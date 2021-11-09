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Прививки

Лукашенко гонит мигрантов в ЕС: страшные кадры с польской границы. DW Новости (09.11.2021) 09.11.2021

Импровизированный лагерь беженцев длинной в несколько километров: палатки и костры. Так сейчас выглядит белорусско-польская граница. С польской стороны тысячи пограничников оттесняют мигрантов. Те пытаются прорваться сквозь колючую проволоку, солдаты применяют слезоточивый газ и дубинки. Спровоцированный Лукашенко новый миграционный кризис - в полном разгаре. Как отреагируют на него в ЕС?

Германию накрывает четвертая волна коронавируса (08.11.2021) 08.11.2021

Число заражений коронавирусом в Германии за неделю достигло максимума за все время пандемии в cтране.

В Москве и других регионах заработали кафе и рестораны (08.11.2021) 08.11.2021

Выходные продлили только только в пяти российских областях. В остальных сняли большинство ограничений, несмотря на высокую заболеваемость.
A woman, wearing a face mask to protect against coronavirus, shows her QR code to a police officer also wearing a face mask to protect against coronavirus in a Moscow Metro (Subway) station with a poster of the 75th anniversary of the end of World War II, on the left, in Moscow, Russia, Friday, April 17, 2020. Russian President Vladimir Putin has postponed next month's Victory Day celebrations marking the 75th anniversary of the end of World War II, citing the worsening coronavirus pandemic. The new coronavirus causes mild or moderate symptoms for most people, but for some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness or death. (Sergei Kiselev, Moscow News Agency photo via AP)

"Обнуление" QR-кодов вакцинации в России. К чему это привело 08.11.2021

Часть жителей России обнаружила, что их сертификаты вакцинации стали недействительными. Какую реакцию спровоцировал инцидент, который российские власти назвали "сбоем"?

Karikatur von Sergey Elkin. Aschenputtel schaut auf einen Kürbis und sagt: Was ist passiert! Mein QR-Code wurde zu Kürbis!

Проверь QR-код! А то вдруг что-то пошло не так 08.11.2021

Сокращение срока действия QR-кодов у вакцинированных россиян ведомства объяснили техническим сбоем. Власти заверили: документы о прививках от коронавируса действуют год. Сергей Елкин - о новом мотиве в старой сказке.
ABD0044_20211107 - SEEWALCHEN AM ATTERSEE - ÖSTERREICH: ZU APA0174 VOM 7.11.2021 - Zahlreiche Menschen warten am Sonntag, 07. November 2021, auf die Möglichkeit einer Impfung gegen das Coronavirus in Seewalchen. Die Zahl der gebuchten und verabreichten Corona-Impfungen ist in Oberösterreich in den vergangenen Tagen rasant angestiegen. - FOTO: APA/WOLFGANG SPITZBART - 20211107_PD4374

В Австрии ужесточили антикоронавирусные ограничения 08.11.2021

Доступ во многие общественные места теперь открыт лишь привитым и переболевшим. Заражаемость в Австрии выросла в среднем до 600, а в ряде районов - до 900 случаев на 100 тыс. населения.
Vaccinating children in the hospital. A syringe with a vaccine in the hands of a nurse. Light background.

Где и как белорусы могут привиться "западными" вакцинами? 08.11.2021

Лукашенко заявил, что "западных" вакцин от коронавируса в Беларуси не будет. Белорусы, не желающие прививаться "Спутником" и китайской Vero Cell, едут на вакцинацию в другие страны.
2021-11-07 14:04:56 DEN HAAG - Gegner der Corona-Maßnahmen nehmen während der Kundgebung von Together for the Netherlands an einem Protestmarsch durch das Zentrum von Den Haag teil. Die Kampagne bezog Stellung gegen staatliche Maßnahmen rund um Covid-19. KOEN VAN WEEL

В Гааге прошли массовые протесты против ужесточения мер борьбы с пандемией 08.11.2021

На фоне роста числа заражений власти Нидерландов возвращаются к обязательному ношению масок и делают многие учреждения доступными только для переболевших COVID-19, протестированных и привитых.
May 28, 2021, New York City, New York, USA: The U.S. has reported the lowest number of Covid-19 cases in more than a year, as the nationÃ¢â¬â¢s airports over Memorial Day weekend experienced the largest number of travelers since the pandemic began. The 11,976 new cases reported on May 29 were the lowest compared to the seven-day average was of 21,007 since March 31 of last year. 40.5% of adults are fully vaccinated, according to Centers for Disease Control and Prevention data. For unvaccinated people who represent a risk according to the CDC, a large device for detecting the virus has been set up within all over the terminals of JFK Airport in New York with testing, temperature measurement and even the possibility to get vaccinated. An advertising poster representing former president JFK greets travelers at the eponymous airport. (Credit Image: © Marie Le Ble/ZUMA Wire

Коронавирус: США открывают границы для привитых иностранцев 08.11.2021

Въезд в США с 8 ноября стал возможен для иностранцев, привитых от COVID-19 вакцинами, одобренными FDA или ВОЗ.

