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Республика Таджикистан

Государство в Центральной Азии, расположенное в предгорьях Памира и граничащее с Афганистаном. Бывшая союзная республика СССР.

Республика Таджикистан - самое маленькое по площади государство Центральной Азии. Таджикистан граничит с Узбекистаном на западе и северо-западе, с Киргизией - на севере, с Китаем - на востоке, с Афганистаном - на юге. Столица республики - Душанбе. Государственный язык в стране - таджикский. Таджикистан - единственное персоязычное государство в бывшем Советском Союзе. Большинство населения республики - мусульмане-сунниты.

Tajik service members take part in a military parade near the border with Afghanistan in the town of Khorog (Khorugh), Tajikistan September 30, 2021. Press Service of President of Tajikistan/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Китай построит базу для спецназа МВД Таджикистана 28.10.2021

На строительство объекта в Таджикистане неподалеку от афганской границы Пекин выделяет 8,5 млн долларов. Душанбе готовится передать в собственность Китаю еще одну базу близ афганской границы.

Учения России и ее союзников у афганской границы (27.10.2021) 27.10.2021

Военные учения под руководством российских войск на афганской границе. Борьба с террористической угрозой или укрепление влияния в регионе?

Можно ли прививать от ковида детей: что говорят в Германии и США. DW Новости (27.10.2021) 27.10.2021

Сейчас, когда многие страны, в т.ч. Россию, накрыла четвертая волна, и власти все настойчивее призывают к вакцинации, снова встал вопрос о прививках для детей. Можно ли их прививать от ковида? В США вакцинацию для групп от 5 до 11 лет одобрили. Что думают об этом в самих США и Германии?
Treffen in Brüssel von Charles Michel und tadschikischen Präsident Emomali Rakhmon).

Глава Евросовета обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане 11.10.2021

Шарль Мишель и Эмомали Рахмон договорились об укреплении сотрудничества в различных сферах, в том числе по вопросам ситуации в Афганистане.
31.08.21 *** TOPSHOT - Taliban fighters sit on the back of a pick-up truck at the airport in Kabul on August 31, 2021, after the US has pulled all its troops out of the country to end a brutal 20-year war -- one that started and ended with the hardline Islamist in power. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

Боятся не талибов. Эксперты из ФРГ о страхах соседей Афганистана 23.09.2021

Как относятся к приходу талибов к власти в Афганистане его соседи по региону: Таджикистан, Узбекистан и Туркмения? Чего они боятся? Этому была посвящена дискуссия в Германии.
Fotos zum Thema Lage an der Grenze zwischen Tadschikistan und Afghanistan Abschnitt der Grenze Tadschikistan und Afghanistan Bild: Korrespondent in Duschanbe Galim Faskhutdinow im Juli 2015

Страны ОДКБ намерены укрепить защиту границы Таджикистана и Афганистана 16.09.2021

Кризис в Афганистане после захвата власти талибами существенно повлиял на обстановку в Центральноазиатском регионе, заявили лидеры стран ОДКБ в Душанбе.

Пандемия коронавируса: Путин на карантине, а что с детьми в российских школах? DW Новости (15.09.21) 15.09.2021

Путин ушел на самоизоляцию из-за случая ковида в его окружении. Ситуация в России в целом остается неблагополучной. За сутки выявили почти 19 тысяч заболевших ковидом. Что будет дальше? И как пандемия сказалась на работе московских школ?

Путин "отжимает" Беларусь у Лукашенко? DW Новости (09.09.2021) 09.09.2021

Александр Лукашенко уже в пятый раз за текущий год приехал на встречу к Владимиру Путину. Тема переговоров - программа интеграции двух стран. При этом, по словам Лукашенко, никакой речи о потере суверенитета Беларуси не идет. Однако у оппозиции подобное сближение Москвы и Минска вызывает большую тревогу.

