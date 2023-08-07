Таджикистан: многоженство как способ выживания женщин

Многоженство становится все более распространенным явлением в Таджикистане. DW - о том, с чем это связано и какими могут быть последствия для женщин, ставших второй или третьей женой.

Распространение многоженства в Таджикистане в последние годы связывают как с ростом влияния религии на общество, так и с массовым отъездом за рубеж граждан, в основном молодых мужчин, в поисках заработка. В стране очень высок уровень бедности и трудно найти хорошо оплачиваемую работу. Согласно последнему докладу Института исследований Центральной Азии, около 70 процентов таджикских семей живут благодаря денежным переводам: почти 1 млн таджикских граждан, большинство из них - молодые мужчины, работают за границей.

Это одна из причин того, что многие таджикские женщины, оставшиеся после разводов без мужей, поддерживают право местных мужчин на многоженство, видя в этом единственную возможность материально обеспечить себя и своих детей. Особенно распространены браки с несколькими женами среди мужчин с высокими и средними доходами, включая чиновников и бизнесменов.

Официально государство не признает многоженство и угрожает нарушителям штрафами или исправительными работами, но на реальное положение дел чаще всего закрывают глаза. По шариату мусульманам позволяется иметь несколько жен, их союз освящает мулла, без официальной регистрации брака.

Почему женщины соглашаются стать второй или третьей женой?

Феминистка и дипломированный психолог Фируза Мирзоева, сотрудница таджикской организации "Общественное здоровье и права человека" поделилась с DW несколькими причинами распространения многоженства в стране. "Женщины готовы брать статус второй, третьей или четвертой жены, чтобы, так сказать, легализовать свою личную жизнь", - говорит она. И добавляет: "Это еще имеет и материальный аспект: у многих женщин в регионах, которые не получили высшего образования, а некоторые даже не окончили школу, единственный выход выжить материально - это быть, скажем так, принадлежностью мужчины".

Мирзоева привела пример Хатлонской и Согдийской областей, где "девочек с детства готовят к замужеству, и, соответственно, их образование рассматривается как нечто излишнее". По ее мнению, многоженство обеспечивает женщинам "безопасность", так как дает им определенный статус в обществе и защищает от "социальных притязаний".

"Общество негативно относится к незамужним и разведенным женщинам, считая их "старыми девами". "Даже если женщина успешна и независима, общество не одобряет ее", - подчеркивает правозащитница.

От несчастливого брака к успешному бизнесу

Амина родом из Исфары, но с родителями давно переехала в столицу. После окончания девятого класса, рассказывает молодая женщина, родители выдали ее замуж. "Мужа они выбирали за меня, я даже не знала, как он выглядит, но знала, что он старше меня на два года", - добавила Амина. Жили они в доме его родителей, провели два месяца вместе, после чего он уехал на заработки в Россию.

"В начале он раз в год приезжал на месяц, а потом перестал приезжать вообще. Вскоре я узнала, что он женился во второй раз и уже живет со своей новой семьей, - рассказывает Амина. - Тогда я приняла решение уйти от него, так как я и наши дети ему не нужны. Я решила, что он тоже мне не нужен". Родители мужа не отдали ей троих детей из-за отсутствия на тот момент у женщины материальных средств. Но, как отмечает Амина, она часто навещает их по сей день.

Не желая жить в бедности и одиночестве, Амина согласилась стать третьей женой 46-летнего мужчины, который "очень заботится о ней и помогает встать на ноги". По словам молодой женщины, он купил ей квартиру и машину, а через некоторое время помог создать собственный бизнес, и теперь у нее "есть свой салон красоты, а также магазин одежды". Амина считает, что больше ни в чем не нуждается, и забота второго мужа делает ее очень счастливой.

"Разведена, значит, пригодна быть только второй женой"

Уроженка Гиссарской области Манижа вышла замуж в 19 лет и через 4 месяца развелась из-за частых конфликтов со свекровью. "Таковы уж традиции: если ты разведена, то пригодна быть только второй женой, других вариантов судьба не дает. Семья и общество, к сожалению, больше меня не принимают", - рассказывает Манижа в беседе с DW.

Фото: Yegor Aleyev/ITAR-TASS/IMAGO

Сразу после развода, по словам Манижи, многие предлагали ей стать второй или третьей женой через "никах", мусульманский священный обряд вступления в брак, обещая обеспечивать ее финансово. "Сначала я отказывалась, так как еще не преодолела травму расставания с первым мужем, но из-за финансовых обстоятельств и отсутствия жилья мне пришлось подумать о предложениях." Вскоре Манижа стала второй женой местного чиновника. "К счастью, очень даже молодого, ему всего 27 лет", - отмечает она.

Новый муж проводит с Манижей три дня в неделю, а остальные дни находится в собственном доме с первой женой и двумя детьми. Первая жена, как рассказывает Манижа, в курсе их второго брака и не возражает.

"Быть второй женой - мой выбор, меня не принуждали. На данный момент я очень даже счастлива, что есть человек в моей жизни, который заботится обо мне. Против традиций и культуры никак не пойти, поэтому остается смириться с жизнью и благодарить Аллаха за все, что он мне дал," - отмечает она.

"Старая дева" не пригодна для первого брака"

Ситора - родом из Хатлонской области, работает в Душанбе и уже давно снимает комнату в столице. 29-летняя женщина состояла в отношениях, но они не увенчались успехом, и теперь она считает, что возраст не позволит ей стать первой женой.

Фото: Boaz Rottem/IMAGO

Поэтому Ситора рассматривает возможность стать второй женой: "Родители меня уже не примут, так как давно ожидают моего замужества. Мне некуда идти, моя маленькая зарплата не позволяет снимать комнату постоянно, особенно учитывая, что цены сильно растут, а зарплата остается мизерной".

Женщина давно мечтает о хороших условиях жизни, о том, чтобы завести своих детей и создать семью. "Я готова принять статус второй, третьей или четвертой жены. Если это поможет мне избежать одиночества и обеспечить будущим детям финансовую стабильность, то почему бы и нет?" - говорит она.

Ограничение прав и социальная неопределенность

Однако статус второй или третьей жены влечет за собой ограничение прав и социальную неопределенность для женщин. Без официальной регистрации брака женщины "в таких отношениях лишены юридической защиты и не имеют имущественных прав", отмечает Фируза Мирзоева. По ее словам, если в таком браке рождаются дети и они записываются на имя отца, то "только дети могут рассчитывать на какую-то финансовую и имущественную поддержку".

Как утверждает феминистка, многоженство представляет значительные риски для женщин, особенно в случае, если муж уходит или умирает, так как некому будет обеспечивать женщину или ее детей. "Целое поколение детей, рожденных в таких браках, сталкивается с предвзятым отношением к себе со стороны общества", - добавила она.

Фируза также указываeт на сложность социальных взаимоотношений, особенно между женщинами, находящимися в неравных позициях. "Первые жены часто относятся к этой ситуации отрицательно, но их финансовая зависимость от мужей ограничивает их влияние на принятие решений мужчинами", - отмечает она в беседе с DW.

"Власти вынуждены закрывать глаза на многоженство"

По мнению Мирзоевой, таджикские власти вынуждены закрывать глаза на многоженство из-за опасения, что серьезные попытки изменить ситуацию могут привести к экономической нищете множества женщин.

Если появятся какие-либо серьезные попытки изменить ситуацию, огромное число женщин останется за чертой бедности, в результате чего некоторые вынужденно займутся проституцией. Даже если часть из них сможет на этом зарабатывать достаточно денег на независимое существование, их не примут в обществе, считает феминистка.

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