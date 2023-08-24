Опасен ли сброс в океан радиоактивной воды с "Фукусимы-1"?

Через 12 лет после аварии на японской АЭС "Фукусима-1" власти в Токио начали сбрасывать в Тихий океан радиоактивную воду, использовавшуюся для охлаждения ядерных реакторов. DW - о возможных рисках.

Как оптимальным образом утилизовать загрязненную радиацией воду с АЭС "Фукусима-1", охлаждавшую три реактора, в которых произошло расплавление ядерного топлива после сильнейшего землетрясения и последовавшего за ним цунами? Объективное и профессиональное обсуждение этого вопроса весьма затруднено - в том числе, и потому, что доверие к компании Tepco - бывшему оператору разрушенной АЭС, и к правительству Японии, тесно связанному с атомной отраслью, крайне низкое. К этому не в последнюю очередь привели многочисленные скандалы и непрозрачная информационная политика. При этом осведомленность общественности о том, что же на самом деле японские власти начали сбрасывать в Тихий океан, зачастую столь же низкая. DW - о самых важных фактах.

АЭС "Фукусима-1": почему охлаждавшая реакторы вода сбрасывается в океан

Чтобы избежать еще худших последствий опустошительного цунами, вызванного землетрясением в марте 2011 года у берегов Японии, пришлось дополнительно охлаждать остановленные ядерные реакторы "Фукусимы-1", из которых выделяется остаточное тепло. Из-за этого ежедневно образуется около 170 тонн загрязненной тритием воды. Кроме того, на территории АЭС просачиваются дождевые и грунтовые воды.

Один из разрушенных реакторов АЭС "Фукусима-1", март 2013 года Фото: Japan Pool/AFP/Getty Images

На данный момент емкости для хранения отфильтрованной воды, использовавшейся для

охлаждения ядерных реакторов разрушенной "Фукусимы-1", заполнены. В 1046 резервуарах находятся 1343 млн. куб. м воды, содержащей тритий. После фильтрации и очищения от радионуклеидов эта вода считается безвредной, и японские власти намерены сбрасывать ее в Тихий океан по километровому туннелю. Предварительно разбавляя - на каждую тонну очищенной воды с тритием добавляют 1 200 тонн морской.

В качестве первой партии в течение 17 дней планируется слить в океан 7 800 тонн воды. По оценкам специалистов, сброс в общей сложности будет продолжаться 30 лет. На суше останутся отфильтрованные высокорадиоактивные остатки. Аргументированного ответа на вопрос, почему на земле нельзя и далее хранить эту воду, японские власти не дают.

Разрешено ли Японии сбрасывать охлаждавшую реакторы воду в океан

Японское ведомство по ядерному регулированию, а также Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрили планы по сбросу воды в Тихий океан. Япония соблюдает международные стандарты безопасности, утверждают в МАГАТЭ. И добавляют, что воздействие на человека и окружающую среду от утилизации радиоактивной воды будет "незначительным".

МАГАТЭ одобрило планы по сбросу радиоактивной воды в Тихий океан Фото: Sascha Steinach/dpa/picture alliance

На протяжении десятилетий на атомных электростанциях по всему миру, указывают в МАГАТЭ, принято регулярно сбрасывать в море загрязненную радиаций воду, охлаждавшую ядерные реакторы.

Однако экологи, рыбаки и представители стран-соседей Японии обвиняют Токио в преуменьшении уровня радиации в утилизируемой воде. Критики японских властей опасаются широкомасштабного загрязнения Тихого океана, возможного экологического ущерба, резкого снижения продаж рыбы и морепродуктов и огромного ущерба для своего имиджа.

Как происходит предварительная очистка сбрасываемой в океан воды

Перед сбросом грунтовые воды и загрязненная вода, охлаждавшая реакторы, проходят через систему фильтров ALPS (Advanced Liquid Processing System), которая способна отделить 62 радионуклида за исключением трития - радиоактивного изотопа водорода.

В таких резервуарах хранится загрязненная вода с разрушенной АЭС "Фукусима-1" Фото: Philip Fong/AFP/Getty Images

Поэтому компания Tepco планирует сбрасываемую воду разбавлять до такой степени, чтобы концентрация трития снизилась примерно до 1500 беккерелей на литр, что в семь раз меньше допустимой концентрации, установленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для питьевой воды. Если после фильтрации концентрация трития окажется слишком высокой, процесс очистки будет повторен, клятвенно заверяют в Tepco.

Насколько опасен тритий

Оставшийся тритий является радиоактивным изотопом водорода. Хотя он и радиоактивен, но далеко не так опасен, как цезий-137 или стронций-90. Это объясняется тем, что от трития идет сравнительно мягкое бета-излучение, и даже пластиковой пленки или человеческой кожи достаточно, чтобы защититься от большей его части.

Поэтому, по мнению радиоэколога профессора Георга Штайнхаузера (Georg Steinhauser), сброс в океан воды с радиоактивным тритием - наилучшее и наиболее безопасное решение в данном случае. В 2013 году Штайнхаузеру удалось самостоятельно взять пробы в районе разрушенной АЭС "Фукусима-1". Через год он стал приглашенным профессором Фукусимского университета, а в настоящее время работает в Венском технологическом университете.

