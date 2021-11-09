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В Киеве задержан бывший боевик "ДНР" и руководитель тюрьмы "Изоляция" в Донецке, сообщили в СБУ. По данным спецслужбы, мужчина непосредственно участвовал в убийствах и пытках пленных.
Погибший числился вторым секретарем посольства РФ в Берлине, но спецслужбы ФРГ подозревали его в связях с ФСБ, пишет Der Spiegel. Диппредставительство отказало во вскрытии тела, найденного в октябре.
Bellingcat и The Insider утверждают, что ФСБ признает подлинность биллингов телефонов сотрудников ведомства. Журналисты считают это опровержением слов Путина о "легализации материалов иностранных спецслужб".
Как утверждают турецкие спецслужбы, задержанные в Турции россияне готовили нападения на чеченских оппозиционеров, следуя приказам депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова.
Правозащитный проект Gulagu.net сообщает о пытках в российских колониях. Основатель проекта Владимир Осечкин заявил, что из Facebook удалена его страница, и обвинил в этом российские спецслужбы.
Основными гипотезами остаются естественное происхождение вируса SARS-CoV-2 и его утечка из лаборатории, говорится в новом докладе разведки США. Версия появления ковида из-за разработки биооружия отвергается.
Спецслужбы ФРГ фиксируют усиление правоэкстремистских настроений в силовых структурах. Служба военной контрразведки расследует почти 1400 предполагаемых случаев проявления экстремизма в армии.
Это первый случай, когда спецслужбы США представили свою оценку последствиям изменения климата. Отчет опубликован примерно за десять дней до начала конференции ООН по климату в Глазго.
Федеральная полиция Германии запрашивала у Австрии информацию о статусе расследования против двух разведчиков, подозреваемых в шпионаже в пользу России.
По словам Йенса Столтенберга, решение России о закрытии бюро НАТО в Москве не содействует диалогу и взаимопониманию. В то же время генсек НАТО подчеркнул, что альянс будет и впредь искать диалога с Москвой.
Геннадий Можейко, написавший о застрелившем сотрудника КГБ минчанине, пытался вылететь из Шереметьево в Варшаву. Однако российские спецслужбы заявили, что он должен вернуться в Минск, сообщил Владимир Сунгоркин.
Участники Североатлантического альянса обсудят программу "НАТО 2030". Ее цель - сдерживание будущих угроз, в том числе "растущей агрессии России".
Россия наращивает "злонамеренную активность", поэтому НАТО необходимо действовать, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Ранее НАТО сократила миссию РФ при альянсе.
В год выборов в бундестаг в посольстве РФ в Берлине появился новый сотрудник - эксперт в сфере "реализации российских внешних интересов и дезинформации", сообщил немецкий еженедельник Welt am Sonntag.
Полиция на западе Германии сообщила о задержании четырех человек, в том числе 16-летнего подростка. По данным СМИ, об угрозе теракта ФРГ проинформировала иностранная спецслужба.
Израильские спецслужбы задержали четырех палестинцев, сбежавших из тюрьмы, на что ХАМАС отреагировал ракетным обстрелом территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по подземной инфраструктуре боевиков.
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