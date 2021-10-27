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Реактор

16.11.2016 FILE PHOTO - General view of the construction site of the third-generation European Pressurised Water nuclear reactor (EPR) in Flamanville, France, November 16, 2016. REUTERS/Benoit Tessier/File photo

Инвестиции в атомную энергетику: зачем Франции мини-реакторы 27.10.2021

На фоне отказа многих стран от использования атомной энергии и вопреки критике экспертов Франция планирует вкладывать деньги в развитие ядерных мини-реакторов. Зачем это Парижу?

27.07.2021 In this satellite photo released by Planet Labs Inc., North Korea's main nuclear complex is seen in Yongbyon, North Korea, just north of the capital, Pyongyang, July 27, 2021. North Korea appears to have restarted the operation of its main nuclear reactor used to produce weapons fuels, the U.N. atomic agency said, as the North openly threatens to enlarge its nuclear arsenal amid long-dormant nuclear diplomacy with the United States. In the image, North Korea's 5-megawatt nuclear reactor is seen to the building to the north, while the experimental light water reactor is the building with the circular feature atop it to the south. (Planet Labs Inc. via AP)

КНДР сообщила об испытаниях крылатой ракеты дальнего действия 12.09.2021

Об успешном испытательном запуске Пхеньяном новой крылатой ракеты дальнего действия заявило северокорейское государственное информагентство KCNA.
This Tuesday, March 2, 2021 satellite image provided by Maxar Technologies shows a steam plant, left, and North Korea’s main atomic complex, right, in Yongbyon, North Korea. Smoke was observed emanating from the plant’s smokestack at various times from late February and early March. North Korea may be trying to extract plutonium to make more nuclear weapons at the complex, recent satellite photos indicated, weeks after leader Kim Jong Un vowed to expand his nuclear arsenal. (Satellite image ©2021 Maxar Technologies via AP)

МАГАТЭ: КНДР могла вновь запустить реактор в Йонбене 30.08.2021

По данным Международного агентства по атомной энергии, о запуске реактора в Йонбене может свидетельствовать сброс охлаждающей воды.
KRONSHTADT, ST PETERSBURG, RUSSIA - JULY 16, 2021: The Project 949AM nuclear-powered cruise missile submarine Orel takes part in a rehearsal for the Russian Navy Day main military parade in the Gulf of Finland. The parade is scheduled for 25 July 2021 in St Petersburg and Kronshtadt. Peter Kovalev/TASS

Российская атомная подлодка потеряла ход у берегов Дании 05.08.2021

Российский атомоход дрейфовал со скоростью 1,5 узла в сторону датского берега. Корабль ВМФ Дании предложил помощь, от которой российские моряки "вежливо отказались".

Секретный музей Чернобыля: "Приют одинокого дозиметриста" возле зоны отчуждения (26.04.2021) 26.04.2021

В "Приюте одинокого дозиметриста" на границе с зоной отчуждения нет китча, присущего массовому чернобыльскому туризму. Зато тут можно увидеть, как жили ликвидаторы-дозиметристы в 1986 году и потрогать реакторный графит.

35 лет после Чернобыля и будущее БелАЭС: зачем Лукашенко атом? | Ток-шоу "В самую точку" 12.04.2021

35 лет спустя после чернобыльской аварии в Беларуси достраивают второй реактор АЭС в Островце, первый уже запущен. Оправданны ли страхи ЕС перед БелАЭС? Об этом в ток-шоу DW "В самую точку".

News Bilder des Tages GRODNO REGION, BELARUS - AUGUST 7, 2020: A view of the Astravets Nuclear Power Plant located near the northwestern border of Belarus. Today the fuel charge of the reactor core begins in the first unit of BelAES. As part of the physical launch procedure, a total of 163 fuel rod assemblies are to be inserted into the core, with the main circulating pumps subsequently switched on to warm up the primary coolant loop until reaching design parameters. Natalia Fedosenko/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E2732

35 лет после Чернобыля и будущее БелАЭС: зачем Лукашенко атом? 10.04.2021

35 лет спустя после чернобыльской аварии в Беларуси достраивают второй реактор АЭС в Островце, первый уже запущен. Оправданы ли страхи ЕС перед БелАЭС? Об этом в ток-шоу DW "В самую точку".
11.10.2019, Weißrussland: GRODNO REGION, BELARUS - OCTOBER 11, 2019: A distant view of Belarusian nuclear power plant during an emergency exercise based around a scenario involving a reactor accident and emergency response including evacuation, sheltering, crisis management, and information exchange. Natalia Fedosenko/TASS Foto: Natalia Fedosenko/TASS/dpa |