Что рассказывает семья афганцев, сбежавшая от талибов в Таджикистан (09.09.2021) 09.09.2021

Мохаммед Ахмади - чиновник теперь уже бывшего афганского правительства и у него достаточно причин опасаться талибов. Но главная причина, почему он решил покинуть страну, - страх за будущее его четырех дочерей.
An der tajikisch-afghanischen Grenze Copyright: DW/Galym Fashutdinov Schlüsselwörter: Afghanistan, Flüchtlinge, Tajikistan, Duschanbe

Таджикистан не готов принимать большое число беженцев из Афганистана 02.09.2021

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода посетовал на отсутствие поддержки от мирового сообщества. Он заявил, что его страна способна принять лишь ограниченное число афганских беженцев.
6609479 28.07.2021 In this handout video grab released by the press service of the Central Military District, a military vehicle is seen near the Kharb-Maydon training ground, in Tajikistan. Russian units have completed the relocation of troops at the Kharb-Maydon training ground on the border with Afghanistan. About 1 thousand Russian servicemen will take part in the trilateral tactical exercise of the military contingents of Uzbekistan and Tajikistan, which will be held from August 5 to 10 in the south of Tajikistan. Editorial use only, no archive, no commercial use. Press Service of the Central Military District

Россия проводит в Таджикистане военные учения 30.08.2021

На горном полигоне Самбули около 500 военнослужащих РФ отрабатывают вопросы взаимодействия и сигналы управления. Еще 100 военных произвели пуски ракет по воздушным целям условного противника, сообщил ЦВО.
Heiko Maas (SPD), Außenminister, steigt in den Airbus A340 der Luftwaffe für den Flug nach Warschau. Maas will dort an Gedenkveranstaltungen zum 75. Jahrestag des Warschauer Aufstands teilnehmen. +++ dpa-Bildfunk +++

Глава МИД ФРГ летит в Турцию, Центральную Азию и Катар в связи с кризисом в Афганистане 29.08.2021

Хайко Мас посетит пять стран, играющих важную роль в урегулировании кризиса, возникшего после захвата Афганистана талибами. Он предложит помощь Узбекистану, Таджикистану и Пакистану.
Abbau der russischen Militärpräsenz in Tadschikistan - Gründe und Folgen. Foto: Galim Faskhutdinow

Россия усилила свою базу в Таджикистане противотанковыми комплексами 24.08.2021

Россия на фоне обострения ситуации в Афганистане усиливает свою военную базу в Таджикистане и проводит учения в Кыргызстане.

Афганское фиаско: что ждет Афганистан с талибами? DW Новости (17.08.2021) 17.08.2021

Афганистан живет в новых реалиях. "Талибан" после захвата власти во всей стране объявил всеобщую амнистию для госслужащих. А западные государства прилагают усилия, чтобы как можно быстрее эвакуировать своих граждан и афганцев, сотрудничавших с ЕС и НАТО.

Taliban fighters stand guard in front of the Hamid Karzai International Airport, in Kabul, Afghanistan, Monday, Aug. 16, 2021. Thousands of people packed into the Afghan capital's airport on Monday, rushing the tarmac and pushing onto planes in desperate attempts to flee the country after the Taliban overthrew the Western-backed government. (AP Photo/Rahmat Gul)

Афганистан: на каких условиях Россия протянет руку талибам 17.08.2021

На смену власти в Афганистане Россия, в отличие от Запада, реагирует спокойно. Москва готова сотрудничать с талибами, но на определенных условиях. Одно из них - безопасность Центральной Азии.

Кабул пал, талибы полностью контролируют Афганистан: катастрофа наступила? DW Новости (16.08.2021) 16.08.2021

Кабул был сдан без боя, исламское радикальное движение "Талибан" объявило, что полностью контролирует Афганистан. В международном аэропорту столицы афганцы в панике штурмуют самолеты, надеясь хоть как-то выбраться из страны.Что происходит в стране, которая так стремительно перешла под контроль талибов после вывода войск США и союзников?
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