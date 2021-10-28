Государство в Центральной Азии, расположенное в предгорьях Памира и граничащее с Афганистаном. Бывшая союзная республика СССР.
Республика Таджикистан - самое маленькое по площади государство Центральной Азии. Таджикистан граничит с Узбекистаном на западе и северо-западе, с Киргизией - на севере, с Китаем - на востоке, с Афганистаном - на юге. Столица республики - Душанбе. Государственный язык в стране - таджикский. Таджикистан - единственное персоязычное государство в бывшем Советском Союзе. Большинство населения республики - мусульмане-сунниты.
Сейчас, когда многие страны, в т.ч. Россию, накрыла четвертая волна, и власти все настойчивее призывают к вакцинации, снова встал вопрос о прививках для детей. Можно ли их прививать от ковида? В США вакцинацию для групп от 5 до 11 лет одобрили. Что думают об этом в самих США и Германии?
Путин ушел на самоизоляцию из-за случая ковида в его окружении. Ситуация в России в целом остается неблагополучной. За сутки выявили почти 19 тысяч заболевших ковидом. Что будет дальше? И как пандемия сказалась на работе московских школ?
Александр Лукашенко уже в пятый раз за текущий год приехал на встречу к Владимиру Путину. Тема переговоров - программа интеграции двух стран. При этом, по словам Лукашенко, никакой речи о потере суверенитета Беларуси не идет. Однако у оппозиции подобное сближение Москвы и Минска вызывает большую тревогу.
Мохаммед Ахмади - чиновник теперь уже бывшего афганского правительства и у него достаточно причин опасаться талибов. Но главная причина, почему он решил покинуть страну, - страх за будущее его четырех дочерей.
Афганистан живет в новых реалиях. "Талибан" после захвата власти во всей стране объявил всеобщую амнистию для госслужащих. А западные государства прилагают усилия, чтобы как можно быстрее эвакуировать своих граждан и афганцев, сотрудничавших с ЕС и НАТО.
Кабул был сдан без боя, исламское радикальное движение "Талибан" объявило, что полностью контролирует Афганистан. В международном аэропорту столицы афганцы в панике штурмуют самолеты, надеясь хоть как-то выбраться из страны.Что происходит в стране, которая так стремительно перешла под контроль талибов после вывода войск США и союзников?