На БелАЭС возобновлена выработка энергии 19.11.2020

Реактор первого энергоблока работает на 40% от номинальной мощности, продолжаются испытания его оборудования, сообщили в Минэнерго Беларуси. Ранее СМИ писали о взрывах трансформаторов напряжения.
07.08.2020, Belarus: GRODNO REGION, BELARUS - AUGUST 7, 2020: A view of the Astravets Nuclear Power Plant located near the northwestern border of Belarus. Today the fuel charge of the reactor core begins in the first unit of BelAES. As part of the physical launch procedure, a total of 163 fuel rod assemblies are to be inserted into the core, with the main circulating pumps subsequently switched on to warm up the primary coolant loop until reaching design parameters. Natalia Fedosenko/TASS Foto: Natalia Fedosenko/TASS/dpa |

В первом энергоблоке Белорусской АЭС запущена цепная реакция 11.10.2020

Реакторная установка на одном из двух энергоблоков Белорусской АЭС приведена в действие. Следующим этапом должно стать его подключение к энергосистеме страны, сообщили в Минэнерго страны.
2673610 08/04/2015 Workers are building the first Belarusian nuclear power plant (NPP) in the Grodno Region. picture-alliance/dpa/V. Tolochko

Мирный атом Лукашенко нервирует балтийских соседей Беларуси 07.08.2020

7 августа на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока. Старт работы станции вызывает серьезные опасения у соседей Беларуси, особенно у Литвы, пишет Константин Эггерт.
Employees work inside the ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) construction site where will be installed the Tokamak, a confinement device being developed to produce controlled thermonuclear fusion power, in Saint-Paul-les-Durance, southern France on October 10, 2018. (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Во Франции приступили к сборке международного термоядерного реактора ИТЭР 28.07.2020

На юге Франции стартовал заключительный этап строительства международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. В число партнеров проекта входит и "Росатом".
epa05105223 The flag of the International Atomic Energy Agency (IAEA) flies in front of the UN seat before the talks between the E3+3 (France, Germany, Britain, China, Russia, US) and Iran at Vienna International Centre in Vienna, Austria, 16 January 2016. The top diplomats of Iran, the United States and the European Union met in Vienna to clarify final remaining issues before the planned launch of a far-reaching nuclear deal that will end Iran's isolation. EPA/CHRISTIAN BRUNA +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

МАГАТЭ: Уровень радиации в Европе мог повыситься из-за реактора 03.07.2020

В МАГАТЭ полагают, что источником радиации мог быть либо активный реактор, либо реактор, находящийся на ремонте. В агентстве подчеркнули, что угрозы для экологии и людей нет.
ARCHIV 2011 *** Nuclear power plant Muehleberg in the canton of Berne, Switzerland, pictured on June 9, 2011. (KEYSTONE/Alessandro Della Bella) © picture-alliance/Keystone/A. della Bella

В Швейцарии выведена из эксплуатации первая из пяти АЭС 20.12.2019

Демонтаж АЭС в Мюлеберге продлится до 2034 года. Швейцария, после атомной аварии на АЭС "Фукусима", решила отказаться от строительства новых атомных реакторов.

5595495 19.07.2018 Testing the Burevestnik nuclear cruise missile. A screenshot from a video provided by the Russian Defense Ministry. The image is a handout courtesy of a third party. Editorial use only. Archiving, commercial use and use in advertising are prohibited. Ministry of defence of the Russian Federation Foto: Ministry of defence of the Russian Federation |

Ракетостроитель: "Буревестник" не даст России военного преимущества 29.08.2019

Над чем работали военные в Северодвинске 8 августа во время взрыва на полигоне? Если они испытывают ракету "Буревестник", то зря тратят время и жизни, уверен немецкий профессор.
5595500 19.07.2018 Testing the Burevestnik nuclear cruise missile. A screenshot from a video provided by the Russian Defense Ministry. The image is a handout courtesy of a third party. Editorial use only. Archiving, commercial use and use in advertising are prohibited. Ministry of defence of the Russian Federation Foto: Ministry of defence of the Russian Federation |

Взрыв в Северодвинске: "Кремль скрывает не радиацию, а технологию" 22.08.2019

После взрыва в Северодвинске, который повлек за собой всплеск радиации, перестали работать станции контроля международной системы мониторинга ядерных испытаний. Это не случайность, уверены эксперты.
ARCHIV - 26.02.2016, Belgien, Doel: Hinter der Windmühle von Doel bei Antwerpen steigt Dampf aus dem Kernkraftwerk Doel. Der belgische Atomreaktor Doel 1 ist wegen eines Lecks im Notkühlwasserkreislauf vorsichtshalber heruntergefahren worden. Nach Angaben des Betreibers Engie Electrabel vom 30.04.2018 hatte die undichte Stelle keinerlei Auswirkungen auf die Mitarbeiter, die Umwelt oder die Bevölkerung. Die belgische Atomaufsichtsbehörde (FANC) sprach von einem minimalen Leck, das «an sich keine Sicherheitsprobleme darstelle». Radioaktivität trat nicht aus. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Суд ЕС счел продление срока работы двух реакторов АЭС в Бельгии нарушением закона 29.07.2019

Бельгийские власти решили продлить на 10 лет работу двух реакторов АЭС "Дул". Суд Евросоюза в Люксембурге обязал Брюссель оценить постфактум их влияние на окружающую среду.
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