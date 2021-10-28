Республика Таджикистан

Можно ли прививать от ковида детей: что говорят в Германии и США. DW Новости (27.10.2021)

Сейчас, когда многие страны, в т.ч. Россию, накрыла четвертая волна, и власти все настойчивее призывают к вакцинации, снова встал вопрос о прививках для детей. Можно ли их прививать от ковида? В США вакцинацию для групп от 5 до 11 лет одобрили. Что думают об этом в самих США и Германии?