35 лет после Чернобыля и будущее БелАЭС: зачем Лукашенко атом? | Ток-шоу "В самую точку"

35 лет спустя после чернобыльской аварии в Беларуси достраивают второй реактор АЭС в Островце, первый уже запущен. Оправданны ли страхи ЕС перед БелАЭС? Об этом в ток-шоу DW "В самую точку".