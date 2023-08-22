Япония сбросит в море радиоактивную воду с поврежденной АЭС

Япония планирует начать сброс зараженной радиацией воды с атомной электростанции "Фукусима-1" в воды Тихого океана. Как заявил во вторник, 22 августа, японский премьер-министр Фумио Кисида, "сброс должен быть произведен 24 августа, если этому не помешают погодные и морские условия".



По его словам, от Токийской энергетической компании (TEPCO) требуется незамедлительно начинать подготовку к началу сброса воды на основании плана, утвержденного властями, невзирая на противодействие японских рыбаков и протесты со стороны Китая.

В начале года сообщалось, что власти Японии намерены слить в океан более миллиона тонн радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1", используемой для охлаждения реакторов.

Авария на АЭС

Атомная станция получила сильные повреждения 11 марта 2011 года, когда после землетрясения магнитудой 9,0 на "Фукусиму" обрушилось цунами. В результате произошло полное обесточивание станции и отказ систем аварийного охлаждения.



В последующие часы и дни происходило расплавление ядерного топлива в трех из шести энергоблоков станции, накопление там водорода, что привело к взрыву гремучей смеси в реакторах. После катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году аварии такого масштаба в мировой ядерной энергетике не было.

Взрыв на АЭС "Фукусима" Фото: ABC TV/dpa/picture alliance / dpa

Планы сброса воды

Впервые о необходимости слить накопившуюся радиоактивную воду в Японии заявили весной 2021 года. МАГАТЭ поддержало эти планы, сочтя их безопасными. Компания-оператор АЭС ТЕРСО заверила, что уровень радиации перед сбросом воды будет снижен до допустимых значений.

Тем не менее, планы по сливу зараженной воды вызвали недовольство в Китае и Южной Корее. Работы по полному выводу АЭС из экспуатации могут занять несколько десятков лет.

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