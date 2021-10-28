Газовый спор Молдовы и России: геополитика или бизнес? Что важно знать

"Газпром" требует от Кишинева оплатить долг, а тот получает деньги из Брюсселя и закупает газ в ЕС? Все сложнее. Тут и европейский выбор молдаван, и Приднестровье, и даже Крым.