Приднестровье

На парламентских выборах в Молдове убедительную победу одержала проевропейская партия "Действие и справедливость". Ранее ее лидером была президент страны Майя Санду, которая и инициировала досрочные выборы.
24 декабря 2020 года Майя Санду вступила в должность президента Республики Молдова. В эксклюзивном интервью DW глава государства рассказала о путях разрешения конфликта в Приндестровье и отношениях с РФ, Украиной и ЕС.
Для избрания президента Молдовы понадобится второй тур. В первом ни один из кандидатов не набрал более половины всех голосов. Майю Санду поддержали 36 процентов избирателей, Игоря Додона - 32 процента.