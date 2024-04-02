В ФРГ из-за санкций задержали судно из России

По данным СМИ, судно направлялось в США и было загружено в том числе березовой древесиной и обогащенным ураном для американских атомных электростанций

Таможня Германии задержала в порту города Росток грузовое судно Atlantic Navigator II по подозрению в нарушении санкций против России, сообщает агентство dpa во вторник, 2 апреля.

"Из-за наличия на борту товаров, попавших под санкции ЕС, судно получило распоряжение таможни о задержании. Таким образом, выход из порта запрещен", - заявили в управлении порта и моряков Ростока.

По информации газеты Ostsee-Zeitung (OZ), грузовое судно длиной 193 метра под флагом Маршалловых островов зашло в порт Росток на ремонт еще 4 марта из-за технических проблем с винтом.

Какой именно груз на борту судна стал поводом для задержания, официально не сообщается. По данным двух источников Ostsee-Zeitung, корабль направлялся в США и был загружен, в том числе березовой древесиной и обогащенным ураном для американских атомных электростанций. Общая стоимость груза оценивается в примерно 40 млн евро.

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