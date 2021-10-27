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На фоне отказа многих стран от использования атомной энергии и вопреки критике экспертов Франция планирует вкладывать деньги в развитие ядерных мини-реакторов. Зачем это Парижу?
Об успешном испытательном запуске Пхеньяном новой крылатой ракеты дальнего действия заявило северокорейское государственное информагентство KCNA.
По данным Международного агентства по атомной энергии, о запуске реактора в Йонбене может свидетельствовать сброс охлаждающей воды.
Российский атомоход дрейфовал со скоростью 1,5 узла в сторону датского берега. Корабль ВМФ Дании предложил помощь, от которой российские моряки "вежливо отказались".
В "Приюте одинокого дозиметриста" на границе с зоной отчуждения нет китча, присущего массовому чернобыльскому туризму. Зато тут можно увидеть, как жили ликвидаторы-дозиметристы в 1986 году и потрогать реакторный графит.
35 лет спустя после чернобыльской аварии в Беларуси достраивают второй реактор АЭС в Островце, первый уже запущен. Оправданны ли страхи ЕС перед БелАЭС? Об этом в ток-шоу DW "В самую точку".
35 лет спустя после чернобыльской аварии в Беларуси достраивают второй реактор АЭС в Островце, первый уже запущен. Оправданы ли страхи ЕС перед БелАЭС? Об этом в ток-шоу DW "В самую точку".
Реактор первого энергоблока работает на 40% от номинальной мощности, продолжаются испытания его оборудования, сообщили в Минэнерго Беларуси. Ранее СМИ писали о взрывах трансформаторов напряжения.
Реакторная установка на одном из двух энергоблоков Белорусской АЭС приведена в действие. Следующим этапом должно стать его подключение к энергосистеме страны, сообщили в Минэнерго страны.
7 августа на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока. Старт работы станции вызывает серьезные опасения у соседей Беларуси, особенно у Литвы, пишет Константин Эггерт.
На юге Франции стартовал заключительный этап строительства международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. В число партнеров проекта входит и "Росатом".
В МАГАТЭ полагают, что источником радиации мог быть либо активный реактор, либо реактор, находящийся на ремонте. В агентстве подчеркнули, что угрозы для экологии и людей нет.
Демонтаж АЭС в Мюлеберге продлится до 2034 года. Швейцария, после атомной аварии на АЭС "Фукусима", решила отказаться от строительства новых атомных реакторов.
Над чем работали военные в Северодвинске 8 августа во время взрыва на полигоне? Если они испытывают ракету "Буревестник", то зря тратят время и жизни, уверен немецкий профессор.
После взрыва в Северодвинске, который повлек за собой всплеск радиации, перестали работать станции контроля международной системы мониторинга ядерных испытаний. Это не случайность, уверены эксперты.
Бельгийские власти решили продлить на 10 лет работу двух реакторов АЭС "Дул". Суд Евросоюза в Люксембурге обязал Брюссель оценить постфактум их влияние на окружающую среду.
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