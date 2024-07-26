Спецслужбы РФ читают соцсети чиновников ФРГ для вербовки

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ предупредило об усилении диверсионной деятельности РФ в Европе, в частности, об анализе соцсетей немецких чиновников.

Российские спецслужбы анализируют страницы немецких чиновников в социальных сетях, чтобы "выявить людей, которые могут быть восприимчивы к российским попыткам оказать на них влияние". Об этом говорится в докладе "Рекомендации по обеспечению безопасности экономики", опубликованном на официальном сайте Федерального ведомства по охране конституции (BfV) ФРГ в четверг, 25 июля.

Ведомство также пришло к выводу, что российская диверсионная деятельность в Европе усилилась, а ее интенсивность зависит от хода войны в Украине и отношений Москвы со странами Запада.

В докладе говорится, что пророссийские хакеры продолжают атаковать сайты различных немецких ведомств и компаний. Однако, как правило, их действия приводят лишь к временному ограничению доступа к интернет-страницам.

По данным BfV, российские агенты также совершают поджоги на территории Германии и других европейских стран. Кроме того, силовики расследуют случаи вандализма и пропагандистской деятельности, к которым могут быть причастны спецслужбы РФ. Подобные операции выполняют "преимущественно молодые, русскоговорящие, идеологически пророссийски настроенные и необученные" агенты "низшего уровня", которых также вербуют через социальные сети и мессенджеры.

ФРГ готовится к диверсиям российских спецслужб

В середине апреля 2024 года в баварском городе Байройт полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в подготовке диверсий в Германии по заданию российских спецслужб. По словам генерального прокурора ФРГ, их задача, в частности, заключалась в том, чтобы "подорвать военную поддержку, оказываемую Германией Украине".

10 июля американский телеканал CNN со ссылкой на источник в военных кругах также сообщал, что военные базы США в Европе привели в состояние повышенной готовности в конце июня в связи с информацией о том, что "поддерживаемые Россией субъекты" могут готовить против них диверсии. Например, на базе в Штутгарте, где размещается штаб-квартира Европейского командования вооруженных сил США, впервые за 10 лет защита была усилена до уровня "Чарли". Этот уровень используется только, когда "происходит инцидент или имеются разведданные, указывающие на вероятность теракта или нападения на военный персонал или объекты".