Георг Штайнхаузер (фото из архива) Фото: Georg Steinhauser

"Тот, кто беспокоится о тритии, недостаточно информирован. Тритий не представляет опасности ни для людей, ни для окружающей среды, если он медленно растворяется в океане. Это лишь малая часть того, что осталось там (в Тихом океане. - Ред.) после испытаний ядерного оружия. И это скоро будет разбавлено ниже предела обнаружения. Так что бояться этого на самом деле не стоит", - уверен Штайнхаузер.

Буркхард Хойль-Фабианек (Burkhard Heuel-Fabianek), руководитель отдела радиационной защиты Юлихского исследовательского центра, также называет сброс воды, охлаждавшей ядерные реакторы на "Фукусиме-1", в Тихий океан "радиологически безвредным". Даже если тритий попадет в организм человека, риск будет невелик, считает Хойль-Фабианек. В интервью DW он уточняет, что тритий почти не связывается с тканями тела: "Поскольку тритий практически является частью воды, организм относительно быстро выводит его обратно, поэтому этот изотоп водорода не обладает такой высокой биологической силой воздействия, как другие элементы".

Совсем другое дело, если в человеческий организм попадает, например, канцерогенный стронций-90: "Стронций впитывается в структуру костей, и после того, как он встраивается в их кристаллическую структуру, его уже не получается вывести из организма".

Как Тихий океан действует в качестве мощного разбавителя

"Многие не хотят признавать старую английскую поговорку: "Решение проблемы загрязнения - это разбавление". Если вы доводите это до такой концентрации, что загрязнение становится безвредным, значит, оно и безвредно", - подчеркивает радиоэколог Штейнхаузер.

Он не видит рисков и для окружающей среды: "Тритий не накапливается вновь. Это не то же самое, что ртуть в тунце. Тритий - это радиоактивный изотоп водорода в форме молекулы воды. Ни в водорослях, ни в планктоне такая радиоактивная вода не скапливается, но продолжает разбавляться - и так до бесконечности".

Хотят ли власти Японии и Tepco отвлечь внимание общественности

По мнению Greenpeace, японское правительство и компания Tepco пытаются преуменьшить уровень радиации при сборе радиоактивной воды в океан - и сосредоточить внимание на менее опасном тритии, чтобы отвлечь от других радионуклидов, которые остаются в воде, применявшейся для охлаждения ядерных реакторов даже после ее очистки.

"Правительство Японии проделало очень хорошую работу по привлечению внимания СМИ и населения страны к содержанию тритию в воде и к утверждению, что этот изотоп водорода не представляет опасности для окружающей среды, - говорит DW Шон Берни, старший эксперт Greenpeace по ядерной энергетике. - Загрязненная вода содержит множество радионуклидов, включая стронций-90, которые, как мы знаем, воздействуют на окружающую среду и здоровье человека".

Утечка в СМИ внутренних документов Tepco, по словам Берни, доказывает, что концентрация в сбрасываемой воде многочисленных радиоактивных элементов, таких как йод, рутений, родий, сурьма, теллур, кобальт и стронций, не может быть уменьшена до "необнаруживаемых" уровней даже путем очистки. Водоочистные сооружения ALPS также не были рассчитаны на отфильтровывание радиоактивного углерода-14, настаивают в Greenpeace.

Каковы альтернативы сбросу радиоактивной воды в Тихий океан

Экологи обвиняют компанию Tepco и правительство Японии в том, что те выбрали самое дешевое и быстрое решение проблемы. В качестве альтернативы, отмечают экологи, можно было бы установить дополнительные резервуары или испарять воду, которая охлаждала ядерные реакторы АЭС "Фукусима-1".

Рабочие возводят барьер, препятствующий утечке в океан радиоактивной воды с "Фукусимы-1", август 2013 года Фото: Reuters

Георг Штейнхаузер не считает, что дополнительные резервуары - хорошая идея. Особенно с учетом очень высокого риска землетрясений в этом районе: "Если резервуары протекут и вода просочится в грунтовые воды, то тритий распространится в горизонте грунтовых вод в относительно небольшом количестве воды и не будет сильно разбавлен. Я думаю, что сброс воды в океан - самое лучшее и безопасное для окружающей среды и человечества решение. Именно его рекомендуют многие, в том числе и МАГАТЭ".

Нагрев воды, содержащей тритий, и выброс полученного пара в атмосферу - хорошо известный процесс. Предельно допустимая концентрация трития составляет пять беккерелей на литр воздуха. Тем не менее, многие исследователи считают такое испарение проблематичным, поскольку радиоактивный водород, выбрасываемый в воздух, сложнее контролировать. Кроме того, ветер может перенести радиоактивное облако в отдаленные районы.

Сбросить тритий в океан "гораздо предпочтительнее, чем испарять", убежден и Штайнхаузер: "Даже если это будет небольшая концентрация, которая окажется в воздухе, которым я дышу, а затем распространится по всей стране. Даже если это безвредно. Ведь еще более безвредно, если тритий исчезнет в океане".

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