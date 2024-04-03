В Германии задержали судно из РФ. Из-за ядерного топлива?

На борту зашедшего в порт Ростока судна Atlantic Navigator II, судя по всему, оказался запрещенный к ввозу в ЕС товар. Куда направлялось судно из российского порта и что перевозило?

По сообщениям немецких СМИ, с 4 марта в международном порту Ростока на Балтийском море стоит на приколе судно Atlantic Navigator II, направлявшееся из Санкт-Петербурга в США под флагом Маршалловых островов. Стоянка в Ростоке не была запланирована. В немецкий порт контейнеровоз зашел из-за проблем с винтом и рулевым управлением, сообщили в портовом ведомстве.

Но и после ремонта его не выпустила в море местная таможня. Она ссылается на необходимость таможенной проверки всех судовых грузов на предмет соответствия внешнеэкономическим предписаниям ЕС, в частности, санкциям, введенным против России за широкомасштабную агрессию против Украины.

Минфин ФРГ: делом занимаются местные службы

На правительственной пресс-конференции в среду, 3 апреля, представительница Минфина Германии Ута Хартман (Uta Hartmann), к структурам которого относится таможня, отвечая на вопрос корреспондента DW, подтвердила факт задержания судна, но отказалась сообщить какие-либо подробности.

Минфин ФРГ Фото: Jürgen Ritter/imago images

"Я не могу комментировать отдельные случаи, - заявила она. - Но могу сообщить, что все ведомства, имеющие отношение к упомянутому вами факту, его проверяют и примут соответствующие решения". Таможня же, добавила она, "проверяет и следит за соблюдением санкций ЕС в том, что касается импорта, экспорта, ввоза товаров, а также их перемещения" через границы стран ЕС ("Verbringung von Waren").

Местные немецкие чиновники оказались более разговорчивыми. В прокуратуре Ростока журналистам рассказали, что причиной задержания таможней судна Atlantic Navigator II стал перевозимый им груз. На борту, как выяснилось, были ядерные топливные стержни и древесина березы.

Ядерное топливо - не санкционный товар

С ядерным топливом никаких проблем нет, товар не попадает под санкции. Россия поставляет его, в частности, и в страны ЕС, где по-прежнему работают около 20 реакторов еще советского производства, которым нужны соответствующие топливные стержни. Топливный уран Россия экспортирует и в США. В 2023 году, по открытым данным, США закупили в России около 700 тонн на сумму в 1,2 млрд долларов.

АЭС в США Фото: picture-alliance/dpa

Не вызвало наличие опасного груза на борту Atlantic Navigator II тревог и в немецком министерстве охраны окружающей среды и ядерной безопасности. Пресс-секретарь этого ведомства Ирис Тром (Iris Throm) сообщила DW, что для ее министерства это вообще не тема, никакими собственными сведениями на этот счет оно не располагает, специальных мер по обеспечению безопасности в порту Ростока не принимает и всем занимается местная таможня.

Опасная березовая фанера

Иное дело - древесина. На борту судна оказался 251 контейнер с березовой фанерой, которая, как и все прочие изделия из дерева, подпадает под санкции в соответствие с регламентом ЕС 833/2014.

Но у Евросоюза свои санкции против России за широкомасштабную агрессию против Украины, у США - свои. По большей части они совпадают, но не во всем. Весной 2022 года американские конгрессмены предлагали запретить импорт в США российской древесины, но, в конце концов, Вашингтон ограничился штрафными импортными пошлинами в размере 25 процентов.

Так что и ядерное топливо, и березовую фанеру везли из России в США на контейнеровозе Atlantic Navigator II вполне легально, не нарушая никаких санкционных предписаний.

Древесина из РФ и машины с российскими номерами

И никто бы об этом судне не вспомнил, не случись у него проблем с винтом и рулем. Но зайдя на вынужденный ремонт в порт Ростока, судно и березовая фанера на нем оказались на территории ЕС. А, как указала Ута Хартман из немецкого Минфина, санкции Евросоюза предусматривают запрет не только на импорт или экспорт тех или иных товаров из России или в нее, но и их "ввоз" или "перемещение" через границы ЕС.

Автомобили с российскими номерами на территории ЕС Фото: Alessandro Pampazzo/AFP

Ситуация напоминает прошлогоднюю историю с легковыми машинами с российской регистрацией, которые после принятия Евросоюзом очередного пакета санкций стала арестовывать сначала таможня в Германии, а потом и в других странах ЕС. Скорее всего, и в случае с березовой фанерой вышло так, что санкционный товар оказался "перемещенным" через границу ЕС и поэтому попал в поле зрения немецких властей.

Кроме таможни, за соблюдением санкционного законодательства ЕС, а также немецкого закона о внешнеэкономической деятельности следит и Минэкономики ФРГ. Но Роберт Северин (Robert Säverin) из пресс-службы этого ведомства не захотел подтвердить или опровергнуть предположение корреспондента DW, заявив, что случай этот "очень сложный" и делать правовые выводы на основании такой гипотезы невозможно.

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