МАГАТЭ возьмет под контроль слив воды с АЭС "Фукусима"

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) возьмет под контроль слив переработанной воды с пострадавшей в результате аварии атомной электростанции "Фукусима" в Японии. Для осуществления надзора в ближайшие месяцы и годы потребуется целый ряд операций и "технических визитов", заявила замглавы МАГАТЭ Лиди Эврар в ходе поездки в Токио в четверг, 9 сентября.

МАГАТЭ планирует привлечь к работе и экспертов из Китая и Южной Кореи, которые с возмущением встретили планы Японии по сливу воды с "Фукусимы" в океан. Компания-оператор АЭС Tepco намерена слить в Тихий океан более миллиона тонн переработанной воды через подводный канал протяженностью один километр, проложенный под океанским дном.

МАГАТЭ одобряет планы Японии

Правительство в Токио утверждает, что это безопасно, поскольку из воды отфильтрованы практически все радиоактивные элементы. МАГАТЭ поддержало планы, поскольку они, как заявили в агентстве, отвечают стандартам, действующим на других АЭС. Эврар пообещала, что контроль над сливом воды будет всеобъемлющим и объективным. Согласно планам правительства Японии, слив воды может начаться в марте 2023 года.

АЭС "Фукусима", расположенная на берегу моря, сильно пострадала в результате землетрясения в марте 2011 года, когда на нее обрушилось 15-метровое цунами. На станции вышла из строя система охлаждения, в трех из шести реакторах расплавились топливные стержни. Атомная авария превратила близлежащие населенные пункты в города-призраки. Это была самая крупная атомная катастрофа со времен чернобыльской аварии в 1986 году.

Смотрите также: