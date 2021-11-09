Импровизированный лагерь беженцев длинной в несколько километров: палатки и костры. Так сейчас выглядит белорусско-польская граница. С польской стороны тысячи пограничников оттесняют мигрантов. Те пытаются прорваться сквозь колючую проволоку, солдаты применяют слезоточивый газ и дубинки. Спровоцированный Лукашенко новый миграционный кризис - в полном разгаре. Как отреагируют на него в ЕС?
Германия находится на самом пике эпидемии covid-19. Власти сейчас, накануне Рождества, призывают усилить вакцинацию. Причем действие двух прививок, по мнению минздрава и Института Роберта Коха, уже ослабевает, теперь они агитируют сделать прививку третьей дозой вакцины от коронавируса, так называемую бустерную.
Крупнейший всплеск коронавирусной инфекции в Германии за всю время пандемии - 37 суточных заражений - грозит введением новых ограничений. В этом году вход на многие рождественские рынки будет разрешен только полностью вакцинированным и переболевшим.