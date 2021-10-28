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Приднестровье

TO GO WITH AFP STORY BY MIGUEL SANCHEZ Lighting a domestic gas hob in Santiago, Chile, October 192, 2012. Chile needs to increase the production of energy by 8,000 MW to ensure its growth, specially in the mining sector, but finding a way compatible with the environment. AFP PHOTO/Martin BERNETTI (Photo credit should read MARTIN BERNETTI/AFP/Getty Images)

Газовый спор Молдовы и России: геополитика или бизнес? Что важно знать 28.10.2021

"Газпром" требует от Кишинева оплатить долг, а тот получает деньги из Брюсселя и закупает газ в ЕС? Все сложнее. Тут и европейский выбор молдаван, и Приднестровье, и даже Крым.

Moskauer Prospekt in Kischinau, Moldau, 01.09.2021 Weises Auto - Ein Auto mit Transnistrien-Nummernschild, Kischinau, Moldau, 01.09.2021

Украина закрылась для автомобилистов из Приднестровья 01.09.2021

Причина - в отсутствии у большинства приднестровских водителей международно признанных номерных знаков. Подробности - у DW.
Feb. 14, 2016 - Chisinau, Chisinau, Moldova - Main entrance of the Parliament of Moldova building in Chisinau Chisinau Moldova PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAa131 (c) Imago/ZUMA Press

Молдова подводит итоги тридцати лет своей независимости 27.08.2021

Переходный период в Молдове затянулся, говорят опрошенные DW эксперты, оценивая 30 лет независимости страны и перспективы разрешения конфликта в Приднестровье. А новые власти обещает построить новую Молдову.
11.07.21 *** Moldova's President Maia Sandu speaks after voting at a snap parliamentary election, in Chisinau, Moldova July 11, 2021. REUTERS/Vladislav Culiomza

Президент Молдовы заявила о готовности к возобновлению урегулирования в Приднестровье 11.08.2021

Майя Санду обсудила с Дмитрием Козаком в Кишиневе урегулирование в Приднестровье, новый контракт на поставку газа и экспорт молдавской сельхозпродукции в РФ.

Молдова выбрала прозападный курс: что это значит для урегулирования конфликта в Приднестровье? (12.07.2021) 12.07.2021

На парламентских выборах в Молдове убедительную победу одержала проевропейская партия "Действие и справедливость". Ранее ее лидером была президент страны Майя Санду, которая и инициировала досрочные выборы.
CHISINAU, MOLDOVA - JULY 11, 2021: A woman casts her ballot in the snap parliamentary election at Polling Station 1/71. Twenty political parties, 2 electoral blocs and an independent candidate take part in the 2021 Moldovan parliamentary election. Gavriil Grigorov/TASS

Досрочные парламентские выборы в Молдове. Самое главное 11.07.2021

Основная борьба на досрочных парламентских выборах в Молдове развернется между избирательным блоком "Коммунисты и социалисты" и проевропейской Партией действия и солидарности. Подробности - у DW.
Verfassungsgericht in Chisinau zu sehen und einige Menschen, die gegen die Entscheidung zur russischen Sprache protestieren. Thema: Das Verfassungsgericht der Republik Moldau hat entschieden, dass die russische Sprache kein Sonderstatus mehr haben soll. DW, Nadejda Roșcovanu, 21. Januar 2021

Русский язык в Молдове остался без статуса. А останутся ли русские школы? 22.01.2021

После отмены Конституционным судом "языкового" законопроекта, подготовленного социалистами, экс-президент Молдовы не исключает массовых протестов в защиту русского языка. Не все эксперты с этим согласны.

Президент Молдовы Майя Санду о плане для Приднестровья, российских военных и поздравлении от Путина 29.12.2020

24 декабря 2020 года Майя Санду вступила в должность президента Республики Молдова. В эксклюзивном интервью DW глава государства рассказала о путях разрешения конфликта в Приндестровье и отношениях с РФ, Украиной и ЕС.
24.12.2020 TOPSHOT - Moldova's President-elect Maia Sandu kisses the national flag during her inauguration ceremony in Chisinau on December 24, 2020. (Photo by Bogdan TUDOR / AFP) (Photo by BOGDAN TUDOR/AFP via Getty Images)

Майя Санду: "Если меня пригласят в Россию, поеду" 29.12.2020

Новый президент Молдовы Майя Санду рассказала в интервью DW о том, как ее поздравил с победой Владимир Путин, о предстоящем визите в Украину и своем отношении к выдаче российских паспортов жителям Приднестровья.
April 2019 +++ Cristian Stefanescu, Korrespondent von DW-Rumänisch, war im Separatistengebiet Transnistrien in der Republik Moldau. (c) DW/Cristian Stefanescu. Heerschau durch Tiraspol

Новый президент Молдовы призвала Россию вывести войска из Приднестровья 30.11.2020

Майя Санду высказалась за то, чтобы заменить российских миротворцев в Приднестровье на наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Проевропейски настроенная Майя Санду победила на выборах президента Молдовы 16.11.2020

Экс-премьер значительно опередила действующего президента Игоря Додона. Оба политика ранее вышли во второй тур выборов. Майя Санду считается проевропейским и прозападным политиком.
CHISINAU, MOLDOVA - NOVEMBER 1: Leader of the Party of Action and Solidarity, presidential candidate Maia Sandu casts her vote in the 2020 Moldovan presidential election in Chisinau, Moldova on November 1, 2020. Stringer / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: Победа на выборах Майи Санду - начало новой эры для Молдовы 16.11.2020

Победа прозападного политика Майи Санду на выборах президента сравнима с тектоническим сдвигом. Ее успех может стать началом осуществления европейской мечты Молдовы, считает Роберт Шварц.
epa05627980 (FILE) A combo photograph made available on 12 November 2016 shows presidential candidates of Moldova Igor Dodon, Socialists Party (SPM) former Minister of Economy (L) and Maia Sandu, Action and Solidarity Party (ASP) former Minister of Education (R) in Moldova, 12 November 2016. Moldova prepares to hold the second tour of presidential elections on 13 November 2016. EPA/DUMITRU DORU +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Кто фаворит второго тура выборов президента Молдовы? 15.11.2020

За кресло главы государства борются сторонник "геополитического равновесия" Игорь Додон и проевропейская Майя Санду. Исход голосования зависит от умения мобилизовать электорат в условиях пандемии.
01.1.112020 A man wearing a face mask and gloves walks out of a voting booth at a polling station during Moldova's presidential election in Chisinau on November 1, 2020, amid the ongoing coronavirus disease pandemic. (Photo by Sergei GAPON / AFP) (Photo by SERGEI GAPON/AFP via Getty Images)

Выборы президента Молдовы: что обещает Додон и в чем его обвиняет Санду 14.11.2020

В Молдове во втором туре президентских выборов за победу борются нынешний глава государства Игорь Додон и его прозападная соперница Майя Санду. DW взяла интервью у обоих.

Выборы в Молдове: экс-премьер Майя Санду обошла действующего президента Игоря Додона в первом туре (02.11.2020) 02.11.2020

Для избрания президента Молдовы понадобится второй тур. В первом ни один из кандидатов не набрал более половины всех голосов. Майю Санду поддержали 36 процентов избирателей, Игоря Додона - 32 процента.
Symbolbild der Republik Moldau. (c) DW/Elena Covalenco

Молдова выбирает президента: что нужно знать 01.11.2020

Какой путь выберут в Кишиневе - к Евросоюзу или к России? И почему в Москве не исключают молдавской "цветной революции"? DW разбиралась в ситуации.
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