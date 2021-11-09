Лукашенко гонит мигрантов в ЕС: страшные кадры с польской границы. DW Новости (09.11.2021)

Импровизированный лагерь беженцев длинной в несколько километров: палатки и костры. Так сейчас выглядит белорусско-польская граница. С польской стороны тысячи пограничников оттесняют мигрантов. Те пытаются прорваться сквозь колючую проволоку, солдаты применяют слезоточивый газ и дубинки. Спровоцированный Лукашенко новый миграционный кризис - в полном разгаре. Как отреагируют на него в ЕС?