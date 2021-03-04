В Японии не выявили лучевого поражения населения после катастрофы в Фукусиме

Атомная катастрофа на японской АЭС "Фукусима" не нанесла статистически подтвержденного радиационного вреда здоровью населения. К такому выводу спустя десять лет пришли эксперты Научного комитета ООН по действию атомной радиации (НКДАР ООН), представившие свой доклад во вторник, 9 марта.

Радиоактивное облучение не увеличило риск возникновения онкологических заболеваний у населения до уровня, явно превышающего нормальные показатели, указали они.

Вместе с тем эксперты указали на значительный рост заболеваемости раком щитовидной железы, который наблюдался за последнее десятилетие у детей, проживающих в близлежащих к АЭС "Фукусима" районах. Они связали это явление не с воздействием радиации, а с усиленными обследованиями населения региона, без которых эти случаи остались бы незамеченными. По их мнению, в других регионах и странах, где отсутствует радиоактивное загрязнение, подобный мониторинг также привел бы к более высоким показателям выявленных заболеваний.

В Фукусиме не произошло столь масштабного выбороса радиации, как в Чернобыле

"Это была катастрофа, но не радиационная катастрофа", - заявила радиобиолог из Мюнхенского университета Анна Фридль (Anna Friedl), представляющая в команде экспертов Германию. В сравнении с чернобыльской катастрофой, в Фукусиме не произошло столь масштабного выброса радиоактивных веществ и они осели не на земле, а на море, указала она в интервью dpa.

Вместе с тем, по ее словам, выводы экспертов не означают полного отсутствия рисков возникновения раковых заболеваний вследствие атомной катастрофы в Фукусиме. В частности, среди 170 спасателей, подвергшихся при ликвидации последствий аварии очень сильному облучению, следует ожидать 2-3 дополнительных случая онкологических заболеваний, указывается далее.

Атомная катастрофа на АЭС "Фукусима"

В марте 2011 года после сильного землетрясения и последовавшего цунами на АЭС "Фукусима-1" вышла из строя система охлаждения. Это повлекло за собой расплавление активной зоны реакторов. Три из шести реакторов АЭС были повреждены, что привело к радиоактивному загрязнению окружающих территорий. Около 160 тысяч человек были эвакуированы из зоны заражения. Эта трагедия считается самой страшной ядерной катастрофой со времен аварии на Чернобыльской АЭС.

В сентябре 2019 года три бывших топ-менеджера японской компании TEPCO, оператора АЭС "Фукусима", признаны невиновными в ядерной катастрофе, произошедшей в 2011 году.

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