United Nations, New York, USA, March 27, 2021 - Mayor Bill de Blasio Joins Mr. Mets , Lady Mets and Members of Local DC37 Union to Deliver Remarks During a Tour of Citi Field Vaccination Hub in Queens New York. People Waiting in Line to Receive the Vaccine. Photo: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire PHOTO CREDIT MANDATORY.

В США суд заблокировал требование об обязательной вакцинации в крупных компаниях 06.11.2021

Целый ряд предприятий и прокуратуры нескольких штатов подали жалобы на требование Минтруда США об обязательной вакцинации от COVID-19 сотрудников компаний, в которых занято 100 и более человек.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 25.05.21 *** News Bilder des Tages May 25, 2021, Kiev, Kiev, Ukraine: A health worker enters in an area with covid-19 patients with extreme situation in the intensive cares area of a hospital in Kiev, Ukraine. Banners in the plastic barrier say Stop red zone Kiev Ukraine - ZUMAa131 20210525_zap_a131_003 Copyright: xCelestinoxArcexLavinx

Ковид: в Украине зарегистрирован новый суточный пик смертности 06.11.2021

За истекшие 24 часа в Украине, по данным министерства здравоохранения, скончались еще 793 человека с СOVID-19. Между тем суточный прирост новых заражений немного снизился.

Двух прививок против ковида мало: ФРГ делает ставку на ревакцинацию. DW Новости (05.11.2021) 05.11.2021

Германия находится на самом пике эпидемии covid-19. Власти сейчас, накануне Рождества, призывают усилить вакцинацию. Причем действие двух прививок, по мнению минздрава и Института Роберта Коха, уже ослабевает, теперь они агитируют сделать прививку третьей дозой вакцины от коронавируса, так называемую бустерную.

Кульминация ковида в ФРГ: спасут ли ограничения рождественские рынки? (05.11.2021) 05.11.2021

Крупнейший всплеск коронавирусной инфекции в Германии за всю время пандемии - 37 суточных заражений - грозит введением новых ограничений. В этом году вход на многие рождественские рынки будет разрешен только полностью вакцинированным и переболевшим.

Eine Arzthelferin klebt in einer Praxis einer Hausärztin den Nachweis einer dritten Impfung mit dem Corona-Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer gegen das Corona-Virus in ein Impfbuch. Eine dritte Impfung soll laut einer Studie den Schutz gegen Corona deutlich erhöhen. Unklar war bislang, wie lange der Impfschutz der Corona-Vakzine anhält und wann und wie oft die Auffrischungsimpfung fällig wird. Ab September 2021 sollen bestimmte Gruppen in Deutschland eine Auffrischimpfung gegen Covid-19 bekommen können. +++ dpa-Bildfunk +++

Власти Германии выступили за всеобщую ревакцинацию от ковида 05.11.2021

Бустерные прививки от COVID-19 через полгода после курса вакцинации должны стать правилом, заявил глава Минздрава ФРГ Шпан. В стране зафиксирован новый пик заражаемости вирусом SARS-CoV-2 за сутки.
Monica Strickland reacts with her daughter Madeleine, 11, and Son Liam, 6, after her kids received the Pfizer-BioNTech coronavirus vaccine during the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) at Rady's Children's hospital vaccination clinic in San Diego, California, U.S., November 3, 2021. REUTERS/Mike Blake

Прививка от ковида 05.11.2021

После начала пандемии COVID-19 началась активная разработка вакцин против коронавируса SARS-CoV-2. Как проходит иммунизация населения и почему это важно - в досье DW.
02.04.2021 YEKATERINBURG, RUSSIA - APRIL 2, 2021: Ampoules with the Gam-COVID-Vac Sputnik V COVID-19 vaccine are pictured at a mobile vaccination unit at an Okey hypermarket. The walk-in vaccination center offers free COVID-19 vaccines. Donat Sorokin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0FB550

Минздрав ФРГ: прививка "Спутником V" не освобождает от карантина 05.11.2021

Карантин при въезде в Германию из зон высокого риска заражения SARS-CoV-2 не коснется привитых одобренной в ЕС вакциной от COVID-19. Российский "Спутник V" - не в их числе, напомнили в Минздраве ФРГ.
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