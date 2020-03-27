 Солист Rammstein сдал тест на коронавирус с отрицательным результатом | Новости из Германии о Германии | DW | 28.03.2020

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Германия

Солист Rammstein сдал тест на коронавирус с отрицательным результатом

У Тилля Линдемана не COVID-19, а воспаление легких, пишет Bild. Его тест на коронавирус - отрицательный, сообщила группа Rammstein.

Тилль Линдеман

Тилль Линдеман

Тест на коронавирус фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдемана (Till Lindemann) показал отрицательный результат. Об этом сообщается на странице группы в Facebook вечером в пятницу, 27 марта.

Накануне музыкант был госпитализирован согласно рекомендации врача и провел ночь в отделении интенсивной терапии одной из берлинских больниц, говорится в сообщении. Уже вечером 27 марта Линдемана перевели из этого отделения в связи с улучшением его состояния.

О том, что у музыканта появились осложнения после коронавирусной инфекции, 27 марта написало издание Bild. Через некоторое время оно опровергло эту информацию, указав, что у Тилля Линдемана воспаление легких.

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  • Ноты Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Ноты для домашнего музицирования

    К своему 21-летию в 2015 году группа Rammstein издала сборник нот "XXI Notenbuch Klavier". Он содержит 13 композиций из шести альбомов - в обработке для вокала и фортепиано. Подобным образом нес свою музыку в массы и Вагнер: до появления пластинок и дисков его арии исполнялись обывателями на домашних клавесинах.

  • Рукописный текст

    Вагне(Р)амштайн

    Тексты на немецком языке

    Вагнер сам сочинял тексты для своих опер. Сегодня вряд ли стоит по ним учить немецкий язык - чересчур витиевато и высокопарно изъясняются оперные персонажи. А вот лирика Rammstein вполне сгодится для этих целей. В интернете есть порталы, где прямо так и говорится: "Учите немецкий с группой Rammstein"!

  • Знак запрещено на нотах Вагнера

    Вагне(Р)амштайн

    На мушке у цензоров

    На продажи некоторых треков Rammstein критики то и дело пытались ввести ограничения - как правило, без успеха. Вагнер неофициально запрещен в Израиле, а причиной тому - антисемитизм композитора и его популярность среди нацистов.

    Автор: Рик Фулкер, Элла Володина


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