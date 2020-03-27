Солист Rammstein сдал тест на коронавирус с отрицательным результатом

Тест на коронавирус фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдемана (Till Lindemann) показал отрицательный результат. Об этом сообщается на странице группы в Facebook вечером в пятницу, 27 марта.
Накануне музыкант был госпитализирован согласно рекомендации врача и провел ночь в отделении интенсивной терапии одной из берлинских больниц, говорится в сообщении. Уже вечером 27 марта Линдемана перевели из этого отделения в связи с улучшением его состояния.
О том, что у музыканта появились осложнения после коронавирусной инфекции, 27 марта написало издание Bild. Через некоторое время оно опровергло эту информацию, указав, что у Тилля Линдемана воспаление легких.
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Ужасы
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Тексты на немецком языке
Вагнер сам сочинял тексты для своих опер. Сегодня вряд ли стоит по ним учить немецкий язык - чересчур витиевато и высокопарно изъясняются оперные персонажи. А вот лирика Rammstein вполне сгодится для этих целей. В интернете есть порталы, где прямо так и говорится: "Учите немецкий с группой Rammstein"!
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На мушке у цензоров
На продажи некоторых треков Rammstein критики то и дело пытались ввести ограничения - как правило, без успеха. Вагнер неофициально запрещен в Израиле, а причиной тому - антисемитизм композитора и его популярность среди нацистов.
Автор: Рик Фулкер, Элла Володина