PHOTO: FILE PHOTO: A Facebook logo is displayed on a smartphone in this illustration taken January 6, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo/File Photo

Основатель Gulagu.net сообщил об исчезновении его аккаунта в Facebook 02.11.2021

Правозащитный проект Gulagu.net сообщает о пытках в российских колониях. Основатель проекта Владимир Осечкин заявил, что из Facebook удалена его страница, и обвинил в этом российские спецслужбы.
Virus attack in city.

Спецслужбы США: Истоки COVID-19 могут остаться неизвестными 30.10.2021

Основными гипотезами остаются естественное происхождение вируса SARS-CoV-2 и его утечка из лаборатории, говорится в новом докладе разведки США. Версия появления ковида из-за разработки биооружия отвергается.
Handgranate mit dem Schriftzug extrem und Deutschlandfahne, Extremismus in Deutschland, Deutschland | handgranate with German flag, extremism in Germany, Germany | Verwendung weltweit

Спецслужбы Германии обеспокоены ростом числа экстремистов в униформе 27.10.2021

Спецслужбы ФРГ фиксируют усиление правоэкстремистских настроений в силовых структурах. Служба военной контрразведки расследует почти 1400 предполагаемых случаев проявления экстремизма в армии.

(191112) -- FARS, Nov. 12, 2019 () -- A man walks on the dried-up part of the Maharloo Lake in Fars Province, southern Iran, Nov. 11, 2019. A large part of Maharloo Lake has almost disappeared over the past years due to drought. (Photo by Ahmad Halabisaz/)

Разведслужбы США: Глобальное потепление - угроза нацбезопасности 22.10.2021

Это первый случай, когда спецслужбы США представили свою оценку последствиям изменения климата. Отчет опубликован примерно за десять дней до начала конференции ООН по климату в Глазго.

Stadt Wien - Kahlenberg Wien, 12. 04. 2021 Kahlenberg - Blick auf Wien Copyright Karl Schöndorfer TOPPRESS - 20210412_PD10676

Bloomberg: Германия подозревала австрийцев в шпионаже в пользу России 21.10.2021

Федеральная полиция Германии запрашивала у Австрии информацию о статусе расследования против двух разведчиков, подозреваемых в шпионаже в пользу России.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg gestures during an online news conference following a NATO Foreign Ministers video meeting following developments in Afghanistan at the NATO headquarters in Brussels, Friday, Aug. 20, 2021. NATO Foreign Ministers are meeting in a videoconference to assess the chaotic situation in Afghanistan and coordinate efforts to get nationals and key local staff out of the country. (AP Photo/Francisco Seco, Pool)

Генсек НАТО Столтенберг раскритиковал реакцию России на шпионский скандал 20.10.2021

По словам Йенса Столтенберга, решение России о закрытии бюро НАТО в Москве не содействует диалогу и взаимопониманию. В то же время генсек НАТО подчеркнул, что альянс будет и впредь искать диалога с Москвой.

ARCHIV - Aufnajhme vom 23.06.2013 zeigt Terminal F des Moskauer Flughafens Scheremetjewo, auf dem der amerikanische Geheimdienstspezialist Edward Snowden am Vortag mit einer Aeroflot-Maschine aus China gelandet ist. Snowden sitzt nach seiner Flucht aus Hongkong weiter im Transitbereich des Moskauer Flughafens fest - ohne gültige Papiere. Appelle aus Washington, den 30-Jährigen auszuliefern, verhallen in Moskau bisher ungehört. Photo: ITAR-TASS/ Anton Novoderezhkin/dpa (zu dpa Nervenkrieg um Snowden - US-Informant sitzt ohne Pass in Moskau fest vom 25.06.2013)

Главред "Комсомолки": Журналиста Можейко принудили вернуться в Минск 16.10.2021

Геннадий Можейко, написавший о застрелившем сотрудника КГБ минчанине, пытался вылететь из Шереметьево в Варшаву. Однако российские спецслужбы заявили, что он должен вернуться в Минск, сообщил Владимир Сунгоркин.
NATO-Hauptquartier zur Blauen Stunde in Bruessel. Bruessel, 04.12.2018. Bruessel Belgien *** NATO headquarters at Blue Hour in Brussels Brussels 04 12 2018 Brussels Belgium PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschelx

Очередной саммит НАТО состоится в Мадриде в июне 2022 года 08.10.2021

Участники Североатлантического альянса обсудят программу "НАТО 2030". Ее цель - сдерживание будущих угроз, в том числе "растущей агрессии России".
NATO Secretary General Jens Stoltenberg gestures during an online news conference following a NATO Foreign Ministers video meeting following developments in Afghanistan at the NATO headquarters in Brussels, Friday, Aug. 20, 2021. NATO Foreign Ministers are meeting in a videoconference to assess the chaotic situation in Afghanistan and coordinate efforts to get nationals and key local staff out of the country. (AP Photo/Francisco Seco, Pool)

Генсек НАТО обвинил Россию в злонамеренных действиях 07.10.2021

Россия наращивает "злонамеренную активность", поэтому НАТО необходимо действовать, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Ранее НАТО сократила миссию РФ при альянсе.
04.12.2019, Berlin: Passanten gehen an der russischen Botschaft in Berlin-Mitte vorbei. Nach dem mutmaßlichen Auftragsmord an einem Georgier in Berlin gibt es eine diplomatische Krise zwischen Deutschland und Russland. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Sie verfolgt den Anfangsverdacht, dass staatliche Stellen in Russland oder in der Teilrepublik Tschetschenien dahinterstecken. Die Bundesregierung wies zwei russische Diplomaten aus. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Welt am Sonntag: Россия отправила в Германию эксперта по дезинформации 26.09.2021

В год выборов в бундестаг в посольстве РФ в Берлине появился новый сотрудник - эксперт в сфере "реализации российских внешних интересов и дезинформации", сообщил немецкий еженедельник Welt am Sonntag.
16.09.21 *** Bewaffnete Polizisten stehen vor der Synagoge in Hagen. Nach dem Polizeieinsatz an der Synagoge in Hagen hat es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mehrere Festnahmen gegeben. +++ dpa-Bildfunk +++

В Хагене на западе Германии предотвратили теракт в синагоге 16.09.2021

Полиция на западе Германии сообщила о задержании четырех человек, в том числе 16-летнего подростка. По данным СМИ, об угрозе теракта ФРГ проинформировала иностранная спецслужба.
Smoke billows following Israeli airstrikes on Rafah in the southern Gaza Strip on September 12, 2021. - Israel launched airstrikes against Gaza, a source inside the enclave said. (Photo by SAID KHATIB / AFP) (Photo by SAID KHATIB/AFP via Getty Images)

Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел 12.09.2021

Израильские спецслужбы задержали четырех палестинцев, сбежавших из тюрьмы, на что ХАМАС отреагировал ракетным обстрелом территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по подземной инфраструктуре боевиков.
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