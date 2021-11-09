Спецслужбы

Генсек НАТО Столтенберг раскритиковал реакцию России на шпионский скандал

По словам Йенса Столтенберга, решение России о закрытии бюро НАТО в Москве не содействует диалогу и взаимопониманию. В то же время генсек НАТО подчеркнул, что альянс будет и впредь искать диалога с Москвой.